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Hafızlık belgelerini aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde "Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında düzenlenen hafızlık eğitim kursu sona erdi.Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Bafra Yatılı Kur’an Kursu öğrencilerinin Doğu ve Güney Doğu illeri "Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında hafız olarak dereceye giren 9 kursiyer belgelerini kaymakam Ali Fuat Türkel’in elinden aldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde "Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında düzenlenen hafızlık eğitim kursu sona erdi.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Bafra Yatılı Kur’an Kursu öğrencilerinin Doğu ve Güney Doğu illeri "Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında hafız olarak dereceye giren 9 kursiyer belgelerini kaymakam Ali Fuat Türkel’in elinden aldı. Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen belge töreninde Bafra İlçe Müftüsü Necmettin Kayar ve Kur’an Kursu hocaları da hazır bulundu.

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