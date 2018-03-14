HAFRİYAT KAMYONLARINA TAKILAN GPS CİHAZLARI HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, şehir genelindeki 13 bin hafriyat kamyonuna takılması gündeme gelen GPS cihazlarının son durumu hakkında soru önergesi verdi.

İBB'nin CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağ, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen hafriyat kamyonlarına GPS cihazı takılması hakkında, İBB Meclisi'nde soru önergesi verdi. Sağ, "Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul'da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebileceği söylenmişti. Bu bizim açımızdan da güzel bir gelişme. Ancak bu cihazların hafriyat kamyonlarının tamamına takılmadığı yönünde bilgi aldım. Her konuda açıklama yapan Mevlüt Uysal'ın 50'ye yakın vatandaşımızın öldüğü konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Soru önergemizin ardından bir açıklama yapacağını düşünüyoruz" dedi.

KAMYONCULARDAN 880 TL ÜCRET ALINIYOR

Kamyonlara iki tip cihaz takıldığını belirten Sağ, "Bu da çok yanlış bir şey. Piyasada görüntü çeken cihazların en pahalısı 500 TL. Kamyonculardan İSBAK tarafından takılanların birisi 880 TL'ye yakın bir ücret alınıyor. Aslında bunların ücretsiz takılması lazım. Çoğu kamyoncu bu cihazların ücretini kredi kartıyla ödüyor. Yeni cihaz almaya gelenlere 400 küsur lira da bir fark ödetiliyor" diye konuştu.

Sağ, "Bu kadar önemli bir konu ile ilgili gelinen nokta ve sonuçları hakkında bir açıklama yapılmadı. Bugüne kadar İstanbul'da kaç adet hafriyat kamyonuna GPS takılmıştır ve toplam alınan ücret ne kadardır? Takılan GPS markası ve kaç çeşit alternatif cihaz sunulmaktadır? Yine GPS cihazları takibi neticesinde hafriyat kamyonları ile ilgili kesilen para cezası ve diğer uygulanan yaptırımlar nelerdir? Çevre Koruma Müdürlüğü'nde bugüne kadar kaç tane kamyon ceza kesildi? Kaç kamyon verilen güzergahın dışına çıktı?" diye sordu.