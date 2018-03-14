Hafriyat kamyonlarına takılan GPS cihazları hakkında soru önergesi

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, şehir genelindeki 13 bin hafriyat kamyonuna takılması gündeme gelen GPS cihazlarının son durumu hakkında soru önergesi verdi.

İBB'nin CHP'li meclis üyesi Hüseyin Sağ, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen hafriyat kamyonlarına GPS cihazı takılması hakkında, İBB Meclisi'nde soru önergesi verdi. Sağ, "Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul'da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebileceği söylenmişti. Bu bizim açımızdan da güzel bir gelişme. Ancak bu cihazların hafriyat kamyonlarının tamamına takılmadığı yönünde bilgi aldım. Her konuda açıklama yapan Mevlüt Uysal'ın 50'ye yakın vatandaşımızın öldüğü konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Soru önergemizin ardından bir açıklama yapacağını düşünüyoruz" dedi.

KAMYONCULARDAN 880 TL ÜCRET ALINIYOR

Kamyonlara iki tip cihaz takıldığını belirten Sağ, "Bu da çok yanlış bir şey. Piyasada görüntü çeken cihazların en pahalısı 500 TL. Kamyonculardan İSBAK tarafından takılanların birisi 880 TL'ye yakın bir ücret alınıyor. Aslında bunların ücretsiz takılması lazım. Çoğu kamyoncu bu cihazların ücretini kredi kartıyla ödüyor. Yeni cihaz almaya gelenlere 400 küsür lira da bir fark ödetiliyor" diye konuştu.