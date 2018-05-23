Hafriyat kamyonlarına tepki eylemi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan bir grup, hafriyat kamyonlarının karıştığı ölümlü trafik kazalarına tepki gösterdi.

Kuzey Ormanları Savunması ve Don Kişot Bisiklet Kolektifi üyesi bir grup, belediye binası önünde bir araya gelerek, "Doğayı, insanları ve İstanbul'u yok eden hafriyat kamyonu terörüne dur de" yazılı pankart açarak çeşitli sloganlar attı.

İki yıl önce Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan'ın da katıldığı eylemde, ortak metni Emre Gündoğmuş ve Ayşe Yıkıcı okudu.

Gündoğmuş, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin sürücülerinin, İstanbul'un hemen hemen her ilçesi, semti ve mahallesinde yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle can kayıplarına yol açtıklarını öne sürdü.

İstanbul'da 10 bine yakın hafriyat kamyonu ile beton mikserinin çalıştığını ifade eden Gündoğmuş, "Son bir senede bu kamyonlar, en az 30 insanımızı öldürdü. Denetimsizlik yüzünden şehrin her noktasında cirit atan bu araçların trafik ihlali artık sürekli tekrarlanan olaylar haline geldi." dedi.