HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hafriyat kamyonu anne ve oğlunu ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 15:48 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti - Kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı

İncirliova ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı kadın ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

M.İ. yönetimindeki 34 DA 2531 plakalı hafriyat kamyonu, Acarlar Mahallesi 51. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Yonca Temur (20) ile oğlu Bilal Temur'a (3) çarptı.

Kazada yaralanan ve ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçtığı öğrenilen sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

PARTNER'Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum''Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum'
Fotoğraflar // Muharrem İnce Bağcılar'da konuştuFotoğraflar // Muharrem İnce Bağcılar'da konuştu
Ek fotoğraflar// Erdoğan Demirören için Fatih Camii'nde tören düzenlendiEk fotoğraflar// Erdoğan Demirören için Fatih Camii'nde tören düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne hafriyat kamyonu Kaza oğul

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.