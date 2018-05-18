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Hafriyat kamyonu çarpan oto kurtarıcısı sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:52 | Son Güncelleme

Hafriyat kamyonu çarpan oto kurtarıcısı sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - Eyüp'te, arızalanan bir otomobili olay yerinden kaldırmak isteyen oto kurtarıcısı sürücüsü, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde arızalanan bir aracı kaldırmak için görevlendirilen oto kurtarıcısının sürücüsü Abdülmecit Tatar (23), olay yerine geldi.

Emniyet şeridine yanaşarak araçtan inen Tatar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ND 3611 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Tatar, ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Tatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Abdülmecit Tatar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazaya karışan hafriyat kamyonunun sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

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hafriyat kamyonu Kaza kurtarıcı aracı

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