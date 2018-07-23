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Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 kişiye ve 11 araca çarpıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 05:27 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de bir hafriyat kamyonu 1 kişiye ve park halindeki 11 otomobile çarptıktan sonra kaçtı.

Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 kişiye ve 11 araca çarpıp kaçtı

Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta Çağlar K, kullandığı 34 ZCR 61 plakalı hafriyat kamyonuyla park halindeki otomobillere çarptıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin inceleme yaptığı esnada aynı kamyonun başka bir sokaktaki araçlara çarptığı ihbarını alan polis, sürücüyü yakalamak için ara sokaklarda çalışma başlattı.

POLİSTEN KAÇARKEN KADINA ÇARPTI

Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Çağlar K. kamyonla Moda istikametine kaçmaya çalışırken bu kez park halindeki başka otomobiller ile yolda yürüyen Yasemin A.'ya çarptı.

Ekipler tarafından Moda Caddesi'ne sıkıştırılan sürücü Çağlar K. yakalandı, yaralı Yasemin A. ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

(AA)

FOTOĞRAF: ARŞİV

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy hafriyat kamyonu istanbul

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