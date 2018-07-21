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Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 00:57 | Son Güncelleme

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de kum yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Nişantepe mevkisi Şile Yolu üzerinde Ayhan S. idaresindeki 34 VU 0171 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu sürcünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sürcü Ayhan S. bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan Şile yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kamyonetin ve yola savrulan hafriyatın kaldırılmasının ardından yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Çekmeköy hafriyat kamyonu istanbul trafik kazası

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