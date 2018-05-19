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Hafriyat kamyonu devrildi; Trafik felç oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'DE virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR'DE virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kamyondaki toprak ve kaya parçaları yola saçılırken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 10.00 sılarında Tem Otoyolu yan yol Altınşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezer Aydın yönetimindeki 59 FT 013 plakalı hafriyat yüklü kamyon virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kamyondaki toprak ve kayalar yola saçıldı. Devrilen kamyonun içindeki Aydın kendi imkanlarıyla araç içinden çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Devrilen kamyon ve yola saçılan kaya parçaları nedeniyle yan yol Altınşehir istikametinde durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan kazayı anlatan Burhan Küçük isimli vatandaş "Sesleri duydum geldim.Viraja sert girmiş oraya vurunca kurtarmak isterken bu tarafa devrilmiş. Durumu iyiydi" diye konuştu. Olay yerine gelen vinç, devrilen kamyonu kaldırırken yola savrulan toprak ve kayalar da ekipler tarafından temizlendi.

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