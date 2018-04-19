HABER

Hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

Hafriyat kamyonu ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafriyat kamyonu ile traktörün çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Mustafa Yılmaz (71) yönetimindeki 55 PB 311 plakalı traktör, Vezirköprü-Durağan karayolu Dörtyol mevkisinde Rasim Ç'nin kullandığı 55 K 0539 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada devrilen traktörün sürücüsü ile yanında bulunan eşi Hayriye (65) ve torunu Sudenaz Yılmaz (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar varBakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var
E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!
AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası traktör Vezirköprü Yaralamalı Kaza

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan yargısı 8 FETÖ firarisinden birini serbest bıraktı

Yunanistan yargısı 8 FETÖ firarisinden birini serbest bıraktı

AK Parti erken seçim için harekete geçti!

AK Parti erken seçim için harekete geçti!

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'da Erdoğan'a oy verecek!

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Saldırı timi İstanbul'da polis yelekleriyle yakalandı!

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristlerin lideri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristlerin lideri öldürüldü

Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı

Şişli Etfal Hastanesi'nde bir kişi 6. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.