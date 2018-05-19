Hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralı

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE'DE bir hafriyat kamyonu, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Şile Yolu Üsküdar İstikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, 34 ZA 6444 plakalı otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken otomobili kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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