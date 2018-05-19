HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:18 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'DE bir hafriyat kamyonu, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili bariyerlere sıkıştırdı.

Hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralı

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE'DE bir hafriyat kamyonu, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Şile Yolu Üsküdar İstikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, 34 ZA 6444 plakalı otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken otomobili kurtarma çalışmaları devam ediyor.

fotoğraflı

Hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralıHafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralıHafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralıHafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralı

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Golf: Aslı Nemutlu Türkiye Gençler ŞampiyonasıGolf: Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.