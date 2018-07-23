Hafriyat kamyonu park halindeki 11 otomobil ile bir kadına çarptı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de park halindeki 11 otomobile ve bir kadına çarptıktan sonra kaçan hafriyat kamyonunun sürücüsü polislerin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta Çağlar K, kullandığı 34 ZCR 61 plakalı hafriyat kamyonuyla park halindeki otomobillere çarptıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin inceleme yaptığı esnada aynı kamyonun başka bir sokaktaki araçlara çarptığı ihbarını alan polis, sürücüyü yakalamak için ara sokaklarda çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Çağlar K. kamyonla Moda istikametine kaçmaya çalışırken bu kez park halindeki başka otomobiller ile yolda yürüyen Yasemin A.'ya çarptı.
Ekipler tarafından Moda Caddesi'ne sıkıştırılan sürücü Çağlar K. yakalandı, yaralı Yasemin A. ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan kamyon sürcüsü Çağlar K'nin toplamda 11 araca çarptığı belirlendi.
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