Hafriyat kamyonu üst geçide takıldı

Cengiz ÇOBAN - İstanbul,(DHA)
SULTANBEYLİ'DE damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.
Kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Damperi açık ilerleyen Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken ekipler enkazı kaldırma çalışmasına başladı. Hergün onlarca kişinin kullandığı üst geçitte de hasar oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından damper indirilerek yol temizlendi.
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