HAFRİYAT KAMYONU YİNE CAN ALDI 1 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA
Kadıköy'de hafriyat kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
-Cenazenin görüntüsü
-Yerdeki pazar aracı
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Pazardan görüntü
-Hafriyat kamyonundan görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Cenazenin kaldırılması
-Genel ve detay görüntüer
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