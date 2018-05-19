HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de üst geçide çarpan hafriyat kamyonundan ayrılan dorse üst geçide takılı kaldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide takıldı.

TEM Otoyolunda seyreden Muhsin Beter'in kullandığı 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, Mecidiye Kavşağı mevkisinde, dorsesinin açılması sonucu üst geçide çarptı.

Çarpma sonucu araçtan ayrılan dorse dik bir şekilde üst geçide takılı kaldı. Dik bir şekilde üst geçide takılı duran dorse nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Karayolları ve trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
Karabük’te 19 Mayıs coşkusuKarabük’te 19 Mayıs coşkusu
Manisa'da kadın işçiler asansörle yere çakıldı! Yaralılar var Manisa'da kadın işçiler asansörle yere çakıldı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dorse hafriyat üst geçit

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var

Manisa'da asansör yere çakıldı! Yaralılar var

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.