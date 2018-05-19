İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide takıldı.
TEM Otoyolunda seyreden Muhsin Beter'in kullandığı 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, Mecidiye Kavşağı mevkisinde, dorsesinin açılması sonucu üst geçide çarptı.
Çarpma sonucu araçtan ayrılan dorse dik bir şekilde üst geçide takılı kaldı. Dik bir şekilde üst geçide takılı duran dorse nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Karayolları ve trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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