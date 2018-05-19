 Hafriyat kamyonuyla bariyer arasında sıkıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile bariyer arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan Şile Otoyolu Ümraniye istikametine gitmekte olan Göksel Çelik idaresindeki 33 DPR 23 plakalı hafriyat kamyonu ve aynı yönde gitmekte olan 34 ZA 6444 plakalı otomobil, bağlantı yolu virajında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerler ve kamyon arasında kalan otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza dolayısıyla trafikte bir süre yoğunluk yaşandı. Araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken polis kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)



