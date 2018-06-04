HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarına havadan denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, en büyük sorunlarından biri olan hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atıkları ve kırsaldaki çevre kirliliğine, havadan mücadele başlattı.

Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarına havadan denetim

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, en büyük sorunlarından biri olan hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atıkları ve kırsaldaki çevre kirliliğine, havadan mücadele başlattı.
Kentte yürütülen yoğun kentsel dönüşüm ve inşaat faaliyetlerinin sonucu olarak her ay ortaya çıkan binlerce ton hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının kontrolsüz dökümü, karadan denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Saçıkara önderliğinde kurulan denetim ekibi, ilk kez satın alınan helikopterle havadan denetimler yapmaya başladı. Belirlenen rotada farklı günlerde helikopterle uçan ekip, belediye tarafından merkez ve ilçelerde belirlenen 19 döküm sahasının dışındaki kaçak dökümleri ve çevre kirliliği yaratanları tespit ediyor. Hem kendi döküm alanlarının durumunu havadan kontrol eden ekipler hem de kaçak dökümlere geçit vermiyor. Hafriyat toprağını kullanarak eski maden ocaklarının tahrip ettiği ormanlık alanları rehabilite eden görevliler, inşaat ve yıkıntı atıklarını da işliyor.
HAFTANIN 3 GÜNÜ HAVADAN DENETİM
Helikopterle denetimin, çevre kirliliğini önleme yönünde uyarıcı bir yöntem olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Gerek denizde gerek karada çevre kirliliğine yönelik sıkıntıları yerinde tespit edip gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Helikopterimizle birlikte haftanın 3 günü arkadaşlarımız havadan denetimlerini sürdürüyor. Sadece ceza yazmak değil, caydırıcı bir hizmet olarak bu helikopteri yoğun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Şehir içerisinde belli bölgelere rastgele atılan hafriyat atıklarıyla ilgili de bu helikopter anında tespitler yapıyor. İlgililer uyarılıyor, gerekirse cezalar yazılıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarına havadan denetimHafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarına havadan denetimHafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarına havadan denetimHafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarına havadan denetim

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Türklerin çığ gibi artan drone merakıTürklerin çığ gibi artan drone merakı
Marmaris'te teknelerde yüksek müzik ve köpük partisi yasaklandıMarmaris'te teknelerde yüksek müzik ve köpük partisi yasaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyonda öldürüldüler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyonda öldürüldüler

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ortadan kayboldu

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ortadan kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.