HABER

Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 12:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu raporunu yayımladı. Son güncel tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin batı kesimlerinde hafta sonu hava yağışlı olacak. İstanbul'da hava durumu, Pazar günü 7 dereceye kadar düşecekken, 5 günlük hava tahmini raporunda ülke genelinde hava sıcaklığının 5 ila 9 derece artacağı bilgisi verildi. Hafta sonuna ilişkin tüm hava durumu bilgilerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve yurdun Batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin geçtiği İstanbul hava durumu raporuna göre, Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 13 derece olurken, Pazar günü 7 dereceye kadar düşecek. Güncel hava durumu raporu ve son dakika haberler mynet.com'da.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hafta sonu hava durumu nasıl Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Artvin ve sabah saatlerinde Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli 11

İstanbul: Parçalı bulutlu sabah saatlerinde puslu 13

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji hava tahmini istanbul Ankara izmir hafta sonu hava nasıl bu hafta hava nasıl

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı!

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı!

Ünlü isim kabına sığmadı!

Ünlü isim kabına sığmadı!

İlginizi Çekebilir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

Brezilya'dan Türkiye'ye gemiyle getirilen hayvanlara zulüm! Sosyal medya bununla çalkalanıyor!

Brezilya'dan Türkiye'ye gemiyle getirilen hayvanlara zulüm! Sosyal medya bununla çalkalanıyor!

Afrin şehidinin cenazesinde yürek yakan tesadüf!

Afrin şehidinin cenazesinde yürek yakan tesadüf!

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri Lisesi öğrencileri Melikgazi’de

Kayseri Lisesi öğrencileri Melikgazi’de

Gölmarmara’daki Türk bayrakları yenilendi

Gölmarmara’daki Türk bayrakları yenilendi

Tutak Zeytin Dalı Harekatına destek için yürüdü

Tutak Zeytin Dalı Harekatına destek için yürüdü

Yörük Türkmenleri MHP il yönetimini ağırladı

Yörük Türkmenleri MHP il yönetimini ağırladı

Amasyalı muhtarlar 'Zeytin Dalı Harekatı' şehitleri için mevlit okuttu

Amasyalı muhtarlar 'Zeytin Dalı Harekatı' şehitleri için mevlit okuttu

Şanlıurfa’da TOKİ’ye başvuruda son gün yoğunluğu

Şanlıurfa’da TOKİ’ye başvuruda son gün yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.