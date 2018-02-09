Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve yurdun Batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin geçtiği İstanbul hava durumu raporuna göre, Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 13 derece olurken, Pazar günü 7 dereceye kadar düşecek. Güncel hava durumu raporu ve son dakika haberler mynet.com'da.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ



YURT GENELİNDE HAVA DURUMU



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Artvin ve sabah saatlerinde Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.