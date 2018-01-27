Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu

Meteoroloji, hafta sonu hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin akşam saatlerine kadar hafif karla karışık yağmur ve yüksek yerlerinin kar yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak eseceği bölgede yaşayan vatandaşlardan ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.