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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 08:54 | Son Güncelleme 6 saat önce

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu halâ gündemde yerini korurken, Meteoroloji, İstanbul'da bugün havanın parçalı bulutlu ve 8 derece olacağını belirtti. Meteoroloji'den yapılan son dakika bilgilendirmede, hafta sonu hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, gece sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı ifade edildi.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu

Meteoroloji, hafta sonu hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin akşam saatlerine kadar hafif karla karışık yağmur ve yüksek yerlerinin kar yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak eseceği bölgede yaşayan vatandaşlardan ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerinde gece saatlerinde yer yer hafif zirai don riski olduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, gece sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 4
İstanbul: Parçalı bulutlu 8
İzmir: Az bulutlu 11
Adana: Parçalı bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer hafif kar yağışlı 7
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8
Erzurum: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

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