Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir son hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İstanbul hava durumunda ise, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi güneşli hava hakim olurken Salı gününden itibaren sağanak yağışlı hava geri dönüyor. Çarşamba gününden itibaren ise gökgürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji son hava tahminlerini ve son dakika haberleri mynet.'com'dan takip edebilirsiniz.
İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK
İL İL HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AYDIN °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
UŞAK °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİSEHIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRSEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğsunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 11°C
Çok bulutlu
GİRESUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
IĞDIR °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BATMAN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
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