Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir son hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İstanbul hava durumunda ise, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi güneşli hava hakim olurken Salı gününden itibaren sağanak yağışlı hava geri dönüyor. Çarşamba gününden itibaren ise gökgürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji son hava tahminlerini ve son dakika haberleri mynet.'com'dan takip edebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK



İL İL HAVA DURUMU



Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.