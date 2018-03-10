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Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir son hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:08 | Son Güncelleme

Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hafta sonu az bulutlu ve güneşli olacak. Yeni hafta Salı gününden itibaren güneşli hava yerini yine sağanak yağışa bırakacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere diğer illerde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporu ve güncel bilgiler haberimizde.

Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir son hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İstanbul hava durumunda ise, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi güneşli hava hakim olurken Salı gününden itibaren sağanak yağışlı hava geri dönüyor. Çarşamba gününden itibaren ise gökgürültülü sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji son hava tahminlerini ve son dakika haberleri mynet.'com'dan takip edebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK

İstanbul,-Ankara-ve-İzmir'de-bahar-havası-İşte-Meteoroloji'nin-son-hava-durumu-raporu-haber

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul,-Ankara-ve-İzmir'de-bahar-havası-İşte-Meteoroloji'nin-son-hava-durumu-raporu

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

AYDIN °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

UŞAK °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ESKİSEHIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KIRSEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğsunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C
Çok bulutlu

GİRESUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

IĞDIR °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji hava durumu istanbul Ankara izmir Antalya Konya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yağsa bir dert yağmasa bir dert haberdeki başlığa bak kabus geri dönüyor sizin kabus dediğiniz rahmet olmasa ne yapardık acaba o kabus dediğiniz rahmeti çiftçiler duayla bekliyo biraz dikkatli başlık atalım
Başlığa bak, habere bak. Allah akıl fikir versin. Yağmur ne zamandır kabus oldu.
Hayır anlamadım, yılın mart ayı zaten bahar değilmi,,,
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