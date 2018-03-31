Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağını açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusla geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.