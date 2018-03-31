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Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 09:22 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonu (31 Mart Cumartesi ve 1 Nisan Pazar günü) yurdun büyük bir bölümünde hava açık ve az bulutlu olacak. İstanbul hava durumu raporuna göre, Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve ara ara güneşli 19 derece olurken Pazar günü yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji güncel hava tahminleri ve son dakika gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağını açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Hafta-sonu-havalar-nasıl-olacakMeteoroloji-İstanbul-hava-durumu-raporuhaber

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusla geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Genellikle parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİSEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

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