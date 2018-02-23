HABER

Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? işte yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 13:37 | Son Güncelleme

CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Avrupa'yı etkisi altına alan Sibirya soğuklarının hafta sonu Türkiye'de de hissedileceğini belirterek, "Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görebiliriz. İstanbul'a kar yağmayacak ama fırtına ve sağanak yağış olacak. Hissedilen sıcaklık sıfırın altında olacak. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi. Sürmeli, "Haziran sonu temmuz başı aşırı sıcak geçme ihtimali var" diye konuştu.

Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? işte yanıtı

Sürmeli, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sistemle birlikte kar geliyor ama Avrupa'ya geliyor. Bu sistemden bize düşen pay ancak fırtına, sert soğuklar ve sağanak yağış şeklinde. İstanbul'da hafta sonunda hava soğuk ama kar yapmıyor. Pazar günü sıcaklık 5-6 derece olacak. Fırtınayla birlikte sıfırın altında hissedeceğiz. Kar varmış gibi giyinmek gerekiyor" dedi.

Sürmeli, Trakya ve Bolu çevrelerinde kar yağışı görülebileceğini kaydetti. Soğuklarının cumartesi gecesi başlayıp pazartesi öğlene kadar devam edeceğini anlatan Sürmeli, benzer bir dalganın ayın 28'inde de yaşanacağına dikkat çekti.

YAZA GİRİŞTE YÜKSEK SICAKLAR OLACAK

Mart ayının ortalarında kuzey bölgelerde bile 20'li derecelerin görülebileceğini kaydeden Sürmeli, şöyle devam etti:

"Kışı sıcak geçen yıllarda yaz sıcakları tavan yapar genellemesi doğru değil. Şu anki verilerdeki görüntü yaza giriş yani haziran sonu temmuz başı aşırı sıcak geçme ihtimali var. Sıcak bir yaz girişi olabilir. Yazın tamamı için durum net değil.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kar hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bilim adamları 5 günden fazla hava tahmini yapılmaz diyor Bünyamin 5 aylık yapıyor
@derunderuni bünyamin çıldırdı :)
Bizimkiler Aynı gün bile yanlış tahmin yapıyor. Sanırım Parmaklarını yalayarak hava tahmini yapıyorlar.
haberde bayağı düştünüz artık. dalgamı geçiyorsunuz ,habire aynı haberi başlık değiştirip değiştirip vermeyin ayıp okuyucuya çok ayıp...
5 para etmez yalan haber
Allah ın işine karışmayın kardeşim ocak ayından beri felaket telalığı yaptınız durdunuz kar yağacak hani Nerede Allah dilerse olur senin tahminlerin hiç tutmadı
Diğer Haberler
Öğrenciler Eren Bülbül’ü unutmadı

Öğrenciler Eren Bülbül’ü unutmadı

Sason’da genişletilecek cadde ile trafik rahatlatılacak

Sason’da genişletilecek cadde ile trafik rahatlatılacak

Müminoğlu minik okurlarıyla buluştu

Müminoğlu minik okurlarıyla buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı’ndan Afrin’e destek

Türkiye Gençlik Vakfı’ndan Afrin’e destek

Kayak Eğitim Kampı ve Şampiyonası düzenlendi

Kayak Eğitim Kampı ve Şampiyonası düzenlendi

İlbade Mahallesi üst yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

İlbade Mahallesi üst yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.