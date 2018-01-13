Haftanın MVP'si Dragic

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes forması giyen Zoran Dragic, 17'nci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, konuk ettiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi 104-95 yenen Anadolu Efes'te, 34 verimlilik puanı üreten 28 yaşındaki Sloven forvet, kariyerinde ikinci kez en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 24 sayı, 4 asist ve 3 ribauntla tamamlayan Dragic, iki sayılık atışlarda 4'te 4, üç sayılık atışlarda 3'te 3, serbest atışlarda ise 7'de 7 ile yüzde 100 isabet oranıyla oynayarak önemli bir başarıya imza attı.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods forması giyen Nick Calathes, takımının konuk ettiği İspanya'dan Barcelona Lassa'yı 84-75 mağlup ettiği maçta 31 verimlilik puanı toplayarak haftanın en iyi ikinci basketbolcusu oldu. Yunan oyun kurucu, karşılaşmayı 17 sayı, 12 asist, 5 top çalma ve 4 ribauntla tamamladı.

Almanya'dan Brose Bamberg'in konuk olduğu İsrail ekibi Maccabi FOX'a 90-88 kaybettiği maçta 20 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla 29 verimlilik puanı toplayan Sırp pivot Dejan Musli ise üçüncü sırada yer aldı.

(AA)