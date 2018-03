Haftanın tarihine bakış

1945- Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem 39 can aldı, 328 ev yıkıldı.

2007- İş adamı Kadir Has, İstanbul'da öldü.

2017- WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'in iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı.

2017- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve L'Oreal'in ortaklaşa düzenlediği "For Women in Science" (Bilim Kadınları İçin) programı kapsamında her yıl 15 genç bilim kadınına verilen "Rising Talents" (Yükselen Yetenekler) ödülüne Türkiye'den ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz layık görüldü.

25 Mart

1611- Evliya Çelebi doğdu.

1807- İngiltere parlamentosu köle ticaretini yasakladı.

1912- Türk Ocakları kuruldu.

1957- Roma'da bir araya gelen Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC – Avrupa Ortak Pazarı) ve Avrupa Atom Enerjisi Komisyonunun (EURATOM) kurulmasına ilişkin ''Roma Antlaşması'nı imzaladı.

1960- Güney Afrika'da Johannesburg'da tüm siyah politik örgütler feshedildi.

1976- İktisatçı ve tarihçi Şevket Süreyya Aydemir, Ankara'da öldü. ''Tek Adam'', ''İkinci Adam'' yapıtlarıyla tanınan Aydemir, 1897'de Edirne'de doğmuştu.