Haftanın tarihine bakış

Kurtuluş Savaşı'nda, 31 Mart 1921'de karşı taarruz başlatan Türk ordusu, 1 Nisan 1921'de Yunanları püskürterek, II. İnönü Savaşı'nı kazandı.
İstanbul ve Ankara hükümetleri temsilcilerinin de katıldığı ve 21 Şubat 1921'de başlayan Londra Konferansı'nda bir sonuç çıkmayacağı anlaşılınca, İngilizlerin desteğini de alan Yunan ordusu, 23 Mart'ta Uşak ve Bursa üzerinden, Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruza geçti. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Londra'da Yunan delegelerine ''Türklere karşı taarruza geçmekte serbest olduklarını'' bildirmişti.
Adapazarı'nı 26 Mart'ta, Afyon'u 27 Mart'ta işgal eden Yunanların aynı tarihte İnönü mevzilerine taarruz etmeleriyle II. İnönü Savaşı başladı. Silah ve sayıca üstün durumda olan Yunan ordusu, Türk kuvvetlerinin şiddetli savunması karşısında yıprandı. 31 Mart'ta Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından karşı taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı.
Bu zafer, Milli Mücadele sürecinin dönüm noktalarından biri oldu ve Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), koalisyon güçleri ile koordineli olarak 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı, 29 Mart 2017 tarihinde tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 29 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının bildirisinde, Suriye ve Irak'ta yaşanan siyasi, askeri ve insani gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu aktarılarak, "Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan vermek ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekatın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir." değerlendirmelerine yer verildi.
- Belli başlı öteki olaylar
26 Mart
1827- Besteci Ludwig Van Beethoven öldü.
1931- Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle ''okka, endaze'' gibi eski ölçülerin yerine ''kilo, gram, metre, litre'' gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.
1942- Naziler, Yahudileri Polonya'daki Auschwitz kampına götürmeye başladı.
1966- ABD Başkanı Johnson'un özel uçağıyla 2 Şubat'ta tedavi için götürüldüğü Washington'da komadan çıkamayan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Ankara'ya getirildi.
1971- Güney Pakistan, Bangladeş adını alarak bağımsızlığını ilan etti. Doğu Pakistan'da iç savaş çıktı.
1971- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası üzerine istifa eden Süleyman Demirel'in yerine başbakanlığa atanan Nihat Erim'in kabinesini onayladı. Profesör Türkan Akyol (Sağlık Bakanı), ilk kez bir kadın bakan olarak parlamento dışından hükümet üyesi oldu.
1971- İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57. ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.
1979- Mısır ile İsrail arasında savaş durumunu sona erdiren anlaşma, Washington'da, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin tarafından imzalandı. ABD Başkanı Jimmy Carter da tanık olarak anlaşmaya imza attı.
1997- Gazeteci yazar Turhan Dilligil hayata gözlerini yumdu.
2002- İsrail'de ''Uluslararası Geçici Mevcudiyet''e ait araca düzenlenen saldırıda Türk Binbaşı Cengiz Toytunç şehit oldu, Yüzbaşı Hüseyin Özarslan yaralandı.
2012- Türkiye, Şam Büyükelçiliğinin bütün faaliyetlerini askıya aldı.
2015- Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri koalisyonu, Yemen'de ilerleyişini sürdüren Husilere karşı "Kararlılık Fırtınası" adlı askeri operasyon başlattı.
2015- İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeni turu, ay sonunda çerçeve anlaşmaya varılması hedefiyle ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında İsviçre'nin Lozan kentinde başladı.
2016- İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent bugün son kez basıldı. Son kağıt baskısıyla okuyucularına veda eden gazete, sadece internet üzerinden yayımlanacak.
2016- Afganistan'ın güneyindeki Helmand kentinde ABD güçlerine ait insansız hava aracı ile düzenlenen iki saldırıda 30 Taliban militanı öldürüldü.
2017- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunca yapılan olağanüstü toplantıda, FETÖ ile ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğine son verildi.
27 Mart
425- İmparator II. Theodosius zamanında İstanbul'da, ''Auditorium'' adıyla ilk yüksekokul açıldı. Okuldaki otuz bir eğitimci Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı.
1923- Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey, Ankara'da Topal Osman'ın adamları tarafından öldürüldü.
1945- ''Aşk-ı Memnu''nun yazarı Halit Ziya Uşaklıgil öldü.
1962- Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün (ITI) girişimiyle bugün Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanmaya başlandı.
1976- Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Anlaşması, iki ülkenin Dışişleri Bakanları İhsan Sabri Çağlayangil ve Henry Kissinger arasında Washington'da imzalandı. Anlaşmaya göre, Türkiye üslere izin çıkaracak, ABD de Türkiye'ye yardımda bulunacaktı.
1977- Kanarya Adaları'nın Tenerife Havaalanı'nda uçuşa geçen Hollanda Havayollarına ait yolcu uçağı, yine havalanmak üzere olan Pan Am uçağı ile pistte çarpıştı. Kazada 575 kişi öldü.
1987- ''Hora'' (Sismik-1) gemisinin, petrol aramak için Ege'nin uluslararası karasularına açılmasının Yunanistan'ın petrol aramaları için açıkladığı tarihe rastlaması, iki ülkenin silahlı kuvvetlerini alarma geçirdi. Kriz, 28 Mart'ta NATO ve ABD'nin devreye girmesiyle donduruldu.
1996- ABD Başkanı Bill Clinton, eşi Hillary Clinton ile Türkiye'ye geldi.
2000- Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanlığına seçildi.
2015- Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Eş-Şebab militanları tarafından bir otele düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.
2015- Amerikalı astronot Scott Kelly ve Rus kozmonot Mikhail Kornienko, Soyuz uzay aracıyla bir yıl kalacakları Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.
2015- İngiltere'de, bir Türk hastaya ilk kez durmuş, ancak yeniden çalışılır hale getirilen kalp nakledildi.
2016- Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir lunaparkta düzenlenen saldırıda 70 kişi hayatını kaybetti, 25'i ağır 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı Cemaat-ul Ahrar grubu üstlendi.
2017- 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için yurt dışında yaşayan seçmenler sandık başına gitti. Oy verme işleminin başladığı 6 Avrupa ülkesinde ilk gün 37 bin 782 seçmen oy kullandı.
2017 - Bilim adamları DNA onarımını engelleyen kritik bir moleküler bağlantı keşfetti.
28 Mart
1910- İstanbul'daki ilk trafik kazasında bir kişi yaralandı.
1920- Kilis'ten 26 Mart sabahı hareket eden Fransız kuvvetleri, Kilis-Antep yolunu kapatan Teğmen Şahin komutasındaki milli kuvvetlerle çarpıştı. Şahin Bey şehit düştü, Fransız kuvvetleri Antep'e girdi.
1939- İspanya İç Savaşı, Franco'nun Madrid'i almasıyla bitti.
1944- Adapazarı ve civarındaki depremde 2 bin 831 kişi öldü.
1961- Anayasanın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi.
1962- Üniversitelerden atılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerini sağlayan kanun benimsendi.
1965- ABD'de, Martin Luther King'in önderliğinde, Alabama'da 25 bin kişi sivil haklar için yürüdü.
1966- Doktorların, rahatsızlığı nedeniyle görevine devam edemeyeceği kararı verdiği Cemal Gürsel'in yerine Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı seçildi.
1969- Manisa ve çevresindeki 6,6 büyüklüğündeki depremde 53 kişi öldü.
1970- Gediz'de 7,2 büyüklüğündeki depremde bin 86 kişi öldü.
1973- ''Baba'' (1972) filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülen Marlon Brando, sinema sektörünün Kızılderililere karşı tutumunu protesto ederek, ödülü reddetti.
1982- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararı yürürlüğe girdi.
1988- Türkiye'de kendisine yapay kalp takılan ilk kişi, Halit Şahin öldü.
2004- Yerel seçimler yapıldı. Seçimlere ilk kez katılan AK Parti yüzde 41, CHP ise yüzde 18 oy aldı.
2010- Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Özhan Canaydın 67 yaşında vefat etti.
2015- Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Kararlılık Fırtınası" operasyonunun da ele alındığı 26. Arap Birliği Zirvesi, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapıldı.
2015- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili Romanya'da yakalanan ve iade edilmelerine karar verilen eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta İstanbul'a getirildi.
2017- Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında gazeteci, emniyet ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheli, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklandı.
2017- New York Güney Bölge Savcılığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın iş adamı Rıza Sarraf davası kapsamında New York'ta tutuklandığını duyurdu.
29 Mart
1430- Osmanlılar, Selanik ve İyonya'yı fethetti.
1827- Beethoven, Viyana'da 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.
1903- Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı.
1919- Batı Afrika ve Brezilya'da güneş tutulmasını izleyen Londra Kraliyet Bilim Derneğinden bilim adamları, Albert Einstein'ın ''genel rölativite teorisi''ni doğruladı.
1956- İlk Türk sinemacılardan Fuat Uzkınay öldü.
1957- Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine Ada'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
1966- Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliğine getirildi. Brejnev, ABD'nin Vietnam politikasını kınadı.
1968- Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.
1979- Uganda'da İdi Amin rejimi askeri darbeyle devrildi, İdi Amin kaçtı.
1982- ''Carmina Burana''nın Alman bestecisi Carl Orff 87 yaşında Münih'te öldü.
1989- DYP Siirt Milletvekili Abdurrezak Ceylan, TBMM'de bir tartışma sırasında vurularak öldürüldü. ANAP Siirt Milletvekili İdris Arıkan olayın zanlısı olarak tutuklandı.
1989- Londra'da dünyanın ilk ''tüp beşizler''i doğdu.
1999- Eski TÜSİAD başkanlarından iş adamı Ali Koçman öldü.
2004- Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Estonya ve Letonya NATO'nun yeni üyeleri oldu, NATO'ya üye ülke sayısı 26'ya yükseldi.
2005- Muğla yöresinin en ünlü türkülerinden ''Ormancı''nın kahramanlarından Mustafa Şahbudak (Bay Mustafa) 83 yaşında öldü.
2007- Van'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen Akdamar Adası'ndaki tarihi Ermeni kilisesi, ''Akdamar Anıt Müzesi'' olarak açıldı.
2010- Moskova metrosunda iki kadın intihar eylemcisi tarafından düzenlenen iki saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti.
2012- Eski bakanlardan Hurşit Kemal Cantürk 86 yaşında vefat etti. Cantürk, 20 Eylül 1980'de kurulan Bülend Ulusu hükümetinde dışarıdan Ticaret Bakanlığı yaptı.
2015- Özbekistan'da 1990 yılından bu yana iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 90,39'unu alarak dördüncü döneminde görevine devam etti.
2016- Mısır Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, kaçırıldıktan sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Larnaka Havaalanı'na indi. 81 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağı kaçıran Mısır vatandaşı Seyfettin Mustafa yakalandı.
2016- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasıyla ilgili Romanya'da yakalanan ve İstanbul'a getirilen eski emniyet müdürü Sedat Zavar ve eski polis memuru İlker Usta tutuklandı.
2017- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), koalisyon güçleri ile koordineli olarak 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı sona erdi.
30 Mart
1432- Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi.
1856- Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere ve Sardinya-Piemonte; Rus Çarlığı ile Kırım Savaşı sonunda Paris Anlaşması'nı imzaladı.
1924- Ankara Müftüsü Mehmet Rifat (Börekçi) Efendi, Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.
1938- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Atatürk'ün hastalığına ilişkin ilk resmi bildiriyi yayımladı.
1951- ABD'de, Ethel ve Julius Rosenberg çifti, Sovyetler Birliği hesabına çalıştıkları ve ABD'nin nükleer sırlarını bu ülkeye sattıkları iddiasıyla idama mahkum edildi. İdamlar, 1953 haziranında infaz edildi.
1971- Ezanın Türkçe okunması için Senato'ya yasa önerisi verildi.
1972- Ordu'nun Ünye ilçesindeki NATO Hava Üssü'nde görevli üç İngiliz teknisyenini 27 Mart'ta kaçıran Mahir Çayan ile dokuz arkadaşı, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde saklandıkları evde ölü ele geçirildi. Üç İngiliz de aynı evde ölü bulundu. Ertuğrul Kürkçü sağ yakalandı.
1981- ABD Başkanı Ronald Reagan, Washington'da bir suikast girişiminde vurularak yaralandı.
1998- AB, Rum kesimi ile üyelik görüşmelerine başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ''AB 34 yıllık haksızlığa son damgayı vurdu.'' dedi.
2012- Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.
2015- Myanmar'da 16 etnik isyancı örgüt, iki yıl süren görüşmelerin ardından ateşkes için taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı.
2016- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Güngören'de 2008'de 17 kişi ile anne karnındaki bir bebeğin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin davada, iki sanığa 18'er kez verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile diğer altı sanığın çarptırıldığı hapis cezalarını onadı.
2017- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir (69) hayatını kaybetti.
31 Mart
1848- Margaret ve Kate Fox adlı iki kız kardeş, ruhlar dünyasıyla ilişki kurduklarını iddia ederek, ''ilk profesyonel medyumlar'' oldu.
1889- Paris'te, 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü için, Gustav Eiffel tarafından yapılan Eyfel Kulesi açıldı.
1901- Avusturya Macaristan Başkonsolosu Emile Jelinek'in Daimler'e ısmarladığı dört silindirli araç, sahibine teslim edildi; Jelinek yeni aracına kızı ''Mercedes''in adını verdi.
1920- İstanbul'un işgali üzerine Anadolu'ya geçen aydınlar arasında bulunan Yunus Nadi (Abalıoğlu) ile Halide Edip (Adıvar), yolda buluştuklarında, Ankara'ya ulaşır ulaşmaz, "Anadolu Ajansı'' adıyla bir haber ajansı kurulmasını, Mustafa Kemal Paşa'ya önermeyi kararlaştırdı.
1921- II. İnönü Savaşı'nda, Türk ordusunun karşı taarruzu başladı.
1923- Londra'da toplanan İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye'nin 8 Mart'taki notasına cevap vererek, Lozan'da kesintiye uğrayan görüşmeleri sürdürmeye çağırdı. Türkiye çağrıyı 7 Nisan'da kabul etti.
1925- Şeyh Sait Ayaklanması'nın olduğu bölgede, Divanı Harbin verdiği idam cezalarının, onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.
1928- Torbalı'da 7,0 büyüklüğündeki depremde 50 kişi öldü.
1930- Afet (İnan) Hanım, partiye üye yazılan ilk kadın oldu.
1965- Amerika, Vietnam'a 3 bin 500 deniz piyadesi göndererek sıcak savaşın içine girdi.
1975- Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti (39. Hükümet), Süleyman Demirel başkanlığında kuruldu.
2015- Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHPKP-C'li teröristler tarafından adliyedeki odasında rehin alındı. Teröristler Savcı Kiraz'ı şehit etti.
2015- ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'a, Raiba'tul Adeviyye Meydanı'nda binden fazla göstericinin öldürülmesinin ardından F-16 uçakları, Harpoon füzeleri ve M1A1 tank teçhizatı gönderilmesini durduran başkanlık emrini kaldırarak, askeri yardımların önünü açtı.
2016- Hindistan'da tadilat halindeki bir köprünün işlek bir yolun üzerine çökmesi sonucu 23 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Köprüyü inşa eden şirketin yetkilileri gözaltına alındı.
2016- Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu, geriye dönük incelemede, 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlanan milli atlet Elvan Abeylegesse'ye iki yıl men cezası verdi.
2016- Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 8 polis memuru şehit oldu, 14 polis memuru ile 15 sivil yaralandı.
2017- Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe (79), Ataşehir'de bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
2017- Peru'da bilim insanları Mars ikliminin oluşturulduğu patates laboratuvarından ilk ürünü aldı.
1 Nisan
1564- ''NİSAN BİR!'' ilk 1 Nisan şakasının Romalılar döneminde yapıldığına inanılıyor. 1564'te Fransa Kralı IX. Charles'ın yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırmasının ardından hala 1 Nisan'ı sene başı kabul edenlere ''Nisan balığı'' ismi verildi.
1778- Oliver Pollock doların simgesini oluşturdu.
1921- Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı. Milli mücadele sürecinin dönüm noktalarından biri olan bu zaferin ardından; Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.
1924- Topkapı Sarayı'nın mevcut eşyasıyla İstanbul Asarı Atika Müzeleri Müdürlüğüne bağlanarak müzeye dönüştürülmesi, Bakanlar Kurulunca karara bağlandı.
1924- Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1926- 30 Ağustos'un ''Zafer Bayramı'' olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.
1928- Ankara Borsası, Maliye Bakanı Fuat Ağralı tarafından açıldı.
1944- Şehir Tiyatrosu sanatçısı Hazım Körmükçü 46 yaşında İstanbul'da öldü.
1948- İstanbul Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi binası yandı.
1949- Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne katıldı.
1950- BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.
1950- Eski başbakanlardan Recep Peker, İstanbul'da öldü.
1957- Batı Almanya'da bilim adamları nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti.
1958- Kıbrıs'ta EOKA'cılar, İngilizlere savaş ilan etti. EOKA'nın lideri Grivas, Türklere de gözdağı verdi.
1965- Türkiye, BM Genel Sekreteri U-Thant'ın özel temsilcisi Golo Plaza'nın Kıbrıs konusundaki raporunu reddetti.
1969- Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser, 525 televizyon kanalı tarafından naklen yayımlandı.
1978- Cumhuriyet döneminin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ankara'daki evinde 92 yaşında öldü.
1979- Balıkçılar, 1 Nisan gününü Balık Bayramı ilan etti. Kumkapı'da iki saat içinde halka 1,5 ton balık dağıtıldı.
1979- Humeyni, İran'da şeriat ilan etti.
1996- 1978 yılında 7 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan ''16 Mart katliamı'' davası yeniden açıldı.
2005- 24. Uluslararası İstanbul Film Festivali ''Yaşam Boyu Başarı Ödülü,'' sinema sanatçısı Sophia Loren'e verildi.
2005- On yıldır süren 61 sanıklı Hizbullah davasında 22 tetikçi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
2005- Cumhuriyetin Tapu Kadastrosunu kuran, "16 eski dil bilen hayattaki tek kişi" sıfatıyla ''ölene kadar emekliliği yasak'' olan Milli Savunma Bakanlığı uzman bilirkişisi, şair, İstiklal Madalyası sahibi Naci Tanrısever (Karamanoğlu Naci Bey) İstanbul'da 104 yaşında öldü.
2009- TRT'nin Kürtçe radyosu yayına başladı.
2010- Demiryollarının 1926-1927 yıllarında bakım istasyonu olarak kullanılan alan, Cer Modern Sanatlar Merkezi adıyla açılarak Ankara'nın kültür ve sanat yaşamındaki yerini aldı.
2012- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Bora, İstanbul'da akciğer ödemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat etti.
2015- Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi kabul edilen Japon kadın Misao Okawa 117. yaş gününden birkaç hafta sonra kalp ve solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.
2015- Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayının iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye'nin Ulusal Kemik İliği Bankası hizmet vermeye başladı.
2016- Yüksek mobil internet hızı ile daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisi, gece yarısı itibariyle Türkiye'de kullanılmaya başlandı.
2017- Milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda, kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye'ye bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.
2017- Kolombiya'da meydana gelen sel felaketinde 120'si çocuk 320 kişi hayatını kaybetti.
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