Haftanın tarihine bakış

Kafile, Ankara'ya 1 Nisan 1920'de ulaştı. Yunus Nadi'nin ifadesiyle ''4 veya 5 Nisan akşamı'' Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı ''Ziraat Mektebi''nde (şimdi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü), yemekten sonra Anadolu Ajansının kurulmasından söz açıldı. Toplantının sabahı da Anadolu Ajansının kuruluşu gerçekleştirildi.

İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesinden beş gün sonra yola çıkan Yunus Nadi ile Halide Edip'in bulunduğu iki kafile, 31 Mart'ta Geyve'de buluştu. Akhisar İstasyonu'nda verilen mola sırasında bu iki aydın, "Ankara'ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulmasını" görüştü.

Anadolu Ajansı, işgal altındaki İstanbul'dan milli mücadeleye katılmak amacıyla yola çıkan Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey ile Halide Edip (Adıvar) Hanım'ın, Ankara'ya ulaştıklarında, Mustafa Kemal Paşa'ya yaptıkları önerinin benimsenmesiyle 6 Nisan 1920'de kuruldu.

Alparslan Türkeş için 8 Nisan 1997 Salı günü düzenlenen cenaze törenine yoğun bir katılım oldu. Türkeş'i son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen ülkücüler, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Ankara'ya akın etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin son 55 yılının önemli dönemeçlerine damgasını vuran bir lider olarak hayata veda eden Türkeş, zorluklarla dolu yaşamını vatan ve millet hizmetine adadı.

Mustafa Kemal, yurt geneline gönderdiği ''Tarihi Genelge'' ile Anadolu Ajansının kuruluşunu duyurmakla kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.

1891- Ünlü devlet adamı ve tiyatrosever Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, 68 yaşında öldü. Batılı anlamda tiyatronun yerleşmesi için çalışan Ahmet Vefik Paşa, ''Tarih Felsefesi'', ''Türk Şeceresi'', ''Kısa Osmanlı Tarihi'' gibi eserler yazdı. Moliere'den Türkçe'ye kazandırdığı ''Zor Nikah'' ve ''Zoraki Tabib'', en beğenilen eserlerindendi.

"Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz", "Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz", "Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır" sözlerinin sahibi Türkeş'in en büyük mirası olan MHP, bugün de kurucu genel başkanının çizgisinde, "büyük ve güçlü Türkiye" mücadelesini sürdürüyor. Türkeş'in "Dokuz ışık" doktrini ise milliyetçilerin yol haritası olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin tüm illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Balkanlar ve Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden getirilen topraklar Türkeş'in mezarına konuldu.

1987- İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.

1976- Doğubayazıt ve çevresindeki 4,8 büyüklüğündeki depremde beş kişi öldü, 80 ev yıkıldı.

1960- Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, valinin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam eden İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.

1948- Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan ve cezasında indirime gidilen Ertekin, aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.

2015- Kenya'nın kuzeydoğusunda Somali sınırındaki Garissa Üniversitesi'nin kampüsünde, Eşşebab militanlarının düzenlediği saldırıda, çoğunluğu öğrenci 147 kişi hayatını kaybetti, dört militan öldürüldü. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

2008- İstiklal Savaşı'nın hayattaki iki gazisinden biri olan Eskişehirli Yakup Satar, 110 yaşında vefat etti.

2017- Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kiloda Hurşit Atak silkme ve toplamda, Bünyamin Sezer ise koparmada altın madalya kazandı.

2017- Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5'in, insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 değerinin 6 ila 8 katına çıkması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından turuncu alarm verildi.

2016- ABD'nin Maryland eyaletindeki Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

2016- Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki mevzilerinden, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu, cephe hattında karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri aldı. Çatışmalarda 43 Azerbaycan askeri şehit oldu, 240 Ermenistan askeri öldürüldü.

1992- Şair Necdet Evliyagil, Ankara'da öldü. 1926'da İstanbul'da doğan ve 1973-1977 arasında Ankara Milletvekilliği yapan Evliyagil, Ajans Türk matbaasını kurdu ve aynı adlı derginin başyazarlığını ve yöneticiliğini üstlendi.

1954- Adana'da, Devlet Havayollarına ait uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi.

1937- 1961'e kadar, Türkiye'nin tek demir çelik üreticisi olarak kalan ve Cumhuriyet rejiminin ilk önemli sanayi hamlesi olarak değerlendirilen Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temeli, Başbakan İsmet İnönü tarafından, Zonguldak'ın Karabük köyünde, Soğanlı ve Araç çaylarının birleştiği bölgede atıldı. Böylece Karabük'te, Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi başlatıldı.

2015- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.

2014- Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu hakkında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2007- Müzayede şirketi Christie's'in düzenlediği açık artırmada, 2,7 milyon dolara satılan Antonius Stradivari imzalı keman, en pahalı ikinci müzik enstrümanı oldu.

1992- Ankara'nın Çankaya Kaymakamlığına vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.

1929- İstanbul'da düzenlenen ''Yerli Malı Kullanma ve Koruma'' toplantısında, gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.

2016- Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından, pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alpaslan Çelik, İzmir'de "ateşli silah bulundurmak ve taşımak" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

2015- Yemen'in Aden kentindeki 55 Türk vatandaşı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir firkateynle tahliye edildi. 185 Türk vatandaşı da Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirildi.

1985- Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

2014 - Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, tedavi gördüğü Adana'nın Kozan ilçesinde 83 yaşında vefat etti.

2014- Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, sabah saatlerinde "Youtube" ile ilgili 27 Mart 2014'te aldığı "tüm yayına erişim engeli" kararının kaldırılmasına karar verdi. Akşam saatlerinde ise suça konu içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle Youtube'a erişim engelinin devamına karar verdi.

2013- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Akil İnsanlar Heyeti ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

2013- Arjantin'de, aşırı yağışların neden olduğu sellerde 54 kişi öldü.

2017- Dünyanın en büyük pembe elması, Hong Kong'da yapılan açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu.

2015- Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi'nde, Avusturya temsilcisi Linz AG Froschberg ile yapılan final rövanşını 3-1 kazanarak, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

2009- ABD Başkanı Barack Obama, resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de liderlerle görüştü ve TBMM'de konuştu, dini toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

1984- Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.

1974- New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binası açıldı. Yapımına 1970'te başlanan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi.

1941- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın önerdikleri proje seçildi.

2013- Yolsuzluk ve sınır ötesi suçlar gibi konularda çalışan bir grup gazeteci, kendilerine sızdırılan milyonlarca belgeyi inceledi. Bu inceleme sonucunda, birçok ülkeden, aralarında siyasetçi ve iş insanının bulunduğu kişilerin hesaplarının da yer aldığı binlerce offshore şirket ve fonun sırlarının ortaya çıktığı iddia edildi.

2014- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5. kez seçilen Melih Gökçek, mazbatasını aldı.

2015- Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen "Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü" adlı soruşturmada usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapı"ya yönelik soruşturma kapsamında, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 34 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı alındı.

2015- Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığın keşfinde kullanılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, iki yıl aradan sonra yeniden çalıştırıldı.

2017- Kuzey Kore, orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze fırlattı. Füze Japon Denizi'ne düştü.

2017- İsrail Parlamentosu Knesset, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen "planlama ve inşa" düzenlemesini, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun da katıldığı ikinci ve üçüncü oylamalarda 33'e karşı 43 oyla kabul etti.