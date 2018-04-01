Haftanın tarihine bakış

Anadolu Ajansı, işgal altındaki İstanbul'dan milli mücadeleye katılmak amacıyla yola çıkan Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey ile Halide Edip (Adıvar) Hanım'ın, Ankara'ya ulaştıklarında, Mustafa Kemal Paşa'ya yaptıkları önerinin benimsenmesiyle 6 Nisan 1920'de kuruldu.
İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesinden beş gün sonra yola çıkan Yunus Nadi ile Halide Edip'in bulunduğu iki kafile, 31 Mart'ta Geyve'de buluştu. Akhisar İstasyonu'nda verilen mola sırasında bu iki aydın, "Ankara'ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulmasını" görüştü.
Yunus Nadi ve Halide Edip, ajansın adını konuşurken; ''Türk'', ''Ankara'', ''Anadolu'' seçenekleri arasından ''Anadolu Ajansı'' adında birleşti.
Kafile, Ankara'ya 1 Nisan 1920'de ulaştı. Yunus Nadi'nin ifadesiyle ''4 veya 5 Nisan akşamı'' Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı ''Ziraat Mektebi''nde (şimdi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü), yemekten sonra Anadolu Ajansının kurulmasından söz açıldı. Toplantının sabahı da Anadolu Ajansının kuruluşu gerçekleştirildi.
Mustafa Kemal, yurt geneline gönderdiği ''Tarihi Genelge'' ile Anadolu Ajansının kuruluşunu duyurmakla kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.
Anadolu Ajansının ''şirkete intikali'' 1924 yılı bütçe yasası görüşmelerinde gündeme geldi. 1 Mart 1925'te ''Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi'' kuruldu.
- Türkeş'in vefatı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin son 55 yılının önemli dönemeçlerine damgasını vuran bir lider olarak hayata veda eden Türkeş, zorluklarla dolu yaşamını vatan ve millet hizmetine adadı.
Alparslan Türkeş için 8 Nisan 1997 Salı günü düzenlenen cenaze törenine yoğun bir katılım oldu. Türkeş'i son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen ülkücüler, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Ankara'ya akın etti.
Alparslan Türkeş'in naaşı, Beşevler'deki anıt mezara defnedildi. Granit mermerden hazırlanan mezar taşında, Türkeş'in doğum tarihi 1917 olarak yazılırken, ölüm tarihi boş bırakıldı.
Türkiye'nin tüm illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Balkanlar ve Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden getirilen topraklar Türkeş'in mezarına konuldu.
"Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz", "Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz", "Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır" sözlerinin sahibi Türkeş'in en büyük mirası olan MHP, bugün de kurucu genel başkanının çizgisinde, "büyük ve güçlü Türkiye" mücadelesini sürdürüyor. Türkeş'in "Dokuz ışık" doktrini ise milliyetçilerin yol haritası olmaya devam ediyor.
- Belli başlı öteki olaylar
2 Nisan
1805- Masal yazarı H. Christian Andersen doğdu.
1891- Ünlü devlet adamı ve tiyatrosever Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, 68 yaşında öldü. Batılı anlamda tiyatronun yerleşmesi için çalışan Ahmet Vefik Paşa, ''Tarih Felsefesi'', ''Türk Şeceresi'', ''Kısa Osmanlı Tarihi'' gibi eserler yazdı. Moliere'den Türkçe'ye kazandırdığı ''Zor Nikah'' ve ''Zoraki Tabib'', en beğenilen eserlerindendi.
1948- Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan ve cezasında indirime gidilen Ertekin, aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.
1948- Ankara'da Opera binasının açılışı, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törende, Adnan Saygun'un ''Kerem ile Aslı'' operasının sahnelenmesiyle yapıldı.
1960- Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, valinin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam eden İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.
1965- BM Genel Sekreteri U-Thant, Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Golo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.
1971- Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.
1976- İlk Türk Turizm Kurultayı İstanbul'da toplandı.
1976- Doğubayazıt ve çevresindeki 4,8 büyüklüğündeki depremde beş kişi öldü, 80 ev yıkıldı.
1987- İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.
2001- Yasa dışı İBDA/C örgütünün lideri ''Salih Mirzabeyoğlu'' takma adlı Salih İzzet Erdiş, ''Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak'' suçundan idam cezasına çarptırıldı.
2001- İş adamı Ayhan Şahenk vefat etti.
2005- Vatikan'da tedavi altında tutulan Katolik dünyasının ruhani lideri 84 yaşındaki Papa 2. Jean Paul öldü.
2005- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu, 90 yaşında öldü.
2007- Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu, Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
2008- İstiklal Savaşı'nın hayattaki iki gazisinden biri olan Eskişehirli Yakup Satar, 110 yaşında vefat etti.
2009- TRT'nin Ermenice radyosu yayına başladı.
2010- Şarkıcı Metin Şentürk, İngiliz görme engelli Mike Newman'a ait 284 kilometrelik ''Dünya Engelliler Hız Rekoru''nu, 303,62 kilometre ile kırdı.
2015- Kenya'nın kuzeydoğusunda Somali sınırındaki Garissa Üniversitesi'nin kampüsünde, Eşşebab militanlarının düzenlediği saldırıda, çoğunluğu öğrenci 147 kişi hayatını kaybetti, dört militan öldürüldü. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.
2016- Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki mevzilerinden, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu, cephe hattında karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri aldı. Çatışmalarda 43 Azerbaycan askeri şehit oldu, 240 Ermenistan askeri öldürüldü.
2016- ABD'nin Maryland eyaletindeki Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
2017- Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5'in, insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 değerinin 6 ila 8 katına çıkması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından turuncu alarm verildi.
2017- Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kiloda Hurşit Atak silkme ve toplamda, Bünyamin Sezer ise koparmada altın madalya kazandı.
3 Nisan
1906- Lumiere kardeşler renkli fotoğrafı icat etti.
1930- Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni Belediyeler Kanunu kabul edildi.
1937- 1961'e kadar, Türkiye'nin tek demir çelik üreticisi olarak kalan ve Cumhuriyet rejiminin ilk önemli sanayi hamlesi olarak değerlendirilen Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temeli, Başbakan İsmet İnönü tarafından, Zonguldak'ın Karabük köyünde, Soğanlı ve Araç çaylarının birleştiği bölgede atıldı. Böylece Karabük'te, Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi başlatıldı.
1948- ABD Başkanı Harry S. Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.
1954- Adana'da, Devlet Havayollarına ait uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi.
1960- Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.
1963- 27 Mayıs, ''Hürriyet ve Anayasa Bayramı'' ilan edildi.
1967- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başkan Johnson'un davetlisi olarak ABD'ye gitti. Sunay'ın gezisinin ilk gecesinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği binasına bomba atıldı.
1992- Şair Necdet Evliyagil, Ankara'da öldü. 1926'da İstanbul'da doğan ve 1973-1977 arasında Ankara Milletvekilliği yapan Evliyagil, Ajans Türk matbaasını kurdu ve aynı adlı derginin başyazarlığını ve yöneticiliğini üstlendi.
1992- Ankara'nın Çankaya Kaymakamlığına vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.
2007- Müzayede şirketi Christie's'in düzenlediği açık artırmada, 2,7 milyon dolara satılan Antonius Stradivari imzalı keman, en pahalı ikinci müzik enstrümanı oldu.
2007- Doğal doğum kontrolü yönteminin mucidi John Billings 89 yaşında öldü.
2013- Başbakanlık, "çözüm süreci"nde aktif rol üstlenecek 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti'ni belirledi. Akil İnsanlar Listesi, 9'ar kişilik 7 bölgesel gruptan oluştu. Gruplarda iş adamları, sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı.
2014- Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu hakkında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2015- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.
2015- Türk müziğinin usta sanatçılarından Kayahan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi.
2015- Yemen'in Aden kentindeki 55 Türk vatandaşı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir firkateynle tahliye edildi. 185 Türk vatandaşı da Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirildi.
2016- Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait yaklaşık 11 milyon sayfalık doküman "Panama kayıtları" adı altında medyaya servis edildi.
2016- Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından, pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alpaslan Çelik, İzmir'de "ateşli silah bulundurmak ve taşımak" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
2017- Rusya'da St. Petersburg metrosuna yönelik bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Kırgızistan uyruklu Rusya vatandaşı Akbarcan Celilov'un düzenlediği açıklandı.
4 Nisan
1929- İstanbul'da düzenlenen ''Yerli Malı Kullanma ve Koruma'' toplantısında, gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.
1949- Washington'da ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz, Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.
1953- Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda Naboland adlı İsveç gemisiyle çarpışarak battı, 81 Türk denizcisi şehit oldu.
1966- Fransa'da NATO üslerine karşı çıkılınca Türkiye'deki üslerin durumu gündeme getirildi. Başbakan Süleyman Demirel, ''Türkiye'de Amerikan üssü yoktur, tesisi vardır'' dedi.
1968- ABD'li sivil haklar savunucusu Martin Luther King, Memphis'te uğradığı suikastta öldü.
1974- Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege'nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan'a bildirdi.
1979- Pakistan'ın devrik başbakanı Zülfikar Ali Butto idam edildi.
1985- Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
1997- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefat etti.
2001- Yargıtay 6. Ceza Dairesi, İtalya'dan Türkiye'ye iade edilen terörist Mehmet Ali Ağca'nın gasp suçundan 7 yıl, 2 ay ağır hapis cezasına mahkum edildiği kararı onadı.
2010- TRT'nin Arapça kanalı TRT El Türkiye yayına başladı.
2012- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.
2013- Arjantin'de, aşırı yağışların neden olduğu sellerde 54 kişi öldü.
2013- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Akil İnsanlar Heyeti ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.
2014- Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, sabah saatlerinde "Youtube" ile ilgili 27 Mart 2014'te aldığı "tüm yayına erişim engeli" kararının kaldırılmasına karar verdi. Akşam saatlerinde ise suça konu içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle Youtube'a erişim engelinin devamına karar verdi.
2014 - Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, tedavi gördüğü Adana'nın Kozan ilçesinde 83 yaşında vefat etti.
2015- Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi'nde, Avusturya temsilcisi Linz AG Froschberg ile yapılan final rövanşını 3-1 kazanarak, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
2016- Türkiye-Avrupa Birliği mutabakatı temelinde gerçekleşen sığınmacı geri kabulü ve değişimi çerçevesinde, Yunanistan'dan gönderilen ilk göçmen grubu İzmir'e geldi.
2016- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram örgütünün esir aldığı 275 kişi, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.
2017- Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırılarında en az 21 sivil öldü, 35'i yaralandı.
2017- Dünyanın en büyük pembe elması, Hong Kong'da yapılan açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu.
5 Nisan
1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına geldi.
1900- 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ndaki ''Plevne Direnişi'' ile tanınan Gazi Osman Paşa öldü.
1930- Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.
1941- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın önerdikleri proje seçildi.
1946- Missouri zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi.
1974- New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binası açıldı. Yapımına 1970'te başlanan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi.
1976- Tayvan Lideri Çan Kay Şek 88 yaşında öldü.
1983- Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gitti.
1984- Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.
1994- ''5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi'' uygulamaya konuldu.
1999- Bingöl Valisi Süleyman Kamçı'ya bombalı saldırıda bulunuldu. Olayda bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İntihar saldırısını gerçekleştiren terörist parçalanarak öldü.
2008- Amerikalı aktör Charlton Heston, 84 yaşında yaşama veda etti.
2009- ABD Başkanı Barack Obama, resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de liderlerle görüştü ve TBMM'de konuştu, dini toplum temsilcileriyle bir araya geldi.
2013- Yolsuzluk ve sınır ötesi suçlar gibi konularda çalışan bir grup gazeteci, kendilerine sızdırılan milyonlarca belgeyi inceledi. Bu inceleme sonucunda, birçok ülkeden, aralarında siyasetçi ve iş insanının bulunduğu kişilerin hesaplarının da yer aldığı binlerce offshore şirket ve fonun sırlarının ortaya çıktığı iddia edildi.
2014- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5. kez seçilen Melih Gökçek, mazbatasını aldı.
2015- Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen "Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü" adlı soruşturmada usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapı"ya yönelik soruşturma kapsamında, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 34 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı alındı.
2015- Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığın keşfinde kullanılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, iki yıl aradan sonra yeniden çalıştırıldı.
2017- Kuzey Kore, orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze fırlattı. Füze Japon Denizi'ne düştü.
2017- İsrail Parlamentosu Knesset, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen "planlama ve inşa" düzenlemesini, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun da katıldığı ikinci ve üçüncü oylamalarda 33'e karşı 43 oyla kabul etti.
6 Nisan
1326- Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.
1896- İlk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı.
1909- İlk basın şehidi: Serbesti gazetesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan Gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde kurşunlanarak öldürüldü.
1909- Kaşif Robert E. Peary, Kuzey Kutbu'na giden ilk insan oldu.
1917- ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve I. Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.
1920- Anadolu Ajansı kuruldu. Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, kuruluşunu duyurduğu genelgesinde; AA'nın hiç ödün vermediği ilkelerini de tarihe geçirdi: ''Doğru, tarafsız, hızlı habercilik.''
1933- ''Güzellik Kraliçesi'' Nazire Hanım, Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümünde, Fenerbahçe-Boçkay maçının başlangıç vuruşunu yaptı.
1939- İngiltere, Fransa ve Polonya, saldırı durumunda yardımlaşma için Paris'te bir antlaşma imzaladı.
1941- Mihver devletleri Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demir yolu köprülerini havaya uçurdu.
1953- Türkiye Genç Milli Futbol Takımı, dünya üçüncüsü oldu.
1956- Hayat mecmuasının ilk sayısı çıktı.
1971- Rus besteci İgor Stravinsky öldü.
1972- Ankara'da Kıbrıs Türk Temsilciliği kuruldu.
1972- Anayasa Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını usulden iptal etti. TBMM'nin idamları yeniden görüşeceği açıklandı.
1973- Kontenjan Senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15. turda 365 oyla Türkiye'nin Altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.
1979- Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda birinci oldu.
1980- Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet etmeye başladı.
1988- Endonezya'daki Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı.
1992- Amerikalı bilimkurgu yazarı Isaac Asimov öldü.
1994- Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikastın ardından iki ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık bir milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.
2009- İstanbul Gösteri Merkezi, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
2011- Hükümete, bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren tasarı yasalaştı. Düzenlemeyle devlet bakanlıklarının yerine ''ekonomi'', ''iç ve dış ticaret'', ''gençlik ve spor'' ile ''aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardım'' konularında 4 bakanlık kuruldu.
2013- Nijerya'da otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 36 kişi öldü.
2013- Anadolu Ajansının 93. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Arapça Haberler Servisi'nin 1. kuruluş yılı kutlandı, Arapça Haber Akış Sistemi devreye girdi.
2013- Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte barınan Suriyeliler, "Kızılay Gıda Kartı" programı kapsamında dağıtılan kartlarla alışveriş imkanına kavuştu.
2013- Gaziantep'te Türkiye'nin 4'üncü "Oyun ve Oyuncak Müzesi" açıldı.
2014- Anadolu Ajansı (AA), 94. kuruluş yıl dönümünde yayın dilleri arasına Fransızca'yı da ekledi.
2015- Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz, kuruma "sahte diplomalı personelin işe alındığı" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
2016- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurulmasına ilişkin kanun tasarısı yasalaştı.
2016- Sabancı suikastı davası sanıklarından İsmail Akkol'un, olaydan 20 yıl sonra yargılanmasına başlandı.
2017- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını duyurdu.
2017- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin Han Şeyhun bölgesinde kimyasal silah kullanıldığının bilimsel incelemeyle tespit edildiğini açıkladı.
2017- Türkiye, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek rejimin cezalandırılmasını istedi.
7 Nisan
1600- Divan Edebiyatının en ünlü şairlerinden Baki öldü.
1789- Sultan I. Abdülhamid hayatını kaybetti; III. Selim tahta çıktı.
1827- İngiliz kimyager John Walker'in buluşu kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.
1938- Yıldız Sarayı'nda ''Balkan Basın Birliği Kongresi'' ve ''Balkan Antantı Ekonomik Konseyi'' çalışmalarına başladı.
1948- BM'ye bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kuruldu.
1960- CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün Kayseri'de 2 Nisan'da karşılaştığı engelleme nedeniyle bazı subaylar ordudan istifa etti.
1963- Yugoslavya'da ''sosyalist cumhuriyet'' ilan edildi.
1969- İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları ''hak yürüyüşü'' yaptı.
1978- Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santral temeli atıldı.
1978- Türkiye'nin ABD'den aldığı 40 Phantom savaş uçağından ikisi Eskişehir'de teslim edildi.
1978- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Tanilli, silahlı saldırıya uğradı. Tanilli, felç oldu.
1979- Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli'ye silahlı saldırıda bulunuldu.
1980- Türk tiyatrosunun ünlü sanatçılarından Muammer Karaca öldü.
1983- Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öymen öldü.
1987- Altı yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.
1991- Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, terör örgütü Dev-Sol militanlarınca öldürüldü.
2005- Besteci Melih Kibar 54 yaşında vefat etti.
2010- Kırgızistan'da darbe: Devlet Başkanı Kurmanbek Bakıyev, başkent Bişkek'ten kaçtı, geçici hükümetin başına eski Dışişleri Bakanı Roza Otunbayeva getirildi.
2011- Japonya'nın kuzeydoğu kıyısında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde 2 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.
2012- Pakistan'ın Hindistan'a yakın Himalaya bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 124 Pakistanlı asker ve 11 sivil öldü.
2013- Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetinde NATO'nun düzenlediği hava saldırısında 8 Taliban üyesi öldürülürken 11'i çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi.
2014- Türkiye'nin en ünlü sünnetçisi olarak bilinen Kemal Özkan, yaşa bağlı çeşitli kronik hastalıkları nedeniyle 80 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.
2014- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uzanların, elektrik şirketlerinin imtiyazının sona erdirilmesiyle alakalı Stockholm mahkemelerinde 2,5 milyar avroluk yeni bir dava açtığını bildirdi.
2015- Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin "Balyoz Planı" davasında, haklarındaki mahkumiyet kararlarını bozmasının ardından yeniden yargılanan 63 sanığın beraatine karar verildi.
2015- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan siyasi kriz sırasında çatışan silahlı Hristiyan Anti-balaka ile Müslüman Seleka grupları arasında, Kenya'nın başkenti Nairobi'de ateşkes anlaşması imzalandı.
2016- Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, MS 25-220 yılları arasında hüküm süren Doğu Han Hanedanlığı dönemine ait 2 bin yıllık mezar bulundu.
2016- TBMM Genel Kurulunda, Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesini öngören teklif, kabul edilerek yasalaştı.
2017- ABD, Suriye hava kuvvetlerine ait bir üssü, seyir füzeleri ile vurdu.
2017- İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele eden ETA, "silahsız bir örgüt olduğunu" duyurdu.
2017- Hatay'ın Antakya ilçesinde düşen Suriye'ye ait savaş uçağının pilotu Mehmet Sufhan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.
2017- Dünya Sağlık Örgütü, depresyondaki kişi sayısının dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı.
8 Nisan
MÖ 563- Budizmin kurucusu Gautama Buddha doğdu.
1830- Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, bağımsız Yunan devletini onaylamasını istedi.
1923- Mustafa Kemal ''9 Umde''yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetinin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında ''Egemenlik Ulusundur'' gelmekteydi. İlkeler arasında ''öğretimin birleştirilmesi'' de bulunuyordu.
1924- Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu, TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.
1956- Seyhan Barajı hizmete girdi.
1973- Modern sanatın devi, çağdaş resim sanatının en ünlü temsilcisi Pablo Picasso, 91 yaşında Paris'te öldü.
1982- Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, Ermeni terör örgütü ASALA'nın saldırısında ağır yaralandı.
1985- Kadro dergisinin kurucularından, yazar Vedat Nedim Tör, 88 yaşında öldü.
1997- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in naaşı, cenaze töreninin ardından Beşevler'deki anıt mezara defnedildi.
1999- Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Canpolat saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu, şoförü öldü, yedi kişi yaralandı.
2000- Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi, Bakü'de yapıldı.
2004- Eski Sağlık Bakanı Doğan Baran tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde 75 yaşında vefat etti.
2005- Papa II Jean Paul, cenaze töreninin ardından defnedildi. Törende Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.
2006- Almanya'nın Kiel kentindeki profesyonel boks unvan maçlarında; erkekler ağır sıklette Sinan Şamil Sam Brezilyalı, bayanlar hafif sıklette de Hülya Şahin İngiliz rakiplerini yenerek ''Kıtalar Arası Şampiyon'' unvanlarını aldı.
2010- Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezasını kaldıran düzenleme TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.
2013- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıpti Katedrali çevresinde çıkan çatışmalarda, AA foto muhabiri Muhammed eş-Şami ve Mısırlı muhabir Beşevi Vasfi, tüfekten atılan saçmalarla yaralandı.
2013- İnternet sitesi Wikileaks, ABD'nin 1970'lerde yürüttüğü diplomatik faaliyetlere dair 1,7 milyon gizli doküman yayımladı.
2013- İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, geçirdiği felç sonrası 87 yaşında hayatını kaybetti.
2013- Gazi Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu, tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nde 83 yaşında vefat etti.
2014- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup salonuna girişi sırasında Orhan Övet isimli kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
2015- Manisa'da, varlığı bilinen ancak görüntülenemeyen yaban kedisi (felis silvestris) Soma'nın Sarıkaya Mahallesi civarında yapılan fotokapan çalışmalarında ilk kez fotoğraflandı.
2017- Batı Afrika ülkesi Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e yükseldi.
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