Haftanın tarihine bakış

1958- CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

Yeni kurulan teşkilatın görevleri, yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesi'nde belirtilerek, yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyuruldu.

Örgütlenme ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'te İstanbul'da "Polis" adıyla bir teşkilat kuruldu.

Emniyet Teşkilatı, 10 Nisan 1845'te kuruldu. Osmanlı'da, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra gerek başkent gerekse diğer illerde, eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı olarak yürütülmesi uygulaması sürdü.

1979- Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

2016- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle ilgili proje tamamlandı. Böylece Türkiye'nin tamamı "çevrim içi" oldu.

2016- Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzemesini bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk defa başarılı dikey iniş gerçekleştirdi.

2014- Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'daki Ebola salgınının, 40 yıl önce hastalığın ortaya çıkmasından bu yana görülen ''en korkutucu" salgınlardan biri olduğunu açıkladı.

1928- Anayasanın ''din'' ile ilgili maddelerinde değişiklikler yapılarak, dini ibareler anayasa metninden çıkarıldı. ''Türkiye Devletinin dini, din-i İslamdır'' cümlesi, Anayasa metninden çıkarıldı. Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının, yemin ederken kullandığı ''vallahi'' kelimesinin yerine ''namusum üzerine söz veririm'' ifadesi getirildi.

1926- Türk uyruğunda bulunan her türlü şirket ve müesseselerde işlemlerin ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi.

1999- Türkiye İşçi Partili 7 kişi ve DİSK Genel başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarında gıyabi tutuklu olarak yargılanan Ünal Osmanağaoğlu yakalandı.

1972- İran'da 7 şiddetinde deprem meydan geldi. 5 bin kişinin öldüğü depremde Firuzabat ve Cehrum kentlerinde binalar yerle bir oldu.

2015- İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince, kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen sözde "Kudüs Ordusu Terör Örgütü" adlı soruşturmada usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapıya" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bir yarbay, iki binbaşı ile bir yüzbaşının bulunduğu 17 muvazzaf asker, "terör örgütüne üye olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi ve Suriyelilerin bulunduğu kamplarda inceleme yaptı.

2007- Türkiye, Irak'a verdiği notayla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki her türlü faaliyetine son verilmesini ve terörle mücadele konusunda acil ve kararlı tedbirler alınmasını istedi.

1983- Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada biri mühendis 10 madenci öldü, 9 kişi yaralandı.

1991- Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.

1995- GAP kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.

1997- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücü'ne verilmesi kararlaştırıldı.

2006- Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara depreminde Yalova'da yaptırdığı ve sattığı bazı binaların yıkılması sonucu ''birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği'' gerekçesiyle yargılanan Veli Göçer ile mimar İsmet Kösebalaban'a, 18'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

2010- Sudan'da parlamento ve devlet başkanı seçimleri yapıldı. Seçimler 3 gün sürdü. Ömer El Beşir yeniden devlet başkanı oldu.

2012- Kamuoyunda ''4+4+4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi, kademeli olarak 12 yıla çıkaran ''İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2013- Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) sivil memurların sendika kuramayacağı ve sendikaya üye olamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Milli Savunma Bakanlığı ile TSK kadrolarında çalışan sivil memurlar, sendika kurabilecek ve sendikaya üye olabilecek.