Haftanın tarihine bakış

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı, Türk siyasetinin fötr şapkalı "baba"sı Süleyman Demirel 91 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle "altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen" parti lideri, Devlet Su İşlerinin "barajlar kralı" lakaplı inşaat mühendisi genel müdürü, Türk siyasetinin fötr şapkalı "baba"sı Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015'te solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 91 yaşında yaşamını yitirdi. Demirel, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de "Paşa Dayı" Yahya Bey ile Ümmühan Hanım'ın ikinci çocuğu olarak 1 Kasım 1924'te doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon'da bitiren Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1949'da mezun oldu, aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresinde göreve başladı. 1955'te Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne getirilen Demirel, bu görevi sırasında "Barajlar Kralı" olarak anılmasını sağlayacak çok sayıda baraj ve sulama projesini hayata geçirdi.

- Siyasete 1962'de girdi Adalet Partisi (AP) İdare Kurulu üyesi olarak 1962'de siyasete giren Demirel, 28 Kasım 1964'te genel başkanlığa seçildi. Kurulmasını sağladığı ve Şubat-Ekim 1965'te görev yapan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev alan Demirel, 10 Ekim 1965'teki seçimlerde ilk kez milletvekili oldu. Seçimlerden birinci çıkan partinin lideri, Isparta milletvekili Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Başbakanı olarak hükümeti oluşturdu. Demirel, 1969, 1970, 1975, 1977 ve 1979 yıllarında beş kez daha hükümet kurdu. 12 Mart muhtırasından sonra "şapkasını alıp giden" Demirel, Adalet Partisi 1973 seçimlerinden ikinci parti çıkınca ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatına devam etti. Milli Selamet Partisi lideri Necmettin Erbakan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş ile 1975'te birinci Milliyetçi Cephe hükümetini kuran Demirel, 1977 yılında Erbakan ve Türkeş ile ikinci Milliyetçi Cephe hükümetini oluşturdu. 1979 seçimlerinden sonra MSP ve MHP'nin desteklediği azınlık hükümetinin başında olan Demirel, 12 Eylül darbesiyle siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kaldı. Partisi faaliyetten men edilen Demirel, 13 Eylül-11 Ekim tarihlerinde Hamzakoy'da zorunlu ikamete gitti.

- İkinci zorunlu ikamet Zincirbozan'da 1982 Anayasası ile siyaset yapması 10 yıl yasaklanan Demirel, kapatılan Adalet Partisinin eski yöneticileriyle bağlarını koparmadı. Siyasi partilerin kurulmasına verilen iznin ardından Demirel ile yakınlığı bilinen siyasetçiler ve bazı eski AP yöneticilerince kurulan Büyük Türkiye Partisi, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla "AP'nin devamı olduğu" gerekçesiyle kapatıldı. Demirel, siyaset yasağını çiğnediği gerekçesiyle Çanakkale Zincirbozan'da yine zorunlu ikamete alındı. Demirel'in siyasi yasağı 1987 yılında yapılan referandumla kaldırıldı. Doğru Yol Partisinin genel başkanlığını 24 Eylül 1987'de Hüsamettin Cindoruk'tan devralan Demirel, 29 Kasım 1987'deki genel seçimlerde yeniden Isparta milletvekili oldu. DYP, 1991'de yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkınca, kendi başkanlığında DYP-SHP koalisyonu kuruldu. Yedinci kez hükümet kuran Demirel, 49. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başbakanı olarak 20 Kasım 1991'den 16 Mayıs1993'e kadar görev yaptı.

Süleyman Demirel, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Nisan 1993'teki ölümünün ardından 16 Mayıs 1993'te, TBMM tarafından Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi. - Cumhurbaşkanlığı dönemi Türk siyasi tarihine "post modern" darbe olarak geçen 28 Şubat sürecinde cumhurbaşkanı olan Demirel, başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla da siyasi hafızada yer etti. 28 Şubat Davası kapsamında beyanının alınması için Ağustos 2014'te davetiye çıkarılan Demirel, Ekim 2014'te avukatı aracılığıyla tanıklık yapmayacağını mahkemeye bildirmişti. Nazmiye Demirel ile 12 Mart 1948'de evlenen Süleyman Demirel, eşinin 27 Mayıs 2013'teki vefatına kadar onun yanından hiç ayrılmadı. Nazmiye Demirel'in geçirdiği ateşli hastalığın yanlış tedavisi sonucu çocuk sahibi olamayan Demirel çifti, hayatı paylaşarak 65 yıl geçirdi. Türk siyasetinde "Binaenaleyh" denildiğinde akla gelen tek isim Süleyman Demirel oldu. Kimseye kaptırmadığı şapkası ve fotoğraf karelerine de yansıyan "şapkasını kaptırmama mücadelesi" ile Demirel, Türk siyasi tarihine unutulmaz bir simgeyle kazındı.

Süleyman Demirel, "Birtakım yürüyüşler oluyor diye asabınız bozulmasın, yürümekle sokaklar eskimez", "Memlekette benzin vardı da biz mi içtik", "Bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz", "GAP'ı gaptırmam", "Elektriğin komünisti olur mu", "Ege bir Yunan gölü değildir, Ege bir Türk gölü de değildir, binanaleyh Ege bir göl değildir", "Dün dündür, bugün bugündür" sözleriyle de hafızalarda yer etti. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 1949 yılında başladığı memurluk görevinden, cumhurbaşkanlığının sona erdiği döneme kadar geçen sürede okuduğu kitaplar, fotoğrafları ve kullandığı eşyalar, İslamköy'de açılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesinde sergileniyor. Belli başlı öteki olaylar şöyle: 11 Haziran 1868- Kızılay, ''Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti'' adı altında kuruldu. 1913- 31 Mart isyanını bastıran Harekat Ordusu'nun komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa suikast sonucu öldü. 1933- "Cumhuriyetin İlanının 10'uncu Yıl Dönümünü Kutlama Kanunu" çıkarıldı.

1937- Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladı. 1960- 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için Hazineye yardım kampanyası düzenlendi. 1967- İsrail ve Arap komşuları arasında altı gün süren savaş, BM'nin araya girmesiyle sona erdirildi. 1970- Güreşçi Ahmet Ayık, dünya şampiyonu oldu. 1982- Türk güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa güzeli seçildi. 1997- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmay'ın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM'de görevli hakim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı. 1997- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturuldu. 2008- TBMM Onur Ödülü'nün, Prof. Dr. Halil İnalcık'a verilmesi kararlaştırıldı. Bu yıl ayrıca 71 kurum ve kişiye de ''Üstün Hizmet Ödülü'' verildi. 2010- Futbolda, 19. Dünya Kupası, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde başladı. 12 Temmuz'daki finalde şampiyonluğu İspanya kazandı. 2014- Terör örgütü DEAŞ militanları, Musul'un kontrolünü ele geçirdikten bir gün sonra kent merkezindeki Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırdı. Başkonsolos Öztürk Yılmaz dahil 49 personel ve bazı aile fertleri bilinmeyen bir yere nakledildi.

12 Haziran 1826- Yeniçeri Ocağının yerine Eşkinci Askeri Teşkilatının kurulmasına başlandı. 1921- Yunan taarruzu öncesinde Yunan Kralı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi. 1924- Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu. 1925- İstanbul Muallimler Cemiyeti Kongresi yapıldı. 1932- Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti. 1940- Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükumet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı. 1957- Kırşehir, yeniden il yapıldı. 1958- Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge 150 binden fazla kişi katıldı. 1960- Geçici anayasa açıklandı, TBMM'nin bütün hak ve yetkileri, geçici anayasa gereğince Milli Birlik Komitesine verildi. 1966- Keban Barajı'nın temeli atıldı. 1967- Sovyetler Birliği, uzay aracı ''Venera 4''ü Venüs gezegenine yolladı. 1984- Urfa'nın adı ''Şanlıurfa'' olarak değiştirildi. 1984- Foto Muhabirleri Derneği kuruldu. 1988- Ankara'da 15 dakika esen 80 kilometre hızındaki rüzgar ve şiddetli yağmur, arkasında 14 ölü bıraktı.

2011- Milletvekili genel seçimi yapıldı. TBMM'nin 24. Dönemi'nde, AK Parti 326, CHP 135, MHP 53 ve BDP destekli bağımsızlar 36 sandalye kazandı. KCK ve "Ergenekon" davasının bazı sanıkları da Meclis'e girdi. 2012- Nobel Ekonomi Ödülü'nün ilk kadın sahibi Amerikalı Elinor Ostrom öldü. 2015- Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Sümer Tilmaç, 67 yaşında İstanbul'da vefat etti. 2016- ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki bir gece kulübünü silahla basan 29 yaşındaki Afgan kökenli Amerikan vatandaşı Omar Mateen, 50 kişiyi öldürdü, 53 kişiyi yaraladı. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırı, ülke tarihinde en fazla kişinin öldüğü toplu saldırı oldu. 2016- Türkiye'nin, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2016 kapsamında sosyal medyada en çok destek alan takım olmasıyla Eyfel Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. 2016- İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranan Atalay Filiz, İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı. 13 Haziran 1381- Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar, Londra'yı basarak hükümet binalarını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.

1550- Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camisi'nin temeli atıldı. 1859- Erzurum'daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü. 1872- Namık Kemal, İbret gazetesini yayımladı. Bu fikir gazetesi, 27 gün sonra kapatıldı. 1878- Berlin Kongresi toplandı. 1928- Türkiye Cumhuriyeti ile Düyunu Umumiye (Osmanlı Borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı. 1952- Fikir İşçileri Kanunu kabul edildi. 1961- Federal Almanya'ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziran'da trenle yola çıktı. 1971- Kültür Bakanlığı kuruldu. Bakanlığa Talat Halman atandı. 1987- Yazar ve çevirmen Cemil Meriç, 77 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 1991- Türkiye ile KKTC arasında pasaport uygulaması kaldırıldı. 1993- Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığı'na Tansu Çiller getirildi. 1993- Kim Campell, Kanada'nın ilk kadın başbakanı seçildi. 2000- Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye iade edildi.

2002- Afganistan'da geleneksel meclis Loya Jirga toplanarak geçici hükümet başkanı olarak Hamid Karzai'yi seçti. 2012- Devlet Denetleme Kurulunun 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatına ilişkin raporunda, görevi başında ve ani şekilde ölen bir cumhurbaşkanının ölümünün her zaman ''şüpheli'' olduğu belirtildi. 2016- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Irak'ın Felluce kasabasının geri alınması için yapılan operasyona katılan Şii milisler 49 sivili öldürdü, 643 sivili kaçırdı. 14 Haziran 1839- Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu. 1909- Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan ''İçtimaatı Umumiye Kanunu'' kabul edildi. 1923- Kadınlar Halk Fırkası kuruldu. 1926- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de suikastta bulunulacağı haber alındı. Suikast girişimini, Giritli Şevki, Vali Kazım Dirik'e ihbar etti. Suikast girişiminin failleri Ziya Hurşit ve arkadaşları tutuklandı. 1935- Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.

1936- Rus yazar Maksim Gorki öldü. 1937- Hatay'ın bağımsızlığı TBMM'de onaylandı. 1940- II. Dünya Savaşı'nda Alman birlikleri Paris'e girdi. 1982- Falkland Adalarını işgal eden Arjantin birlikleri teslim oldu. 1989- Kapalı yerlerde sigara içilmesi ile sigara reklamı ve kampanyası yasaklandı. 2000- İtalya'da affedilen ve Abdi İpekçi suikastı ile gasptan Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan terörist Mehmet Ali Ağca,Türkiye'ye getirildi. 2017- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verdi. 2017- İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı 127 daireli sosyal konutta çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. İngiliz polisi, yangının binanın 4.katındaki bir dairede bulunan bozuk bir buzdolabından kaynaklandığını açıkladı.

15 Haziran 1215- Hukuk sisteminin temeli, İngiltere'de 802 yıl önce imzalanan Magna Carta sözleşmesiyle atıldı. Toprak kullanımı ve vergiler konusunda kilisenin ve baronların tepkisini çeken İngiltere Kralı John, yetkilerini sınırlandıran ve "Büyük Ferman" anlamına gelen Magna Carta'yı imzaladı. Kral, istekleri kabul ettiğini ve anlaştıklarını göstermek için mührüyle Magna Carta'yı damgaladı. 63 maddeden oluşan Magna Carta'nın 39. maddesi, günümüz hukuk sisteminin temellerini oluşturdu. 1826- Sultan II. Mahmud, Yeniçeri Ocağını kaldırdı. Yerine ''Asakir-i Mansure-i Muhammediye'' adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Bu olay Osmanlı tarihinde ''Vaka-i Hayriye'' (Hayırlı Olay) olarak anıldı. 1873- Darüşşafaka kuruldu. 1922- Hollanda'nın Lahey kentinde Adalet Divanının ilk celsesi açıldı. 1927- İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) hizmete girdi. 1942- Atatürk'ün Şişli'de oturduğu ev müze oldu. 1970- Sendikalar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısını protesto eden işçiler, İstanbul ve Kocaeli'de yürüyüş düzenledi. ''15-16 Haziran olayları''nda 5 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı.

1992- Türkiye'nin ilk AIDS hastası Murteza Elgin öldü. 1994- Bosna-Hersek'te görev yapacak Türk Barış Gücü'nün ilk birliği Split'e gitti. 2004- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, kalp krizi sonucu 52 yaşında vefat etti. 2007- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören anayasa değişikliğine ilişkin yasayı "halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanması'' için Başbakanlığa gönderdi. Sezer, ayrıca Anayasa Mahkemesinde dava açacağını bildirdi. 2012- Kamuoyunda ''ombudsmanlık'' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasına ilişkin tasarı TBMM Genel Kurulunda yasalaştı. 2016- Gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında vefat etti. 2017- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yapacağı yürüyüş Güvenpark'tan başladı. 16 Haziran 1535- Barbaros Hayrettin Paşa, Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı. 1903- Henry Ford, ''Ford Motor'' fabrikasını kurdu. 1934- İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti başladı. 1950- Türkçeleştirilmiş ezanın, daha önceden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanun kabul edildi.

1952- Osmanlı hanedanının kadın üyelerinin Türkiye'ye girebilmelerini öngören kanun kabul edildi. 1963- İlk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereşkova, ''Vostok VI'' ile uzaya fırlatıldı. Tereşkova, 19 Haziran'da dünyaya döndü. 1979- Türk sinemasının ünlü jönü Ayhan Işık, beyin kanaması sonucu 50 yaşında öldü. 1994- Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisinin (DEP) kapatılmasına ve bu partinin üyesi olan 5'i cezaevindeki 13 milletvekilinin üyeliğinin sona ermesine karar verdi. 2007- Hint asıllı ABD'li astronot Sunita Williams, uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanının sahibi oldu. 2012- Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejiminin ardından yapılan ilk şeffaf ve demokratik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirildi. 2015- Çad'ın başkenti Encemine'de, Boko Haram militanlarının intihar saldırısında, 34 kişi öldü 105 kişi yaralandı. 2015 - Mısır mahkemesi, "Büyük Casusluk" olarak bilinen davada, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye müebbet hapis cezası ve "Hapishaneler Baskını" davasında da idam cezası verdi.

2015- Filipinler'de hükümet güçleriyle Moro İsyami Kurtuluş Cephesi arasında yaklaşık 40 yıldır devam eden çatışmaları sona erdiren tarihi anlaşma kapsamında silahlar sembolik olarak bırakıldı. 2016- İsviçre Parlamentosu, Avrupa Birliği'ne 1992'de yapılan üyelik başvurusunun geri çekilmesi yönündeki tasarıyı kabul etti. 2017- ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba'yla başlattığı normalleşme sürecini iptal etti. 17 Haziran 656 - III. Halife Hazreti Osman vefat etti. 1924- Türk Milli Futbol Takımı, Helsinki'de Finlandiya ile yaptığı maçı 4-1 kazandı. 1926- Amelia Erhart, Atlantik Okyanusu'nu uçakla aşan ilk Amerikalı kadın oldu. 1932- Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü ile Milliyet gazetesince ilk kez düzenlenen otomobil yarışı, İstinye-Zincirlikuyu arasında yapıldı. 1950- ABD'de ilk böbrek nakli ameliyatı yapıldı. 1951- Nazım Hikmet, Türkiye'den ayrıldı. 1951- Türk Milli Futbol Takımı, Federal Almanya'yı Berlin Olimpiyat Stadı'nda 2-1 yendi. Başarılı kurtarışlar yapan kaleci Turgay Şeren'e ''Berlin Panteri'' denilmeye başlandı.

1964- Başbakan İsmet İnönü'ye suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Mesut Suna, 20 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. 1967- Çin, ilk hidrojen bombasını patlattı. 1972- ABD'de Watergate skandalıyla ilgili ilk haber yayımlandı. 1974- Eski Meclis Başkanlarından Refik Koraltan 85 yaşında İstanbul'da öldü. 1992- Yeni Galata Köprüsü, törenle hizmete açıldı. 1993- BM Barış Gücü, Somali'de Mogadişu'ya operasyon düzenledi. 2008- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Kayıp Trilyon'' davasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, ''mevcut anayasal sistem gereğince, iddia olunan eylemlerin kanıt ve unsurları tartışılmaksızın, yasal imkansızlık nedeniyle soruşturma yapılmasına gerek olmadığına'' karar verdi. 2012- İrlandalı 111 yazar, 28 saatlik kesintisiz okuma maratonuyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. 2013- İngiltere'de, hükümete bağlı iletişim ve istihbarat birimi GCHQ'nun, 2009'da Londra'da yapılan G20 zirvesi sırasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dinlediği ortaya çıktı. 2013- İngiltere'nin dönem başkanlığını yürüttüğü G8 Zirvesi, Kuzey İrlanda'da yapıldı. Suriye krizinin damgasını vurduğu zirvede, dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Esed'in gitmesi konusunda ikna edemedi.