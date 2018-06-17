Haftanın tarihine bakış

1815- Napoleon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napoleon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi.

Uçağın pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy şehit oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. Toplantıya dair yazılı açıklamada, ''Uçağımızın Suriye tarafından düşürüldüğü anlaşılmıştır. Türkiye, olayın tam olarak aydınlatılmasının ardından nihai tavrını ortaya koyacak, atılması gereken adımları kararlılıkla atacaktır'' ifadesi kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığınca, 22 Haziran 2012'de, saat 10.30'da Malatya/Erhaç Meydanı'ndan kalkan bir askeri uçakla Hatay'ın güneybatısında deniz üzerinde radar ve telsiz temasının kesildiği bildirildi. Yaklaşık üç saat boyunca radar ve telsiz teması kurulamayan uçağa ulaşmak için arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Sınırda gözetleme görevi yapan Türk askeri uçağı, 22 Haziran 2012'de Suriye tarafından düşürüldü, iki Türk pilot şehit oldu.

1993- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, Bakü'yü terk etti. Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.

1974- Türkiye'de iş adamları ilk kez İzmir'de yürüyüş yaptı.

2016- Çin'de etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel ve toprak kayması nedeniyle 25 kişi öldü.

2016- Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi, darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye, "Katar adına casusluk" davasında, farklı suçlamalardan biri müebbet diğeri 15 yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası verdi.

2013- NATO, Afganistan'daki son 95 ilçenin sorumluluğunu da Afgan güvenlik güçlerine devretti. Ülkedeki tüm emniyetin tesisi doğrudan Afgan güçlerine geçmiş oldu.

2009- Eski AA Genel Müdürlerinden, gazeteci ve senatör Hüsamettin Çelebi, Alanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

2005- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde üç günde sekiz bebek öldü. Ölümlere ''Serratia Marcescens'' adlı bakterinin yol açtığı açıklandı.

1981- Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı ile aynı davadan yargılanan 13 sanık, Yüce Divan'ın aldığı karar gereği tutuklandı.

1973- Dünya Sevgi Birliği Madalyası ''Sev Kardeşim'' ve ''Hayat Bayram Olsa'' şarkılarından ötürü Şenay'a verildi.

1953- Sovyetler Birliği hesabına casusluk yaptıkları iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan Ethel ve Julius Rosenberg çifti idam edildi.

1926- Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansına hafızalardan silinmeyecek şu sözlerinin yer aldığı demecini verdi: ''Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.''

1389- Osmanlı ordusu ile Haçlı orduları arasında Sırpsındığı Savaşı yapıldı. Osmanlı ordusunun kazandığı savaştan sonra yaralı bir Sırp askeri, Sultan I. Murat'ı savaş alanını gezerken hançerle öldürdü.

2012- Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Karakolu'na teröristlerce yapılan saldırı sonucu çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu, 16 asker yaralandı.

1990- Viyana'da açılacak ''Anadolu'nun Görkemi'' adlı sergi için gönderilen 7 bin 500 yıllık ''Ana Tanrıça'' heykeli çalındı.

1976- İlk kez yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti seçimlerinde Rauf Denktaş ''Devlet Başkanı'' seçildi.

1973- İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının Cumhuriyetin 50. Yılı dolayısıyla düzenlediği İstanbul Festivali başladı.

1973- 50. Yıl Marşı ile marşın şairi Bekir Sıtkı Erdoğan ve bestecisi Necil Kazım Akses basına tanıtıldı.

1938- 19 Mayıs, milli bayram günü oldu. ''Dağ Başını Duman Almış'' marşı, Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.

2017- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Kepler Uzay Teleskobu Güneş Sistemi'nin dışında yaşam ihtimali olan Dünya büyüklüğünde 10 yeni gezegen keşfetti. \

2007- En iyi Amerikan filmi sıralamasında ''Yurttaş Kane'' birinci oldu.

1987- Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde teröristler, 14'ü çocuk olmak üzere 23 kişiyi katletti.

1985- Amerikalı, Brezilyalı ve Batı Alman adli tıp bilim adamları, Brezilya'da bulunan iskeletin Nazi doktor Josef Mengele'ye ait olduğunu belirledi.

1940- Mozart'ın ''Bastien ile Bastienne''i, Devlet Operasının verdiği ilk temsil oldu.

1908- Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.

1936- ''Boğazlar Konferansı'' Montreux'de açıldı. Konferansta, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın sunduğu karar tasarısı temel alındı. Bu tez, Lozan Sözleşmesi'ndeki askerden arınma hükmünün kaldırılması ve Boğazlar Komisyonu'nun lağvedilmesi esasına dayanıyordu.

1919- Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da yaktığı Milli Mücadele meşalesi, ''Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve yeni bir devletin doğuşunun ilk belgelerinden sayılan'' Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasıyla daha gür ışık vermeye başladı: ''Vatanın tamamiyeti, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.''

2005- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Nikolaos Dukas'ın davetlisi olarak Atina'ya gitti. Orgeneral Büyükanıt, Yunanistan'ı resmen ziyaret eden ilk Türk Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

2001- Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi'ni ''Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı'' olduğu gerekçesiyle üç ret oyuna karşılık sekiz kabul oyuyla kapattı.

1964- Başbakan İsmet İnönü, ABD Başkanı Lyndon Johnson ile Kıbrıs sorununu görüştü. İnönü, ''Türkiye barışçıdır ancak adalete dayanmayan barış uzun ömürlü olamaz'' dedi.

1937- Boksör Joe Luis'in şampiyonluğuyla bir siyahi ilk kez ağır sıklet boks şampiyonluğunu kazandı.

2010- İstanbul Halkalı'da servis aracına yönelik bombalı saldırıda 5 askeri personel ile asker kızı 17 yaşındaki Buse Sarıyağ hayatını kaybetti.

2012- Genelkurmay Başkanlığınca Malatya/Erhaç Meydanı'ndan kalkan bir askeri uçakla Hatay'ın güneybatısında deniz üzerinde radar ve telsiz temasının kesildiği bildirildi. Başbakan Erdoğan'ın başkanlığındaki güvenlik zirvesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, ''Uçağımızın Suriye tarafından düşürüldüğü anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı. Uçağın pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy şehit oldu.

2012- Amerikan Ulusal Basketbol Ligi finalinde Oklahoma City'yi 121-106 yenerek seride 4-1 öne geçen Miami Heat, 2012 sezonunun şampiyonu oldu.

2016- Hindistan'ın doğusundaki Bihar, Jharkand ve Madhya Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları ve fırtına nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.

2016- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele eden Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda etti. D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grubunu bir galibiyet, 2 yenilgi ve 3 puanla 3. sırada tamamladı. Gruplarını 3. sırada tamamlayan en iyi 4 takım arasına giremeyen Türkiye, tarihinde 4. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda, ikinci kez grup aşamasında elendi.