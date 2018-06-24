Haftanın tarihine bakış

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde üç canlı bombanın patlatılmasıyla düzenlenen terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı. İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 28 Haziran 2016'da akşam saatlerinde art arda patlamalar meydana geldi. Emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesi ve incelemelerin ardından olayın terör saldırısı olduğu anlaşıldı. Aralarında yabancı uyruklu yolcular ile havalimanı çalışanlarının da bulunduğu 46 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Canlı bombalardan birinin Dağıstan asıllı Rus vatandaşı, birinin Kırgız, diğerinin ise Özbek olduğu tespit edildi. Saldırının ardından Başbakanlıkça bir günlük milli yas ilan edildi. Saldırıya ilişkin 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması 12 Mart 2018'de görülürken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'ın Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurma ve yönetme", birden çok "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve birden çok "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 2 bin 132 yıl ile 3 bin 342 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. - Belli başlı öteki olaylar - 25 Haziran 1801- Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu. 1861- Sultan Abdülmecid öldü, yerine Abdülaziz padişah oldu. 1903- Marie Curie, Paris Üniversitesine sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı. 1917- Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk başkanı Mahmut Sadık'tı. 1925- Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi. 1950- Sovyetler Birliğince desteklenen Kuzey Kore orduları Güney Kore'ye saldırdı, Kore Savaşı başladı. 1963- Anayasa Mahkemesi, ilk duruşma ile görevine başladı. 1971- Türkiye'de yapılan ilk firkateyn Berk, Gölcük'te denize indirildi. 1975- İmam hatiplilerin harp okullarına alınması teklifini TBMM Milli Savunma Komisyonu reddetti.

1993- Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu. 1997- Deniz araştırmacısı kaptan Jacques Cousteau öldü. 2005- Şarkıcı Kazım Koyuncu, kanser tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesinde 33 yaşında hayatını kaybetti. 2006- At yarışlarında İstanbul'da yapılan 80. Gazi Kupası Koşusu'nu, Kadri Daşkan'ın ''Hızelbeyi'' adlı atı, 2.27.60'lık derece ve jokeyi Halis Karataş ile kazandı. 2008- 13. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, şampiyonayı 3'üncü tamamladı. 2012- İspanyol Hükümeti, bankaları kurtarmak için kredi yardımı istediği Avro Grubu'na resmi başvuruyu yaptı. 2014- Anayasa Mahkemesi, başörtüsüyle duruşmaya alınmadığı için bireysel başvuruda bulunan avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. 2016- Rus savaş uçaklarının Suriye'nin doğusundaki Deyruz Zor kentine bağlı El-Kuriye ilçesinde bir cami ile yerleşim yerine vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı. 2017- Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu 212 kişi hayatını kaybetti.

26 Haziran 1530 - İlk Protestan Meclisi kuruldu. 1541 - Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, kurduğu Lima kentinde öldürüldü. 1867 - Mısır valilerine ''Hidiv'' unvanı verildi. 1928 - Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı. 1945 - Birleşmiş Milletler kuruldu. 1951 - Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen kemikleri, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyeti Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında burada öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömülmüştü. 1955 - Irak Kralı II. Faysal, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. 1970 - Çekoslovakya'da Aleksander Dubçek, Komünist Parti'den ihraç edildi. 1977 - Ankara Ulus'taki Merkez Çarşısı tamamen yandı. 2012 - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi Hükümetlerarası Anlaşması, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde imzalandı.

2015 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasına ilişkin davada, Sedat Zavar ve İlker Usta 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2015 - Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletini etkisi altına alan muson yağmurlarında 81 kişi hayatını kaybetti. 2015 - Tunus'un Susa kentinde turistik bir otele düzenlenen saldırıda 39 kişi öldü. 2015- Kuveyt'te Şiilere ait bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti. 2017- BTK'ya göre 4,5G abone sayısı bu yılın birinci çeyreğinde 56 milyon 414 bini geçti. 27 Haziran 1363 - Türk devletinde ilk düzenli ordu kuruldu. 1587 - Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa öldü. 1693 - İlk kadın dergisi "The Ladies' Mercury" Londra'da yayımlandı. 1878 - Gazeteci Yazar Ahmet Mithat Efendi, ''Tercümanı Hakikat'' adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı. 1905 - Çarlık Rusyası'nın Karadeniz'deki en büyük savaş gemisi Potemkin'de bozuk kumanyaya karşı isyan başladı. Deniz eri Matyuşenko'nun önderliğini yaptığı ayaklanma, Çar'ın ordu üzerindeki otoritesini sarstı.

1924 - Verem aşısı, Valmette tarafından keşfedildi. 1938 - Rus asıllı Amerikalı pilot İgor Sikorsky, 1909'dan beri üzerinde çalıştığı helikopterin patentini aldı. Sikorsky, geliştirdiği ilk donanımlı helikoptere ''VS-300'' adını verdi. 1946 - Müttefikler, 12 Ada'nın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı. 1949 - Dünyanın ilk jet uçağı ''De Havilland Comet'', yıllardır süren gizli ve yoğun çalışmalardan sonra ilk uçuşunda, Hatfield'daki denemelerin ardından pilot yüzbaşı John Cunnigham'ın yönetiminde havalandı. 1950 - İlk nükleer santral, Rusya'da Moskova'nın 55 mil uzağında Obninsk'te açıldı. 1951 - Atatürk heykellerine saldıran Ticani tarikatının 100'den fazla üyesi ve liderleri Ankara'da tutuklandı. 1998 - Adana'da 6,3 büyüklüğündeki depremde 210 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı. 2007 - Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turlarında toplantı yeter sayısının 367 olduğu yönündeki kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerekçede, 367 oy koşulunun ''Anayasa'nın, cumhurbaşkanı seçiminin uzlaşmaya dayanması amacına yönelik olduğu'' belirtildi.

2007 - Bosna'da 1992-1995 savaşında öldürülenlerin gömüldüğü bir toplu mezar daha ortaya çıkarıldı. 2011 - UNESCO, Selimiye Camii ve külliyesini, ''Dünya Mirası Listesi''ne dahil etti. 2012 - Londra Olimpiyat Oyunları, görkemli bir seremoniyle açıldı. 2012 - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ) görkemli bir törenle hangardan çıkarıldı. 2015 - İsrail'in 2007'den beri Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmayı hedefleyen 3. Özgürlük Filosu, Yunanistan'ın Girit Adası'ndan demir aldı. 2016 - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-İsrail ikili ilişkilerinin normale dönmesi hakkındaki mutabakatın, taraflar arasında Roma'da sonuçlandırıldığını duyurdu. 2017- Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, finalde ABD'li rakibi Paige McPherson'u 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 2017- AB, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verdi.

28 Haziran 1862 - ''Tasviri Efkar'' gazetesi, Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1914 - Avusturya tahtının veliahdı Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Hohenburg Düşesi, 19 yaşındaki Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından Saraybosna'da öldürüldü. Avusturya, bu olayı gerekçe göstererek, Sırbistan'a savaş ilan etti ve I. Dünya Savaşı başladı. 1919 - I. Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren Versailles Antlaşması imzalandı. 1923 - Darülfünun, Mustafa Kemal'e ''Fahri Müderrislik Şahadetnamesi'' gönderdi. 1928 - Almanya'da sosyalist Herman Müller ''Şansölye'' olarak göreve başladı. 1933 - Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturuldu. 1938 - Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi. 1943 - Şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisinin sanat danışmanı oldu. 1945 - Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu, 65 yaşında Cenevre'de yaşama veda etti. 1966 - Tarihçi, DP kurucularından Profesör Fuad Köprülü, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede 76 yaşında öldü. 1968 - Yunus Nadi Armağanı'nı ''Yorgun Savaşçı'' romanıyla Kemal Tahir aldı.

2000 - ABD, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatmayı kararlaştırdı. 2011 - IMF İcra Direktörleri Kurulu, Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ı IMF'nin yeni başkanı olarak seçti. Lagarde, IMF'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. 2012 - Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkeme, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç'i iki soykırım suçlamasının birinden akladı. 2012 - İran ve İngiltere, büyükelçiliklerini karşılıklı olarak kapatırken, iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerin başka ülkeler aracılığıyla süreceği bildirildi. 2015 - Avrupa ülkelerine gitmek için Diyarbakır'da barındıkları kamptan ayrılan, seyahatlerine izin verilmeyince geceyi boş arazide geçiren 600 Ezidi, Vali Yardımcısı Mimar Sinan Batmaz ile görüşmelerinin ardından kampa geri döndü. 2015- Güney Kore'de Corona virüsünün neden olduğu bulaşıcı solunum yolu hastalığı MERS nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti. 2016 - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde terör saldırısı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği canlı bomba saldırısında yabancı uyruklu yolcuların da aralarında bulunduğu 46 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı. Canlı bombalardan birinin Dağıstan asıllı Rus vatandaşı, birinin Kırgız, diğerinin ise Özbek olduğu tespit edildi. Saldırının ardından Başbakanlıkça bir gün süreyle milli yas ilan edildi.

2016 - Türkiye Maarif Vakfı Kanunu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2016- Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik müzakerelerin ardından varılan mutabakat, Türkiye tarafından imzalandı. 29 Haziran 1871 - İlk sendikacılık yasası, İngiltere Parlamentosu'nda onaylandı. 1868 - Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Yeni Osmanlılar Cemiyetinin yayın organı olarak düşünülen ''Hürriyet'' gazetesi, Londra'da yayımlanmaya başlandı. 1923 - Fenerbahçe futbol takımı, İngilizlerin ''Gardler Karması''nı 2-1 yenerek Harrington kupasını kazandı. 1925 - Diyarbakır İstiklal Mahkemesince 28 Haziran 1925'te idama mahkum edilen Şeyh Sait ve 46 kişinin cezası infaz edildi. 1933 - Sivas-Erzurum demiryolunun inşasına başlandı. 1934 - 1930'ların başında ''Dünyanın en yaşlı adamı'' olarak Amerika'ya davet edilen, 1777 Bitlis doğumlu Zaro Ağa; nüfus kağıdına göre 157, doktoruna göre 130 yaşında öldü. Otopsi yapıldı; beyni, kalbi, ciğerleri bilimsel araştırma amacıyla çıkarıldı.

1938 - İstiklal Mahkemeleri kararıyla mahkum olanlarla 150'likler adı verilen listede bulunanlar hakkında af kanunu TBMM'de kabul edildi. 1939 - Hatay Meclisi, son toplantısını yaptı ve oy birliğiyle anavatana katılma kararı aldı. 1954 - Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası kuruldu. 1971 - Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklandı. ABD ile yapılan anlaşmaya göre Türkiye, 1972'den itibaren haşhaş ekmeyecek, buna karşılık ABD haşhaş ekimi yapılan yedi ildeki üreticiye verilen baş fiyatın iki misli tutarında tazminat ödeyecek. 1982 - İsrail, Lübnan'ı işgal etti. 1991 - Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmeleri üzerine Yugoslavya'da iç savaş başladı. 1995 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ''Hitit Güneşi'' amblemini değiştirdi. 1999 - Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, İmralı Adası'nda yargılanan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı, TCK'nın 125. maddesi gereğince ''vatana ihanet'' suçundan idama mahkum etti. 2000 - Efes Pilsenli milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, NBA takımlarından Sacramento Kings tarafından seçilerek, bu lige Türkiye'den giden ikinci oyuncu oldu.

2012 - Türkiye, Basketbol FIBA Kadınlar Olimpiyat elemelerinde Arjantin'i 72-58 yenerek, tarihinde ilk kez olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. 2015 - Mısır Başsavcısı Hişam Berekat, konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Berekat'ın ölümü sonrası Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "Katar adına casusluk" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması ertelendi. 2016- İsrail güvenlik kabinesi, Başbakan Netenyahu başkanlığında toplanarak Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi amacıyla taraflarca imzalanan mutabakatı onayladı. 2016 - ABD ordusu, Güney Kore ve Japonya ile Büyük Okyanus'ta "Pasifik Ejderhası" adında ilk kez ortak füzesavar tatbikatı düzenlediğini açıkladı. 2016 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik turizm kısıtlamalarının kaldırılması talimatını verdi, ticari ilişkiler de dahil olmak üzere, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda hükümeti görevlendirdi. 30 Haziran 1913 - II. Balkan Savaşı başladı.

1921 - Mustafa Kemal'in öncülüğünde Çocuk Esirgeme Kurumu (Himayei Etfal Cemiyeti) kuruldu. 25 Nisan 1983'de lağvedilen kurum, 24 Mayıs 1983'te Sağlık Bakanlığına bağlı ''Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'' adıyla yeniden oluşturuldu. Kurum 1989'da Başbakanlığa bağlandı. 1921 - Çin Komünist Partisi kuruldu. 1927 - Mustafa Kemal (Atatürk) ve İsmet (İnönü) paşalar, askerlikten emekliye ayrıldı. 1934 - Demiryolu, Elazığ'a ulaştı. 1936 - Margaret Mitchell'in, Pulitzer ödülü kazanan, filme aktarılan ''Rüzgar Gibi Geçti'' adlı kitabı yayımlandı. 1938 - ''Süperman'' çizgi roman kahramanları arasına girdi. 1939 - TBMM, Hatay'ın anavatana katılmasını onayladı. 1943 - Seyhan Barajı açıldı. 1948 - Toplum bilimci ve siyaset adamı Prens Sabahattin, İsviçre'nin Neuchatel kentinde öldü. 1967 - Yön dergisi yayımına son verdi. 1971 - Dünyaya dönen uzay aracı Soyuz II'deki üç kozmonot ölü bulundu. 1982 - ''Stratejik Silahların Sınırlandırılması'' görüşmeleri (START) Cenevre'de başladı. 2002 - Japonya ve Güney Kore'deki 17. Dünya Futbol Kupası'nda Türk (A) Milli Takımı tarihinde ilk kez üçüncü oldu.

2004 - Türk sinemasının iyi kalpli kötü adamı Hüseyin Baradan 72 yaşında vefat etti. 2012 - Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek resmen görevine başladı. 2012 - Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Gülcan Mıngır, bayanlar 3000 metrede, Nevin Yanıt, bayanlar 100 metre engellide, Polat Kemboi Arıkan da 10 bin metrede altın madalya kazandı. 2013 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İtalya'da yapılan Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayak yarışını birinci bitirdi. 2015 - Endonezya hava kuvvetlerine ait bir nakliye uçağının teknik arıza nedeniyle Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da şehir merkezine düşmesi sonucu 12'si personel 142 kişi hayatını kaybetti. 2016- Türkiye'nin dev projelerinden olan ve İzmit Körfezi'nin gerdanlığı olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü hizmete açıldı. Kocaeli ve Yalova'yı birleştiren köprü sayesinde İzmit Körfezi geçiş süresi 2 saatten 6 dakikaya indi. 2017- Rusya'da yapılan 39. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde yönetmen Fikret Reyhan "Sarı Sıcak" filmiyle "En İyi Yönetmen" seçildi.

1 Temmuz 1683 - Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı orduları, Viyana önlerine geldi. 1736 - 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü. 1798 - Napolyon, İskenderiye'ye çıkarak Mısır'ı işgale başladı. 1839 - Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecit geçti. 1904 - Dilci, roman yazarı Şemseddin Sami 54 yaşında öldü. 1911 - Kandilli Rasathanesi kuruldu. 1920 - Ankara'da subay yetiştirilmek üzere ''Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı'' açıldı. 1925 - İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1926 - Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen ''Kabotaj Kanunu'' yürürlüğe girdi. ''Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferi'' olarak nitelenen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle yabancıların deniz ticaretindeki hakimiyeti son buldu. 1926 - Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı. 1927 - İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

1927 - 500 ve 1000 liralık banknotlar tedavüle çıkarıldı. 1929 - Ankara-İstanbul arasında ilk telefon bağlantısı kuruldu. 1933 - Denizyolları İşletmesi kuruldu. 1935 - Mimar Sinan'ın biyolojik ve morfolojik yapısını incelemek üzere mezarı açıldı. 1968 - Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması imzalandı. 1974 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron öldü; yerine eşi İsabel Peron geçti. 1984 - TRT, televizyonda tamamen renkli yayına geçti. 1988 - Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi, Gorbaçov'un ''Perestroika'' politikasını onayladı. 1994 - Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, 27 yıllık sürgünden sonra Filistin topraklarına ayak basarak Gazze'ye gitti. 1996 - Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde yapılmaya başlandı. 1997 - Hong Kong, 156 yıllık İngiliz yönetiminin ardından Çin egemenliğine girdi. 2004 - Güneş sisteminin ikinci büyük gezegeni Satürn'ün yörüngesine yerleşen insansız uzay aracı Cassini, dev gezegenin halkalarına ait ilk fotoğrafları göndermeye başladı.

2004 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin mahkemeye çıkarıldı. 2006 - Çin, dünyanın en uzun demiryolunu hizmete açtı. 5 bin 72 kilometrelik demiryolu Tibet'i Çin'e bağladı. 2011 - Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayların 18. yılında Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli ziyarete açıldı. 2012 - AB üyelerinin ocak ayında kararlaştırdığı İran'a kademeli petrol ambargosu, 1 Temmuz'dan itibaren tamamen yürürlüğe girdi. 2013 - Hırvatistan, AB'nin 28'inci üyesi oldu. Türkiye ile Hırvatistan, 3 Ekim 2005'te müzakerelere birlikte başlamıştı. 2013 - İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) küresel siber casusluk programını ortaya çıkaran eski CIA ajanı Edward Snowden'in sızdırdığı son belgede, ABD'nin aralarında Türkiye Büyükelçiliğinin de bulunduğu müttefiklerini dinlediği iddia edildi. 2015 - Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion Adası'nda bulunan iki metrelik uçak kanadı parçasının, Fransa'da yapılan incelemesinde, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olduğu belirlendi.