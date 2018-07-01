Haftanın tarihine bakış

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında, 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti. 9. Ordu Müfettişi göreviyle Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'yi örgütlemeye yönelik çalışmaları, İstanbul'daki İngiliz güçlerini tedirgin etmişti. 9. Ordu Müfettişliği görevi de bu arada hükümetin düzenlemesiyle 3. Ordu Müfettişliği olarak değiştirilmişti. İngiliz güçleri komutanı General George Milne, ardından İngiltere Yüksek Komiseri Amiral Caltrop, Amasya Genelgesi'nin yayımlanması öncesinde ve sonrasında birkaç kez saray ve Harbiye Nezareti nezdinde Mustafa Kemal'in geri çağrılması için girişimde bulunmuşlardı. Vükela Meclisinin (Bakanlar Kurulu) 8 Temmuz 1919 günü 3. Ordu Müfettişliğinden alınmasına ilişkin kararının gecesi Mustafa Kemal, sarayla bir telgraf görüşmesi yaptı ve bu görüşme sırasında kendisine resmi memuriyetine son verildiği bildirildi. Mustafa Kemal de saat 22.50'de Harbiye Nezareti'ne, 23.00'te de padişaha resmi görevi ile beraber askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildiren telgrafları çekti.

Atatürk, bu olayı, daha sonra şöyle anlatıyor: ''Harbiye Nezareti 'İstanbul'a gel' diyor, Padişah, 'Evvela tebdilihava al, Anadolu'da bir yerde otur fakat bir işe karışma' diye başlıyordu. Nihayet 8 Temmuz 1919 gecesi Saray ile açılan bir telgraf muhaberesi esnasında, birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar, bir aydır devam eden oyun hitama erdi. İstanbul, benim, o dakikada resmi memuriyetime hitam vermiş oldu. Ben de aynı dakikada, 8 Temmuz 1919 gecesi saat 10.50'de Harbiye Nezareti'ne, saat 11.00'de padişaha silki askeriyeden istifamı müş'ir telgrafları vermiş oldum. Keyfiyet tarafımdan ordulara ve millete iblağ edildi. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve salahiyetten mücerret olarak, yalnız milletin şefkat ve civanmertliğine güvenerek ve onun bitmez tükenmez feyiz ve kudret menbaından ilham ve kuvvet alarak, vicdani vazifemize devam ettik.'' Belli başlı diğer olaylar: 2 Temmuz 1556 - Fransız astrolog, fizikçi ve kahin Nostradamus öldü. 1900 - Alman Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı denendi ve başarılı oldu. Araca ''Zeplin'' adı verildi.

1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı. 1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan A. Earhart ve Fred Noonan kayboldu. 1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetlerine devredildi. 1955 - Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, İstiklal Madalyası sahibi ''Kara Fatma'' İstanbul'da öldü. 1961 - ABD'li roman ve öykü yazarı Ernest Hemingway, Idaho'daki evinde av tüfeği ile intihar etti. 1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1977 - ''Lolita''nın yazarı, romancı Vladimir Nabokov öldü. 1990 - Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı; 609'u Türk, bin 426 kişi öldü. 1993 - Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulunan yazar ve sanatçıların kaldığı Madımak Oteli'nde çıkan olaylarda, 37 kişi hayatını kaybetti. 1997 - Öğretim üyeleri ve yükseköğrenim öğrencilerine sınırlı siyaset yapma serbestisi getiren yasa TBMM'de kabul edildi.

2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in ''Karşı Pencere'' adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin ''Globo D'Oro'' sinema ödüllerinden ''En İyi Film'' dahil beşini kazandı. 2004 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2004 - Van'da Ordu Caddesi'nde Vali Hikmet Tan'ın makam aracı geçtiği sırada, bomba yüklü bir kamyonda patlama oldu. Tan, patlamadan yara almadan kurtuldu, 5 kişi öldü. 2006 - Kırıkkale'de, yaklaşık 25 milyon yıl önce yaşadığı sanılan, ''karada yaşamış en büyük memeli'' olan bir gergedan türü Baluchitherium'un fosilleri bulundu. Türkiye; Pakistan, Kazakistan, Çin ve Moğolistan'dan sonra Baluchitherium'un fosilleri bulunan beşinci ülke oldu. 2012 - "Şike davası"nda karar açıklandı. Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 4'ü tutuklu 93 sanığın yargılandığı ''Futbolda şike'' davasında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ''örgüt kurmak'' suçundan 2 yıl 6 ay, ''şike ve teşvik primi vermek'' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

2013 - İstanbul'da Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasına yargıdan ikinci ret kararı çıktı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürütmeyi durdurma kararına karşı yaptığı itirazı oy çokluğuyla reddetti. 2013 - Anayasa Mahkemesi, uzun tutukluluk ve yargılamayla ilgili tarihi bir karar aldı. Anayasa Mahkemesi heyeti, uzun tutukluluk ve yargılama nedeniyle haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunan 4 kişiyi haklı buldu. 2013 - ABD Başkanı Barack Obama, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi telefonla arayarak, göstericilerin taleplerine yanıt vermesi çağrısında bulundu. 2015 - Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Kukava kasabında Boko Haram militanlarının camilere düzenlediği saldırılarda 97 kişi hayatını kaybetti. 2015- Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda, tahıl ambarı olduğu belirtilen bin 900 yıllık yapılar ortaya çıkarıldı. 2017- Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

3 Temmuz 1462- Midilli Adası, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi. 1918- 1909'da tahta çıkan Padişah V. Mehmet Reşat öldü, yerine VI. Mehmet Vahdettin geçti. 1941- Devlet Konservatuvarı ilk mezunlarını verdi. 1946- Şair Muzaffer Tayyip Uslu 24 yaşında öldü. 1962- Cezayir'deki 132 yıllık Fransız egemenliği sona erdi, Cezayir bağımsızlığını kazandı. 1969- Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti. 1988- İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 887 milyon dolar maliyetli bin 90 metre uzunluğundaki köprünün yapımı 2,5 yıl sürdü. 1993- Vergi numaralı yaşam başladı. 1999- Ses sanatçısı Sevim Tuna öldü. 2000- Sinema sanatçısı Kemal Sunal, film çekimi için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek vefat etti. 2013- Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi, ordunun ülkede yönetime el koyduğunu açıkladı. 2013- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Seviye Belirleme Sınavı'nın kalkacağını, dershanelerin kapatılacağını açıkladı. 2015 - Dünya turuna çıkan güneş enerjili uçak Solar Impulse 2, yaklaşık 7 bin kilometrelik yolun 8. etabını fosil yakıt kullanmadan aralıksız 120 saatte tamamlayarak Hawaii'ye indi.

2016- Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Karrada bölgesinde, bomba yüklü aracın patlaması sonucu 292 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. 4 Temmuz 1546- Osmanlı donanmasında Kaptanı Deryalık yapmış Barbaros Hayrettin Paşa öldü. 1776- Amerikan Bağımsızlık Günü: Amerikan Kongresi, Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. 1848- Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1932- İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1934- Fransız fizikçi ve Nobel ödülü sahibi Marie Curie öldü. 1946- ABD, Filipinler'in bağımsızlığını tanıdı. 1954- İstanbul Dolmabahçe Stadı'nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1976- İsrail komandoları, Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 100 rehineyi Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bir operasyonla kurtardı. 1994- Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 1997- ''Pathfinder'' keşif aracı, Mars yüzeyine indi.

1997- Ankara 1 Numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı, 38 sanık için idam istedi. 1998- Grekoromende ilk kez düzenlenen Dünya Uluslar Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu. 2002- Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü ''17 Kasım''ın ilk kez bir üyesinin tutuklandığını açıkladı. 2007- Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2008- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ATO Başkanı Sinan Aygün, emekli Albay Hasan Atilla Uğur, İbrahim Özcan ve Birol Başaran tutuklandı. 2010- Şiiliğin önde gelen otoritelerinden Lübnanlı Muhammed Hüseyin Fadlallah öldü. 2012- İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN), Higgs bozonu olması muhtemel yeni bir atomaltı parçacığı bulunduğu açıklandı. 2013- Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden aldığını ilan eden Mısır ordusu, geçici hükümet başkanlığına Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'u tayin etti. 2015 - Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi.

5 Temmuz 1830- Fransızlar, Cezayir'i işgal etti. 1917- Mustafa Kemal, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığına atandı. 1921- Antalya'yı işgal eden İtalyan güçlerinin son birliği de kentten ayrıldı. 1938- Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk birlikleri, Hatay'a girdi. Fransızların ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı. 1939- Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığa alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı. 1939- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. 1945- İngiltere'yi II. Dünya Savaşı'nda zafere götüren Winston Churchill seçimi kaybedince başbakanlıktan ayrıldı. 1946- Fransız modacı Louis Reard, iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki ''Bikini'' Adası'ndan geliyordu. 1950- Radyoda dini program yayınlama yasağı kaldırıldı. 1964- Darbe girişimleri nedeniyle yargılanan ve idama mahkum edilen Albay Talat Aydemir'in cezası infaz edildi. 1971- Türkiye'nin Ortak Pazar'a geçişini öngören katma protokol, Meclis'te kabul edildi. 1974- Bakanlar Kurulu, haşhaş ekimi yasağını kaldırdı. Yedi ilde haşhaş ekimi yapılabilmesini öngören karar, ABD'nin tepkisine yol açtı.

1977- Pakistan'daki askeri darbede, General Ziya Ül Hak, Başbakan Zülfikar Ali Butto'yu devirdi. 1993- Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in oluşturduğu DYP-SHP koalisyon hükümeti TBMM'den güvenoyu aldı. 2004- Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Necdet Mahfi Ayral 96 yaşında İstanbul'da öldü. 2005- Zorlu Grubu'nun kurucusu Mehmet Zorlu 86 yaşında İstanbul'da öldü. 2007- Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören Anayasa değişiklik paketinin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP tarafından yapılan başvuruları reddetti. 2008- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 2012- Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen Türk asker çağının pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un deniz dibindeki naaşlarına ulaşıldı. 2015 - Efes antik kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. 2015- Yunanistan'da, kreditörlerin nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları hükümetin kabul edip etmemesi konusunda düzenlenen referandumda, Yunan halkının yüzde 61,31'i "hayır" dedi.

2016- Giresun'da, bölgedeki birliklere bayram ziyaretleri gerçekleştiren üst düzey askeri personel ile ailelerini taşıyan helikopter yoğun sisin etkili olduğu dağlık alana düştü. Kazada 2'si asker, 5'i askeri personel eş ve çocuğu 7 kişi hayatını kaybetti. 6 Temmuz 1517- ''Emaneti Mübareke'' adıyla anılan Hazreti Muhammed'e ait kutsal eşya, Mısır fatihi Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi. 1535- ''Ütopya''nın yazarı, İngiliz devlet adamı Sir Thomas More, Kral VIII. Henry'yi, İngiltere kilisesinin başı olarak kabul etmediği için idam edildi. 1885- Fransız bilim adamı Louis Pasteur, kuduz aşısını buldu. 1917- Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla Akabe kentine saldırdı. 1924- Dr. Safiye Ali Hanım başkanlığındaki heyet, Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti. 1927- Şurayı Devlet (Danıştay) göreve başladı. 1965- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu kabul edildi. 1971- Caz sanatçısı Louis Armstrong öldü. 1975- Tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koçu 70 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1984- Türkiye'nin en eski illüzyonisti Zati Sungur 87 yaşında İstanbul'da öldü. 1991- Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'ya atandı. 1993- Erzincan'da Başbağlar köyüne saldıran teröristler çocukların da olduğu 33 kişiyi öldürdü ve köyü ateşe verdi. 1995- Ünlü yazar Aziz Nesin, Çeşme'de 80 yaşında öldü. 1995- Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin kentin simgesi Hitit Güneşi'ni değiştirme kararını reddetti. 1999- Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay intihar girişiminde bulundu. Uluğbay, 9 Temmuz'da verdiği ifadede, tetiği kendi iradesiyle çektiğini belirtti. 2008- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon tutuklandı. 2008- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen iş adamı Kuddusi Okkır, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü. 2008- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, İstanbul'da vefat etti. 2011- Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. hükümeti, AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.

2012- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği Avrupa kupalarına 1 yıl katılmama cezasını onadı. 2013- Kanada'nın Quebec eyaletinde ham petrol taşıyan tren yetersiz fren kuvveti nedeniyle devrildi. Kaza sonrası meydana gelen patlamalar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti. 2015- Futbola, büyüdüğü Bayrampaşa'nın takımı Altıntepsi Makelspor'un altyapısında adım atan milli futbolcu Arda Turan 16 yıl sonra La Liga takımlarından Barcelona'ya transfer oldu. 2015- Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde işçileri taşıyan açık kasa kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 13'ü kadın 15 tarım işçisi öldü. 2016- ABD Hükümeti, Kuzey Kore rejiminin yaptığı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yaptırım kararı aldı. 2016- Galatasaray'ın efsane kalecisi ve Milli Takım kaptanlarından Turgay Şeren 84 yaşında vefat etti. Şeren, A Milli Takım formasıyla 46 maçta görev almıştı. 2017- Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.

7 Temmuz 1828- Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine Rus işgaline uğradı. 1929- Mussolini, Papa ile anlaşınca bağımsız Vatikan kuruldu. 1939- Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı. 1930- ''Sherlock Holmes''un yazarı Sir Arthur Conan Doyle öldü. 1942- Atatürk ile Samsun'a çıkanlardan Başbakan Dr. Refik Saydam, İstanbul'da öldü. 1948- İdil Biret ve Suna Kan'ın yurt dışında eğitim görmelerini sağlayan ''üstün yetenekli çocuklar hakkındaki'' özel yasa çıktı. 1955- Camialtı Tersanesi'nde inşa edilen ilk şilep ''Abidin Daver'' denize indirildi. 1955- Gazeteci Yazar Ali Naci Karacan 59 yaşında öldü. 1964- Metin Erksan'ın yönettiği ''Susuz Yaz'' filmi, 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü kazandı. 1993- ''Hababam Sınıfı'' serisinin yaratıcısı şair ve yazar Rıfat Ilgaz 82 yaşında öldü. 1998- Başbakan Mesut Yılmaz'ın gezisi sırasında Makedonya'da Üsküp yakınlarındaki trafik kazasında, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Milletvekili Şinasi Altıner, Gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı. Türk heyetinin otomobiline çarpan otomobildeki Makedon karı koca öldü.

2000- Yargıtay, eski milletvekili Şevki Yılmaz'a verilen 25 ay hapis cezasını onadı. 2005- Londra'da, üç metroya ve bir otobüse El Kaide'nin üstlendiği intihar saldırıları düzenlendi, 52 kişi öldü. 21 Temmuz'daki ikinci dalga saldırıda can kaybı yaşanmadı. 2007- Irak'ta, nüfusunun tamamına yakınını Türkmenlerin oluşturduğu Tuzhurmatu kentindeki Emirli bölgesinde pazar yerinde patlayıcı yüklü kamyonla düzenlenen intihar saldırısında 150 kişi öldü. 2013- Solar Impulse, hiç yakıt almadan ABD'yi baştan başa geçmeyi başaran ilk güneş enerjisiyle işleyen uçak oldu. 2013- Edirne'de yapılan 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak altın kemerin sahibi oldu. 2016- Akdeniz'de 18 Nisan 2015'te alabora olan ve yaklaşık 700 sığınmacının hayatını kaybettiği facianın yaşandığı göçmen teknesinin enkazından 217 göçmenin cesedi çıkarıldı. 2017- Nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşma 122 oyla BM'de kabul edildi.

8 Temmuz 1522- Kanuni Sultan Süleyman Rodos'a çıktı. 1829- Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık ordusunun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı. 1833- Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında ''Hünkar İskelesi'' anlaşması imzalandı. 1919- Mustafa Kemal, resmi görevinden ve askerlikten çekildi. 1928- Ankara Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi. 1937- Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabad Paktı) imzalandı. 1943- Atatürk'ün yaverlerinden ve eski milletvekillerinden Cevat Abbas Gürer öldü. 1948- Topraksız çiftçilere hazine topraklarının dağıtımı yasalaştı. 1950- İhracat tamamen serbest bırakıldı. 1954- Türkiye'de ilk gece maçı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile Demirspor arasında yapıldı. 1966- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Celal Bayar'ın cezasını hastalığı dolayısıyla affetti. 1993- Özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı. 1996- RP-DYP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı, ''Refahyol'' dönemi başladı. 2007- Dünyanın yeni 7 harikası, Ürdün'deki ''Petra Antik Kenti'', ''Çin Seddi'', Brezilya'daki ''Kurtarıcı İsa Heykeli'', Peru'daki ''Machu Picchu Antik Kenti'', Meksika'daki ''Chichen Itza Piramidi'', Roma'daki ''Kolezyum'' ve Hindistan'daki ''Tac Mahal'' anıt mezarı olarak Portekiz'in başkenti Lizbon'da ilan edildi.