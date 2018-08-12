Haftanın tarihine bakış

Türkiye, 17 Ağustos 1999'da son yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadı. Merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki deprem saat 03.02'de başladı ve 45 saniye sürdü. Deprem Marmara'nın tamamında hatta İzmir ve Ankara'dan da hissedildi. Marmara Depremi''nde Türkiye'nin kaybı büyük oldu. Resmi açıklamalara göre, 17 bin 840 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremde 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasara uğradı. Deprem, Türkiye'nin yapı stoğunun önemli bir kısmının depreme dayanıksız olduğunu ve acil güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Bunun üzerine, olası depremlerde hasarın önlenebilmesi için ''Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'' çıkarıldı. Zorunlu deprem sigortası uygulamasının yanı sıra 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyet Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. - Belli başlı öteki olaylar 13 Ağustos 1910- Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, İngiltere'de öldü. 1923- Mustafa Kemal, yeniden Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1961- Doğu Almanya yönetimi, Batı'ya kaçışları önlemek için Berlin sınırını dikenli tellerle kapattı. 20 Ağustos'ta bu tellerin yerine daha sonra ''Utanç Duvarı'' denilecek beton duvar örülmeye başlandı. 1966- Çin'de Mao ''Kültür Devrimi''ni ilan etti. 1993- Eski Cumhuriyet Senatosu başkanlarından Tekin Arıburun öldü. 1999- Uluslararası tahkim yolunu açan anayasa değişikliği kabul edildi. 2003- Sinemanın karakter oyuncusu Kazım Kartal 67 yaşında yaşamını yitirdi. 2007- Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen 114 yaşındaki (4 Ocak 1893 doğumlu) Japon Yone Minagava ''yaşlılıktan'' öldü. 2011- Türkiye, 2020 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için adaylığını resmen açıkladı. 2015- DEAŞ, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Sadr semtinde bir pazar yerine bomba yüklü tırla saldırı düzenledi. Saldırıda 45 kişi öldü, 105 kişi yaralandı. 2016- FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım tutuklandı. 2017- Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında gösterilen Kuzey Vargın, Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

14 Ağustos 1893- Dünyada ilk kez Fransa'da otomobillere plaka takıldı. 1908- Türk Basın Birliği kuruldu. 1908- İngiltere'nin Folkstone kentinde, dünyada ilk kez uluslararası güzellik yarışması düzenlendi. 1934- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü (SEKA) kuruldu. Paşabahçe Cam Fabrikası'nın temeli atıldı. 1941- ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Atlantik Sözleşmesi'ni yayımladı. 1945- II. Dünya Savaşı sonunda Japonya, kayıtsız şartsız teslim oldu. İmparator Hirohito, ülkesinin teslim olduğunu açıkladı. 1947- İngiltere, Hindistan'a bağımsızlık verdi. Hindistan'daki Müslüman Birliği lideri Muhammed Ali Cinnah ve Kongre Partisi lideri Pandit Nehru'nun Hindistan'ın paylaşımına ilişkin İngiliz planını kabul etmesinin ardından ülke ikiye ayrıldı ve bağımsız Pakistan devleti kuruldu. 1956- Alman yazar Bertolt Brecht öldü. 1974- İkinci Kıbrıs Barış Harekatı başladı. 1974- Rumlar, ANKA Ajansı muhabiri Adem Yavuz'u tutsak aldı. Gözleri bağlıyken ateş edilerek yaralanan Yavuz, 26 Ağustos'ta Adana'da hastanede hayatını kaybetti.

2001- Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine girdi. 2005- SKY Türk televizyonu ana haber spikeri Mehmet Tacettinoğlu, Uşak'ın Pınarbaşı beldesi yakınlarındaki trafik kazasında öldü. 2005- 121 kişinin bulunduğu, Boeing 737 tipi Kıbrıs Rum kesimi yolcu uçağı Atina yakınlarında, iki gün sonra da 152 yolcu taşıyan Kolombiya uçağı Venezuela'nın kuzeybatısında düştü. İki kazadan da kurtulan olmadı. 2015- ABD, 54 yıl sonra Küba'nın başkenti Havana'daki büyükelçiliğini resmen açarak bayrağını yeniden göndere çekti. 2016- Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda usulsüzlük yapıldığı ve kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 67 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. 2016- Yemen'in Saada kentinde bir okula düzenlenen hava saldırısında yaşları 8 ila 15 arasında değişen 10 çocuk öldü, 28 çocuk yaralandı. 2017- İzmir'de anaokuluna gitmek için evden alınan ancak unutulduğu okul servisinde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gün içinde, okula gelmediği fark edilen Alperen'in servis aracında kilitli kaldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan servis şoförü T. İ, "dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

2017- Batı Afrika ülkesi Mali'de FETÖ ile iltisaklı tüm okullar, Mali Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Türkiye Maarif Vakfına devredildi. 15 Ağustos M.Ö 30- Kraliçe Kleopatra intihar etti, Mısır Romalıların eline geçti. 1461- Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verdi. 1826- Mehmet Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Atina'ya girdi. 1869- Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan, Avrupa ile Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasındaki en kısa mesafe olan Süveyş Kanalı açıldı. 1914- Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı açıldı. 1951- Nazım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı. 1969- Woodstock müzik ve sanat festivali başladı. 1971- Üretimine Türkiye'de Şubat 1971'de başlanan ''Renault 12'' marka otomobiller altı ay sonra satışa sunuldu. 1994- Roman ve filmlere konu olan terörist ''Çakal Carlos'', Sudan'da yakalandı. Carlos, daha sonra Paris'te mahkeme önüne çıkarıldı. 2004- Atatürk Ödülü sahibi ilk Türk kadın opera sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy 94 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2016- Diyarbakır'daki bombalı terör saldırısında 5'i polis, biri çocuk ikisi sivil vatandaş olmak üzere 7 kişi şehit oldu. Diyarbakır-Batman Karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonu'nda güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda, 7'si polis, 4'ü teknik personel, 34'ü vatandaş olmak üzere 45 kişi ise yaralandı. 2016- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 16 Ağustos 1556- Süleymaniye Camisi törenle açıldı. 1948- Milli Kütüphane Ankara'da hizmete açıldı. 1953- Papa XII. Pius'un verdiği imtiyazla İzmir Selçuk'ta inşa edilen Meryemana Evi açıldı. Hazreti Meryem'in son günlerini yaşadığı yerlerden biri olarak kabul edilen Bülbül Dağı'ndaki Meryemana Evi'nde yapılan törenle Hristiyanlar hacı oldu. 1960- Kıbrıs'a bağımsızlık tanıyan Zürih ve Londra anlaşmaları, 15 Ağustos gece yarısı yürürlüğe girdi ve Kıbrıs bağımsız cumhuriyet oldu.

1974- Kıbrıs'ta ikinci barış harekatının son günü Lefke ve Omorfo alındı. Lefkoşa bombalandı. 1977- Elvis Presley, malikanesinde ölü bulundu. 1997- İlköğretimin sekiz yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören yasa tasarısı, 242'ye karşı 277 oyla TBMM'de kabul edildi. 2017- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma kararına uluslararası toplumun büyük çoğunluğu karşı çıkarken referanduma destek sadece İsrail'den geldi. 2017- Kolombiya'da, Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) son silahlarını teslim etmesiyle 52 yıllık savaşın sona erdiği açıklandı. 17 Ağustos 1864- Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar doğdu. 1907- II. Abdülhamid, motosiklet ve otomobil gibi sıvı yakıtlı çağdaş taşıtların ithaline izin verdi. 1915- Çanakkale'de Kireçtepe muharebesi kazanıldı. 1952- Türkiye ve Yunanistan, Ege Denizi'nde ortak tatbikata başladı 1969- ABD'deki Camille tayfununda 248 kişi öldü. 1969- Türkiye sağır ve dilsizler kraliçesi Sevil Tez, Belgrad'da yapılan güzellik yarışmasında dünya birincisi seçildi.

1978- İran'da Şah rejimine karşı iç savaş başlatıldı. 1983- Yeni kurulan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil ve Tarih kurumlarının tüzel kişilikleri sona erdi. 1988- Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak, bindiği uçağın havada infilak etmesi sonucu öldü. 1990- İncirlik Hava Üssü'nün kapıları ilk kez basına açıldı. 1999- Merkez üssü Gölcük olan Marmara Depremi meydana geldi. Saat 03.02'de başlayan ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki depremde 17 bin 840 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. 285 bin konut, 40 binden fazla iş yeri hasara uğradı. 2000- Sinema ve tiyatro sanatçısı Selim Naşit Özcan öldü. 2004- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Büyükelçi Yiğit Alpogan atandı. Alpogan, MGK'nin ilk sivil genel sekreteri oldu. 2011- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen T129 helikopterinin 1. prototipinin ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. 2011- ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasında haklarında yakalama emri çıkarılan Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ve Albay Hulusi Gülbahar tutuklandı. Korgeneral Rıdvan Ulugüler'in de aralarında bulunduğu 5 kişi de ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklandı.

2011- TÜBİTAK UZAY tarafından, Türkiye'de tasarlanarak üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, Rusya Federasyonu'nun Kazakistan sınırındaki Orenburg bölgesinde bulunan Yasny fırlatma üssünden uzaya gönderildi. 2015 - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Atletizm Federasyonunun (IAAF), 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu Aslı Çakır Alptekin ile ilgili başvurusunu haklı bularak, doping yaptığı gerekçesiyle milli atleti, 8 yıl müsabakalardan men etti. 2016- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile kapatıldı. 2016- Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına devredildi. GATA'nın ismi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirildi. 2017- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliğinin finansal desteğiyle restorasyon yapılan Mevlevihane Müzesi çalışmalarında yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen metal anahtara rastlandı. Mevlevihaneye ait olduğu düşünülen anahtar koruma altına alındı. 18 Ağustos

1227- Moğol hükümdarı Cengiz Han öldü. 1850- Honore de Balzac, Paris'te yaşama veda etti. 1934- İkinci Dil Kurultayı başladı. 1952- İzmir, NATO'nun güneydoğu karargah merkezi oldu. 1961- Türkiye'de ilk kez bir banka soyuldu. Bankayı soyan Necdet Elmas 30 Ağustos'ta Darıca'da yakalandı. 1964- Güney Afrika'nın ''apartheid'' (etnik arındırma) yüzünden olimpiyatlara katılması yasaklandı. Güney Afrika, 1992'deki Barcelona Olimpiyatlarına kadar organizasyona katılamadı. 1974- Kıbrıs'ta ateşkes ancak 6 saat sürdü. Rumların ateş etmesine Türk birlikleri karşılık verdi. 1995- ''Bosna İçin İnsanlık Girişimi'' adı altında toplanan Türk aydınları Bosna'ya gitti. 2008- Pakistan'da 1999'da kansız bir darbeyle Navaz Şerif'i deviren ve o yıldan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Pervez Müşerref istifa etti. 2011- Milli Güvenlik Kurulu toplantısında sivil üyelerin masanın bir tarafında, asker üyelerin bir tarafında yer aldığı oturma düzeninde değişikliğe gidilerek, üyeler protokol sırasına göre karışık şekilde toplantı masasında yerlerini aldı.

2013 - Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 60 milyon ışık yılı uzaklığındaki bir galakside 6 milyon derece sıcaklıkta bir gaz bulutu keşfetti. 2015 - Koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, 63. Hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, anayasal sürenin dolmasına 5 gün kala iade etti. 2015 - Terör örgütü DAEŞ'in iki numaralı ismi Fadıl Ahmet el-Hayali, Irak'ta Musul yakınlarında aracında seyahat ederken, ABD'nin hava saldırısıyla öldürüldü. 2016- Suriye'de rejim ya da Rus uçakları tarafından Halep'in El Katerji sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 5 yaşındaki Ümran Daknes yaralandı. Minik Ümran'ın enkaz altından kurtarıldıktan sonra ambulans içinde çekilen görüntüleri dünya basınında geniş yankı buldu ve "yıkımın simgesi" yorumu yapıldı. 2016- Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanis Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarında, Urartu dönemine ait 2 bin 700 yıllık su mermerine mozaik işlemeli platform bulundu.

2017- Japonya'da bilim adamları canlıyı oluşturan tüm hücre tiplerine dönüşebilme kapasitesine sahip indüklenmiş pluripotent kök hücreler kullanarak kısır fareden doğurgan fare üretmeyi başardı. 19 Ağustos 1829- Profesör Parrot ile beraberindeki grup, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı. 1915- 8 Ağustos'ta Anafartalar Grubu Komutanlığı görevini yürüten Mustafa Kemal'e aynı zamanda 16. Kolordu Komutanlığı görevi verildi. 1915- Tevfik Fikret 48 yaşında Rumelihisarı'ndaki evi ''Aşiyan''da yaşama gözlerini yumdu. 1920- Süleyman Necati Güneri, ''Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi''ne genel müdür oldu. 1922- Bir Türk birliği, taarruzun yönü konusunda yanıltmak amacıyla Yunanlılara Ortanca'da taarruz düzenledi. 1927- Ortodoks kilisesi Sovyet yönetimini tanıdı. 1934- Hitler, meclisin kararıyla ''Führer'' ilan edildi. 1936- İspanyol yazar Frederico Garcia Lorca, Granada'da milliyetçiler tarafından kurşuna dizildi. 1939- İstanbul'da pasif savunma tatbikatı yapıldı. 1945- Tevfik Fikret'in ''Aşiyan'' (Kuş Yuvası) adını verdiği evi, müze olarak düzenlendi ve şairin 30. ölüm yıl dönümünde ziyarete açıldı. ''Edebiyatı Cedide'', ''Hamit'' ve ''Fikret'' salonları da 1946'da düzenlenerek müzeye eklendi.

1946- Çin'de iç savaş başladı. 1951- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral İzzettin Çalışlar öldü. 1966- Varto'da 6.9 büyüklüğündeki depremde 2 bin 394 kişi hayatını kaybetti. 1974- Rumlar, Kıbrıs'taki ABD elçisi Roger Davies'i öldürdü. 1978- Kariye Müzesi soyuldu. 2005- Foto Muhabirleri Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı, emekli Gazeteci Rafet Hüner 66 yaşında Antalya'da vefat etti. 2008- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kapatılan Refah Partisi'nin son Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın kalan hapis cezasını ''sürekli hastalık'' nedeniyle kaldırdı. Erbakan'ın, 26 Mayıs 2008'de Altınoluk'taki konutunda infaz edilmeye başlanan hapis cezası 23 Eylül 2010'da sona erecekti. 2010- Irak'taki son Amerikan muharip birliği ülkeden ayrılmaya başladı ve ay sonunda tamamlandı. 2012- Sudan'ın Güney Kordofan eyaletine resmi bir heyeti taşıyan yolcu uçağında iniş sırasında patlama meydana geldi, bir bakanın da bulunduğu 31 kişi öldü. 2012- Ünlü İngiliz yönetmen Tony Scott intihar etti. "Top Gun" ve "Days of Thunder" (Yıldırım Günleri) filmlerinin yönetmenliğini yapan 68 yaşındaki Tony Scott, California'da bir köprüden atlayarak yaşamına son verdi.