Hafter güçlerinin Derne operasyonu

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi, Derne kentindeki sivillerin General Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından maruz kaldığı saldırıların "insan haklarının, uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin açıkça ihlali" olduğunu belirtti.

Devlet Yüksek Konseyinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin destek verdiği Hafter'e bağlı güçlerin Derne'ye ağır silahlar ve uçaklarla düzenlediği saldırılar, "uluslararası hukukun en büyük ihlali, tüm insani ve ahlaki değerlerin suistimali, uluslararası ve ulusal yasalara göre suç" şeklinde nitelendirildi.

Bu saldırıların sürmesinden ve felaketle sonuçlanmasından duyulan endişenin ifade edildiği açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) ateşkesi sağlamak için acilen tüm önlemleri alma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Libya'daki Birleşmiş Milletler Misyonu da sorumluluklarını üstlenmeye ve sivilleri korumak için gereken tedbirleri almaya çağrıldı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, dün akşam yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey doğusundaki Derne kentinde yaşanan olayların barışçıl yollarla çözülmesi için akil insanların acil müdahalede bulunmasını istemişti.