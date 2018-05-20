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Hafter'in Derne operasyonları Trablus'ta protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 23:12 | Son Güncelleme

Hafter'in Derne operasyonları Trablus'ta protesto edildi

TRABLUS (AA) - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, ülkenin kuzeydoğusundaki Derne'de sivillere yönelik saldırıları başkent Trablus'ta protesto edildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin destek verdiği Hafter'e bağlı güçlerin geçen salı Derne'ye ağır silahlar ve uçaklarla düzenlediği saldırılar ve uzun süredir uyguladığı ablukayı protesto etmek için bir grup aktivist, Trablus'taki Birleşmiş Milletler binası önünde bir araya geldi.

Derne'de uygulanan "boğucu abluka"dan duydukları endişeyi dile getiren göstericiler, kentteki sivilleri hedef alan saldırılar aleyhinde slogan attı.

Göstericiler, kentte acilen ateşkesin sağlanması, bölgenin hava sahasındaki uçuşların yasaklanması ve insani yardımların bölgeye girişine izin verilmesi gerektiğini ifade ederek, Libya'nın iç işlerine bölgesel ve uluslararası müdahalelerde bulunulmamasının yanı sıra olayların soruşturulması için uluslararası ve yerel bir komite kurulması çağrısında bulundu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ise sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, UNSMIL ile Trablus Ayan Meclisi üyelerinin bir araya geldiğini ifade ederek, meclis üyelerinin BM Özel Temsilcisi Gassan Selame ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere Derne olaylarına ilişkin birer mektup verdiklerini aktardı.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler, 15 Mayıs salı akşamı Derne kenti yakınındaki korunaklı 3 bölgeyi kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Hafter güçleri, dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Derne Mücahitleri Şura Konseyinin elinden almak için bu ay başında operasyona başladıklarını açıklamıştı.

Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor.

Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda. Konsey, İslami gruplar tarafından, Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu.

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