Hafter'in Mısırlı yetkililerle görüştüğü iddiası

KAHİRE (AA) - Libya'da hayatta olup olmadığıyla ilgili hakkında çelişkili haberler çıkan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'in, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir dizi görüşme gerçekleştirdiği ve bugün Libya'ya döneceği duyuruldu.

Libya Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ahmed el-Mismari, France 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hafter'in, Fransa'da gerçekleştirdiği uluslararası toplantılar ve tıbbı muayenelerin ardından dün de Kahire'de Mısırlı taraflarla ikili görüşmelerde bulunduğunu kaydetti.

Hafter'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve perşembe günü Libya'ya döneceğini söyleyen Mismari, Mısır'ın, Libyalı taraflar arasındaki görüşmelere hamilik etmesinin önemine işaret etti.

Mısır'da yayımlanan "El-Yevm es-Sabi" gazetesi, Tobruk merkezli TM üyesi Tarık el-Curuşi'den naklettiği haberde, Hafter'in Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye geldiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ilerleyen saatlerde Bingazi'ye hareket edeceğini belirtmişti.