Hahambaşı Haleva ve İbrahimzadeh'ten Erdoğan'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.
Mesajda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri dolayısıyla Erdoğan'ın halkın büyük teveccühü ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği belirtildi.
Mesajda ayrıca, "Yeniden Cumhurbaşkanlığı’na seçilmiş olmanızı candan kutlar, Türkiye'mizi daha ileriye götürecek hedeflere hep birlikte çalışarak ulaşacağımız inancıyla, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, ülkemize, bölgemize ve dünyamıza hayırlı olması temennilerimizle başarılar dileriz. Derin saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.
Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum