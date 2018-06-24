Hahambaşı Haleva ve İbrahimzadeh'ten Erdoğan'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri dolayısıyla Erdoğan'ın halkın büyük teveccühü ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği belirtildi.

Mesajda ayrıca, "Yeniden Cumhurbaşkanlığı’na seçilmiş olmanızı candan kutlar, Türkiye'mizi daha ileriye götürecek hedeflere hep birlikte çalışarak ulaşacağımız inancıyla, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, ülkemize, bölgemize ve dünyamıza hayırlı olması temennilerimizle başarılar dileriz. Derin saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

