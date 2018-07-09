Hailey Baldwin kimdir? Justin Bieber hayranları Hailey Baldwin'i merak ediyor!

Hailey Baldwin ile Justin Bieber nişanlandı. Magazin dünyasında şarkılarından çok aşkları ve yaptıkları ile konuşulan Justin Bieber, Hailey Baldwin'e evlilik teklifinde bulundu. Evet yanıtı alan Justin Bieber'in Hailey Baldwin ile nişan yüzükleri taktıkları söylendi. Heyecan yaratan bu olay sonrasında Justin Bieber hayranlarının gözü, Hailey Baldwin'e çevrildi. Peki Hailey Baldwin kimdir, kaç yaşındadır?
Hailey Baldwin, 22 Kasım 1996’da Arizona – Tucson’da dünyaya gelmiştir. Çocukken, evde eğitim gören ve daha sonra Doğu Hristiyan Okulları Derneği’ne katılan ünlü model, klasik bale eğitimi almıştır. Hailey Baldwin ilk olarak New York modellik ajansı Ford Modelleri ile anlaşma imzalamıştır. Tatler, LOVE’, V ve iD gibi popüler dergilerde görünmeye başlayan Hailey Baldwin, Aralık 2014’te LOVE dergisi için fotoğraf vermiştir.
Ocak 2015’te Amerikan Vogue dergisinde kapak kızı olan Hailey Baldwin, Nisan ayında Lucky Blue Smith ile birlikte Jalouse Dergisi için fotoğraf çekimine katıldı. Takip eden Temmuz ayında Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile birlikte bir Ralph Lauren reklam filminde rol alan güzel model, Ekim ayında tasarımcı Tommy Hilfiger ve Philipp Plein için podyuma çıktı.
2015 yılında tanınmış bir model ajansı olan Heroes Modelleri ile anlaşma imzalayan Hailey Baldwin, Şubat ayında yine Tommy Hilfiger için podyumda yürüdü. Mart 2016’da, IMG Modelleri adlı yüksek profilli bir modellik ajansı ile sözleşme yapan güzel model, Mayıs ayında ünlü dergi Marie Claire’nin kapağında yer aldı. Aynı yıl, ES Dergisi’nin kapağı ve Glamour Dergisi de dahil olmak üzere çeşitli dergilerde yer alan Hailey Baldwin, 2016’da tasarımcı Prabal Gurung tarafından tasarlanan sportif kıyafet koleksiyonunu taşıdı. Aynı yıl, popüler bir Avustralya dergisi olan Harper’s Bazaar’ın bir baskısında çıkan ünlü model, modellik kariyerinin yanı sıra televizyonda da görünmeye başlamıştır.
2009’da, Saturday Night Live adlı şovda yer alan ve ayrıca, Milan, İtalya’da düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde 2015 yılında TV sunucusu olarak çalışan Hailey Baldwin, iki popüler müzik videosunda da yer aldı. 2011 yılında popüler Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson’un On My Mind şarkısının müzik videosunda ve daha sonra 2016 yılında Fransız model ve şarkıcı Baptiste Giabiconi’nin bir müzik videosunda rol aldı. Videonun adı Love To Love You Baby idi.
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