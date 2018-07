Hailey Baldwin kimdir? Justin Bieber hayranları Hailey Baldwin'i merak ediyor!

2015 yılında tanınmış bir model ajansı olan Heroes Modelleri ile anlaşma imzalayan Hailey Baldwin, Şubat ayında yine Tommy Hilfiger için podyumda yürüdü. Mart 2016’da, IMG Modelleri adlı yüksek profilli bir modellik ajansı ile sözleşme yapan güzel model, Mayıs ayında ünlü dergi Marie Claire’nin kapağında yer aldı. Aynı yıl, ES Dergisi’nin kapağı ve Glamour Dergisi de dahil olmak üzere çeşitli dergilerde yer alan Hailey Baldwin, 2016’da tasarımcı Prabal Gurung tarafından tasarlanan sportif kıyafet koleksiyonunu taşıdı. Aynı yıl, popüler bir Avustralya dergisi olan Harper’s Bazaar’ın bir baskısında çıkan ünlü model, modellik kariyerinin yanı sıra televizyonda da görünmeye başlamıştır.

2009’da, Saturday Night Live adlı şovda yer alan ve ayrıca, Milan, İtalya’da düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde 2015 yılında TV sunucusu olarak çalışan Hailey Baldwin, iki popüler müzik videosunda da yer aldı. 2011 yılında popüler Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson’un On My Mind şarkısının müzik videosunda ve daha sonra 2016 yılında Fransız model ve şarkıcı Baptiste Giabiconi’nin bir müzik videosunda rol aldı. Videonun adı Love To Love You Baby idi.