Hailey Baldwin kimdir? Justin Bieber hayranları Hailey Baldwin'i merak ediyor!

Hailey Baldwin ile Justin Bieber nişanlandı. Magazin dünyasında şarkılarından çok aşkları ve yaptıkları ile konuşulan Justin Bieber, Hailey Baldwin'e evlilik teklifinde bulundu. Evet yanıtı alan Justin Bieber'in Hailey Baldwin ile nişan yüzükleri taktıkları söylendi. Heyecan yaratan bu olay sonrasında Justin Bieber hayranlarının gözü, Hailey Baldwin'e çevrildi. Peki Hailey Baldwin kimdir, kaç yaşındadır?

HAILEY BALDWIN KİMDİR?

Hailey Baldwin, 22 Kasım 1996’da Arizona – Tucson’da dünyaya gelmiştir. Çocukken, evde eğitim gören ve daha sonra Doğu Hristiyan Okulları Derneği’ne katılan ünlü model, klasik bale eğitimi almıştır. Hailey Baldwin ilk olarak New York modellik ajansı Ford Modelleri ile anlaşma imzalamıştır. Tatler, LOVE’, V ve iD gibi popüler dergilerde görünmeye başlayan Hailey Baldwin, Aralık 2014’te LOVE dergisi için fotoğraf vermiştir.

Ocak 2015’te Amerikan Vogue dergisinde kapak kızı olan Hailey Baldwin, Nisan ayında Lucky Blue Smith ile birlikte Jalouse Dergisi için fotoğraf çekimine katıldı. Takip eden Temmuz ayında Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile birlikte bir Ralph Lauren reklam filminde rol alan güzel model, Ekim ayında tasarımcı Tommy Hilfiger ve Philipp Plein için podyuma çıktı.