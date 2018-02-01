Daha sonra kendisinin de aralarında bulunduğu kursiyer grubun helikopterlerle "güvenli bölge" diye çatışmaların yaşandığı Genelkurmay Başkanlığı karargahına götürüldüklerini belirten Ataş, "Hain darbeciler, bizi canlı kalkan olarak kullandı. Tek suçum, 'Güvenli bölge gideceğiz.' diye bizi helikoptere bindiren komutanların emrini dinlemekti. Tutuklanmama neden olan herkesten şikayetçiyim." dedi.

Sanık Bulut, iradesi dışında Genelkurmay Başkanlığı karargahına götürülmesinin sorumlusu olamayacağını savunarak, "İçimizden herhangi birinin komutanlara karşı gelmesi söz konusu değildi. O gece bizi güvenli bölgeye götüreceklerini söylemişlerdi. Bu nedenle herkes can güvenliğini sağlamak için bir an önce helikoptere binme telaşındaydı." dedi.

Tutuklu sanık Oğuz Bulut ise güvendikleri komutanları tarafından kandırıldıklarını ileri sürerek, hepsinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Sedat Güvercin de Genelkurmay Başkanlığı karargahına götürüleceklerine dair kendilerine bilgilendirme yapılmadığını iddia etti.

Davanın bugüne kadar görülen duruşmalarında suçsuz olduklarının ortaya çıktığını iddia eden Bulut, beraatini beklediğini sözlerine ekledi.

FETÖ üyesi olmadığını savunan tutuklu sanık Orhan Kırtürk de darbe girişiminde yer almadığını öne sürdü.

Kendileriyle aynı konumda olan çok sayıda kursiyer subayın o gece helikoptere binmelerine rağmen haklarında yasal işlem yapılmadığına işaret eden Kırtürk, "Bizim onlardan hiçbir farkımız yok. Suçsuz olduğumuz ortada. İrademiz dışında Genelkurmay Başkanlığına götürüldük. Bunun sorumlusu biz değiliz. Orada kaldığımız süre boyunca darbe girişimine yönelik bir eylemde bulunmadık." şeklinde savunma yaptı.

Suçsuz olduğunu iddia eden Kırtürk, diğer sanıklar gibi beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

(AA)