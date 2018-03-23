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Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Batman’da güvenlik güçlerine teröristler tarafından kurulan hain pusuda 1 uzman asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesi Mava Dağı Bölgesi’nde PKK’lı teröristler tarafından askere pusu kuruldu. Edinilen bilgilere göre olay Gercüş Mava Dağı Bölgesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda arama faaliyeti yapan askerlerle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman asker şehit olurken 2 asker yaralandı.

Çatışma sonrası olay yerinden kaçan teröristlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şehid olan her güvenlik mensubumuz karşılığında hapishade bulunan bir terör suçlusu öldürülmeli.Rabbim şehidlerimize rahmet eylesin yaralilarimiza acil şifalar versin
Afrinde bu kadar seri şehit haberi duymadık. Bunlar azdılar yine tekrar yurt içi eylemlere odaklandılar çok dikkat etmek gerekir. SİHA’ları artırmak lazım. ///
Allah şehidimize rahmet eylesin. Yaralı Askerlerimize acil şifâlar versin Afrinde Mehmetçiğin zaferinden rahatsız olduklarından ve harekatın ta enbaşından beri "bize ne Siz gidin" deyipte orada olmadıklarını beyan etmiş olmalarından olsa gerek; O konuda tek kelime edemeyenler, "DÖRT GÖZLE " Afrin yada bir başka bölgeden "mayın patladı" yada "hain pusu" haberlerini beklemeye başladılar kahpesinz ulan kahpe!
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