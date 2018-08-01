Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'yı kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya açıklama yaptı.
Astsubay Karakaya şunları söyledi:
"Diyecek bir şeyimiz yok, vatan sağ olsun. Vatana iki canımızı verdik, feda olsun. Kanını yerde bırakmayacağız. Sürpriz yapmak için yanıma çıktı. İki saat oturduk, iki saat sonra indi. 15 dakika sonra da patlama oldu zaten.
Patlama sesini duydum. Ben üst bölgesinden takip ediyordum eşimi, kaybolduğu noktada zaten patlattılar. Ben silahımı alıp indim zaten. Allah onları kahreylesin. Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde bırakmayacağız. Gelip benden sorsalardı ama çocuğumdan eşimden sormuşlar; bakacağız. Vatan sağ olsun. Vatan yoluna iki canımız feda olsun. Vatan sağ olsun inşallah."
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