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Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Hakkari'deki hain saldırıda eşi ve 11 aylık bebeğini kaybeden Astsubay Serkan Karakaya konuştu. Eşinin sürpiz yapmak için yanına geldiğini anlatan Karakaya, '2 saat oturduk, 2 saat sonra indi... 15 dakika içinde patlama oldu. Kanı yerde kalmayacak. Vatan sağolsun' dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'yı kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya açıklama yaptı.

Astsubay Karakaya şunları söyledi:

"Diyecek bir şeyimiz yok, vatan sağ olsun. Vatana iki canımızı verdik, feda olsun. Kanını yerde bırakmayacağız. Sürpriz yapmak için yanıma çıktı. İki saat oturduk, iki saat sonra indi. 15 dakika sonra da patlama oldu zaten.

Patlama sesini duydum. Ben üst bölgesinden takip ediyordum eşimi, kaybolduğu noktada zaten patlattılar. Ben silahımı alıp indim zaten. Allah onları kahreylesin. Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde bırakmayacağız. Gelip benden sorsalardı ama çocuğumdan eşimden sormuşlar; bakacağız. Vatan sağ olsun. Vatan yoluna iki canımız feda olsun. Vatan sağ olsun inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova PKK mustafa karakaya şehit

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
tüylerim diken diken oldu, bunları Allah kahreylesin i
Asker ölmek için para alıyor diyen siyasetçileri seçtiginiz için hepiniz suçlusunuz
allah düşmanıma bile böyle acılar yaşatmasın rabbim güç kuvvet versin kardeşim
ALLAH'ım sabır versin. ALLAH'ım terör örgütlerini kahhar sıfatıyla kahr eylesin. ne kadar masum astsubayımız, ne kadar temiz.
allah yar ve yardımcın olsun kardeşim rabbim düşmanıma bile böyle acılar yaşatmasın hainlerin gücü ancak masum insanlara yetiyor söylenecek kelime bulamıyorum rabbim dayanma gücü versin
adamsin sen adammm deselerki bu adamla öc almaya gidermisim onunde giderim siper olurum bu adama
Sen nasıl bir yigitsin..
hdp barajı geçsin diye oy veren CHP liler mutlu olabilirsiniz sizin eserlerinizden sadece birtanesi bu
Allah sabır versin. Rabbim geride kalanlara sabır versin. Sebep olan bu insanlıktan yoksun mahlukları kahreylesin.
eminim sana bu duruşu sergilemen için saatlerde konuşmuşlardır. insanın canından can gitmiş bu görüntü doğal değil insanlığın doğasına aykırı
DÖRT GÖZLE BEDELLİYİ BEKLEYENLER İZLEYİN
Dün geceden beri üzülüyorum, Allah'ım perişan etsin hepsini...
Allah sabır versin... :(((
Allah sabır versin inşallah komutanım başın sağolsun
Başınız sağolsun,Allah rahmet eylesin.
Benim de 3 çocuğum var acını anlayabiliyorum kim evlat acısı çekmek ister ki. Allah sana sabır versin kardeşim. Vatan sağ olsun tabi ki ama bu orospu çocuklarından hesap sormazsak da bu dünya bize ar olsun. Yunan itlerine ormanları yandı hayvanları yandı diye üzülen face de twitter da resimlerini yunan bayrağı yapan vatansızlar sesiniz çıkmıyor bakın 11 aylık çocuk orospu çocukları yüzünden kara toprağa düştü. Alayınızın Allah belasını versin.
bu komutan kardeşimizde yürek görüyorum, onur, şeref, namus ve vatan sevgisi görüyorum. Gözü pek, hak ettiği gibi dik duruşlu. Rabbim şehitlerimizi cennetiyle ödüllendirsin. Bu komutanımızın ve ülkemizin başı sağolsun. bebek ve kadın katillerinden hesap soruluyor, tek bir tane kalıncasına kadarda sorulmaya devam edecek.
Seni Yarada kurban olurum. Allah sabır versin
73 saniye bu mudur? budur
Başımız sağ olsun yiğidim, Allah sabır ihsan eylesin sizlere, bu vatanı senin gibi vatan evlatları beklediği sürece o lağım fareleri kanalizasyon deliğinden çıkamazlar, bebek katilleri....
vatan sağolsun
Bu ülke bu hainleride alt edecek inşallah. Hergün birisini birgün hepsini..
Bakın chp liler aiilecek verdikleriniz ne yapıyor İnşallah bi gün sizide bulur
Allah sana ve kalan aile fertlerine sabırlar versin kardeşim. Cennette 2 bekleyenin var. Allah bütün vatan düşmanlarını kahretsin. Bebek katili şeref yoksunu insanlıktan da hayvanlıktan da nasibini alamamış adi mahluklar yakında sizde bir lağım çukuru dolduracaksınız vay halinize.
Diyecek söz bulamıyorum kardeşim.Allah gani gani rahmet eylesin.Allah size sabır ihsan eylesin.Kahpe her yerde kahpedir... Ne Mutlu Türküm Diyene...
Afrin de 52 çocuk öldürülürken " Yıkılsın Afrin diye tag açanlar şimdi vay efendim bir çocuğa nasıl kıyılır diyorlar ... Kardeşim hiçbir çocuk ölmesin ... Şu hale baksanıza ; Ceylan , Uğur , Rezan ve daha binlercesi ölmesin diyenler tutuklanıyor ... 11 aylık Astsubay ın aracı diye yapılan " Vahşice " saldırıda ölen çocuk ölmesin diyenler vatan sevdalısı oluyor ... İki acıdan herhangi birine kayıtsız kalan asıl katil ve bölücü olandır ...
hdp oy isteyen atatürçüyüz diyenler bu sizin eseriniz helal olsun size allah bunun hesabını size sorar
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