BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Ölek köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Sedat Aktaş'ın ailesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, merkeze bağlı Ölek köyü kırsalında Bitlis Jandarma Komutanlığınca yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan güvenlik korucusu Sedat Aktaş'ın, Arıdağ köyündeki ailesine ziyarette bulundu.
Beraberindekilerle önce şehit Aktaş'ın evine giden Ustaoğlu, şehidin annesi Sabiha, babası Muhiyettin, eşi Şemsiye ile çocukları Sümeyye, Merve ve Meryem Aktaş'a başsağlığı dileğinde bulundu.
Şehidin ailesini teselli ederek daha sonra taziye evine geçen Vali Ustaoğlu, köylülere de başsağlığı diledi.
Açıklamaya göre, Arıdağ köyü sakinlerine seslenen Ustaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Biliyoruz ki şehidimiz Peygamber efendimizin yanındadır. Allah birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize zeval vermesin. Şehidimizin ailesi devletimizin ve milletimizin emanetidir. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Burada gösterdiğimiz birlik ve beraberlik, hainleri ve düşmanları korkutuyor. Hain terör örgütü bu coğrafyada barınamayacak."
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