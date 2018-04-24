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Hain tuzak Mehmetçik'in gözünden kaçmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Kağızman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda Mehmetçik'i hedef alan ve araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı ele geçirildi - TNT, amonyumnitrat ve çivi ile desteklenerek tahrip gücü artırılan basma düzenekli patlayıcı imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Mehmetçik'e hedef alan ve araziye tuzaklanan tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Taburu timlerince, terörle mücadele kapsamında Kağızman ilçesinin Çemçe-Madur bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Mehmetçik'in arama tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü bidona gizlenmiş halde, amonyumnitrat, TNT tozu, pil ve çivi ile desteklenerek tahrip gücü artırılan basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Teröristleri ve mühimmatlarını bulmak için araziyi adeta didik didik arayan Mehmetçik'i hedef alan tuzaklanmış patlayıcı, bomba uzmanlarınca imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonunun sürdüğü belirtildi.

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el yapımı patlayıcı Kars Kars İl Jandarma Komutanlığı

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