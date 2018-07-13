HABER

"Hainler bilsin ki her an hepimiz hazırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 23:17 | Son Güncelleme

Burdurlu şehit Ömer Kızılkaya'nın ailesine 20 yıl önce çocuklarını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberi verildi - Baba Halil Kızılkaya: - "Bu operasyonları yapan, takip eden başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, subaylarımıza, ordumuza teşekkür ederiz. Hainler bilsin ki her an hepimiz hazırız. Bize ne zaman görev düşerse biz hazırız. Onlardan hiç bir zaman çekinmeyiz. Vatanımızı kimseye vermeyiz bundan kimsenin şüphesi olmasın" - Şehit annesi Zeynep Kızılkaya: - "Cumhurbaşkanımıza bizi bu kadar sevindirdiği için teşekkür ederiz, içimizdeki hainleri kuruttu"

Burdur'un Tefenni ilçesinde yaşayan şehit Piyade Komando Çavuş Ömer Kızılkaya'nın anne ve babasına, oğullarının şehit olduğu 1998 yılındaki saldırının faili terörist Sefer Açar'ın etkisiz hale getirildiği haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Tefenni Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Başpınar köyünde yaşayan şehit babası 71 yaşındaki Halil ve annesi 64 yaşındaki Zeynep Kızılkaya'yı ziyaret ederek, Akça'nın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Kızılkaya çifti, haberi aldıktan sonra şehidin kabrine giderek, dua etti.

Baba Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açar'ın ölüm haberini aldığına çok sevindiğini söyledi. Oğlunun kanının yerde kalmadığını belirten Kızılkaya, "Haberi alınca çok sevindik ancak geçen 20 yılda yaşadıklarımız tekrardan canlandığı için de üzüldük. Bizim evladımız geri gelmeyecek ama o teröristten de ülkemiz kurtulmuş oldu." dedi.

Son yıllarda teröre karşı yapılan operasyonlardan dolayı memnuniyet duyduğunu anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Teröristler iyi takip ediliyor. Yuvalarına giriliyor. Teröristin üzerinden çıkan o para olmasaydı saldırıyı onun yaptığı belki de belirlenemezdi. Bu operasyonları yapan, takip eden başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, subaylarımıza, ordumuza teşekkür ederiz. Hainler bilsin ki her an hepimiz hazırız. Bize ne zaman görev düşerse biz hazırız. Onlardan hiç bir zaman çekinmeyiz. Vatanımızı kimseye vermeyiz bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Anne Zeynep Kızılkaya ise "Cumhurbaşkanımıza bizi bu kadar sevindirdiği için teşekkür ederiz, içimizdeki hainleri kuruttu. Türkiye bir hainden daha kurtuldu. 'Orada çatışma çıktı onlar da ölmüştür' diyorlardı. Bu zamana kadar yaşadığını tahmin etmedim. Kim bilir daha nice anaları böyle yaktılar. Bu kişin öldürüldüğünü duydum ancak yine de içim kin nefret dolu." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde, 28 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, "Aranan Teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar (Welat Gever) olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu.

Açar'ın, 27 Kasım 1998'de Irak'ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu belirlenmişti.

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Adnan Oktar'ın finansal harcamaları ortaya çıktı! En çok parayı lüks giyim ve makyaj malzemesine harcamış!Adnan Oktar'ın finansal harcamaları ortaya çıktı! En çok parayı lüks giyim ve makyaj malzemesine harcamış!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çıkan haberler sonrası olaya el attı! O laboratuvar kapatılmayacak!Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çıkan haberler sonrası olaya el attı! O laboratuvar kapatılmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur Piyade Komando Çavuş Ömer Kızılkaya şehit Tefenni

En Çok Okunan Haberler

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

İlginizi Çekebilir

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın finansal harcamaları ortaya çıktı! En çok parayı lüks giyim ve makyaj malzemesine harcamış!

Adnan Oktar'ın finansal harcamaları ortaya çıktı! En çok parayı lüks giyim ve makyaj malzemesine harcamış!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çıkan haberler sonrası olaya el attı! O laboratuvar kapatılmayacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çıkan haberler sonrası olaya el attı! O laboratuvar kapatılmayacak!

HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

İstanbul Emniyeti "Yeditepe Huzur" uygulması için düğmeye bastı! 5 bin polisin katılımıyla dev operasyon!

İstanbul Emniyeti "Yeditepe Huzur" uygulması için düğmeye bastı! 5 bin polisin katılımıyla dev operasyon!

AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!

AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!

Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı

Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.