Hainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildi

Kandil'deki terörist yuvalarının temizlenmesine yönelik Mehmetçiğin sınır ötesindeki karadan ilerleyişi devam ederken, sınırın sıfır noktasındaki terörist barınma alanları da güvenlik güçlerince temizlendi. Mehmetçiğin, Türkiye- Irak sınırından itibaren 40 kilometre ileri geçerek güvenli koridor oluşturup kalıcı üs bölgeleri kurmasıyla birlikte hudut karakollarına yönelik saldırılar da bıçak gibi kesildi. Terörist paçavralarının dalgalandığı noktalarda kurulan kalıcı yüksek güvenlikli üs bölgelerinde şimdi ay yıldızlı bayraklar dalgalanıyor.
Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre, 10 Mart'ta başlatılan hava destekli kara harekâtında Hakurk Vadisi'nden Kandil'e uzanan Bradost bölgesinde açtığı güvenli koridorlardan ilerleyiş sürüyor. Kandil'e açılan Jilya Köyü kırsalında 3 araçlık terörist konvoyu savaş uçaklarıyla vuruldu, 13 terörist etkisiz hale getirildi.
HİLAL ŞEKLİNDE GÜVENLİ HAT
Türkiye-Irak sınırındaki Ergene mevkiinde teröristlere ait 4 ayrı barınma alanı ve 2 ayrı lojistik deposu yerle bir edildi. Şırnak'ın Irak sınırı ötesindeki Haftanin bölgesindeki Keşan Kampı ile Hakkâri Çukurca'nın karşısındaki Golka, Situna, Dola Baze kampları 6 uçakla 2 saatte vuruldu. PKK'nın 'Zagros sahası' diye bildiği Yüksekova, Şemdinli, Çukurca sınır hattı teröristlerden tamamen temizlendi. Sınırdan 40 kilometre içeri giren güvenlik güçleri sınır karakolları çevresindeki araziyi 7/24 gözetliyor. Bu sayede hudut bölük komutanlıklarına yönelik taciz ve saldırı girişimleri başlamadan engellendi.
12 ÜS BÖLGESİ YAPILDI
Yapımı bir yıldan beri devam eden ve zaman zaman iş makinelerine füzeli saldırıları sonucu şehitler verilen 12 üs bölgelesinin yapımı tamamlandı.
Şemdinli Derecik'te bir kısmı Irak toprakları içinde kalan Balkayalar (Govend) Dağına da kurulan kalıcı üs bölgesiyle PKK'ya alan daraltma stratejisi hayata geçirildi. Türkiye-İran-Irak sınırındaki bu dağlara kalıcı üs bölgeleri kuruldu. Dağlar, derin vadiler karış karış aranarak terörden temizlendi.
'ZAGROS GİDERSE KANDİL DÜŞER'
Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın sözde Medya Savunma Alanları Zagros Saha sorumlusu Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay ile yaptığı telsiz görüşmesinde, Zagros sahasında denetimin sağlanmasıyla başta Zap ve Kandil olmak üzere İran ve Irak'taki tüm üs bölgelerinin de tehdit altında olduğunu belirtti. Karayılan telsiz görüşmesinde, operasyon alanının daha genişleyeceğine dikkat çekerek "Zagros giderse Kandil de, Zap da düşer, ne pahasına olursa olsun alanı terk etmeyin" itirafında bulundu.
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