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Hainler 'Zagros giderse Kandil düşer' demişti! Güvenlik sağlandı, saldırılar kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 08:34 | Son Güncelleme

Kandil’e doğru ilerleyen Mehmetçik PKK’nın Zagros sahası diye adlandırdığı “Yüksekova-Şemdinli-Çukurca” hattında ve 40 km’lik sınır ötesi derinliğinde güvenliği sağlayarak saldırıları tamamen kesti.

Kandil'deki terörist yuvalarının temizlenmesine yönelik Mehmetçiğin sınır ötesindeki karadan ilerleyişi devam ederken, sınırın sıfır noktasındaki terörist barınma alanları da güvenlik güçlerince temizlendi. Mehmetçiğin, Türkiye- Irak sınırından itibaren 40 kilometre ileri geçerek güvenli koridor oluşturup kalıcı üs bölgeleri kurmasıyla birlikte hudut karakollarına yönelik saldırılar da bıçak gibi kesildi. Terörist paçavralarının dalgalandığı noktalarda kurulan kalıcı yüksek güvenlikli üs bölgelerinde şimdi ay yıldızlı bayraklar dalgalanıyor.

Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre, 10 Mart'ta başlatılan hava destekli kara harekâtında Hakurk Vadisi'nden Kandil'e uzanan Bradost bölgesinde açtığı güvenli koridorlardan ilerleyiş sürüyor. Kandil'e açılan Jilya Köyü kırsalında 3 araçlık terörist konvoyu savaş uçaklarıyla vuruldu, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

HİLAL ŞEKLİNDE GÜVENLİ HAT

Türkiye-Irak sınırındaki Ergene mevkiinde teröristlere ait 4 ayrı barınma alanı ve 2 ayrı lojistik deposu yerle bir edildi. Şırnak'ın Irak sınırı ötesindeki Haftanin bölgesindeki Keşan Kampı ile Hakkâri Çukurca'nın karşısındaki Golka, Situna, Dola Baze kampları 6 uçakla 2 saatte vuruldu. PKK'nın 'Zagros sahası' diye bildiği Yüksekova, Şemdinli, Çukurca sınır hattı teröristlerden tamamen temizlendi. Sınırdan 40 kilometre içeri giren güvenlik güçleri sınır karakolları çevresindeki araziyi 7/24 gözetliyor. Bu sayede hudut bölük komutanlıklarına yönelik taciz ve saldırı girişimleri başlamadan engellendi.

12 ÜS BÖLGESİ YAPILDI

Yapımı bir yıldan beri devam eden ve zaman zaman iş makinelerine füzeli saldırıları sonucu şehitler verilen 12 üs bölgelesinin yapımı tamamlandı.

Şemdinli Derecik'te bir kısmı Irak toprakları içinde kalan Balkayalar (Govend) Dağına da kurulan kalıcı üs bölgesiyle PKK'ya alan daraltma stratejisi hayata geçirildi. Türkiye-İran-Irak sınırındaki bu dağlara kalıcı üs bölgeleri kuruldu. Dağlar, derin vadiler karış karış aranarak terörden temizlendi.

'ZAGROS GİDERSE KANDİL DÜŞER'

Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın sözde Medya Savunma Alanları Zagros Saha sorumlusu Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay ile yaptığı telsiz görüşmesinde, Zagros sahasında denetimin sağlanmasıyla başta Zap ve Kandil olmak üzere İran ve Irak'taki tüm üs bölgelerinin de tehdit altında olduğunu belirtti. Karayılan telsiz görüşmesinde, operasyon alanının daha genişleyeceğine dikkat çekerek "Zagros giderse Kandil de, Zap da düşer, ne pahasına olursa olsun alanı terk etmeyin" itirafında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
zagros dağları Kandil PKK

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah yar ve yardımcınız olsun aslanlar
PKK YA BİTECEK YA BİTECEK ORDU KANDİLDEYSE GERİSİNİ SEN DÜŞÜN KARAYILAN ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR
zamanında komisyon görüşmelerinde süleyman soylu : kandile gireriz, orayı başınıza yıkarız. ve adam dediğini yaptı. diğer yanda da pkk lılar meclise girebilsin diye canla başla çalışan ittihadcılar ve onların ittifakı. bugüne kadar olan biten her şey bir yana, halk bu seçimdeki ihanetinizi unutmayacak.
admin ilk defa doğru terimler kullanıp yayınlamışsın haberi tebrik ediyorum seni
Allah ayağınıza taş değdirmesin inşallah.
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