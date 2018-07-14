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Haiti Başbakanı Lafontant istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 23:34 | Son Güncelleme

Haiti Başbakanı Lafontant istifa etti

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant, hükümetin geri çektiği akaryakıta zam planına karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından istifa etti.

Lafontant, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, istifa mektubunu Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye sunduğunu belirtti.

Milletvekilleri, Lafontant'dan, 6-8 Temmuz'da düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili sorulara cevap vermesini istemişti.

Haiti'de akaryakıta yüzde 38 ila 51 zam yapma planı üzerine 6 Temmuz'da gösteriler patlak vermiş, hükümet, ertesi gün planı rafa kaldırmıştı. Gösteriler sırasında en az 7 kişi yaşamını yitirmişti.

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akaryakıt Başbakan Haiti istifa

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