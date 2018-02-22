Haiti, Oxfam'ın ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti, devam eden cinsel istismar soruşturması nedeniyle uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı.

Haiti Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Aviol Fleurant, yaptığı açıklamada, çalışanları hakkındaki cinsel istismar soruşturması nedeniyle yardım kuruluşunun ülkedeki faaliyetlerinin 2 aylığına durdurulduğunu bildirdi.

İngiliz Times gazetesinin şubat ayında yayımladığı araştırmada, 2010 depreminin ardından Haiti'ye yönelik yardım faaliyeti sırasında yaşanan cinsel istismar vakalarına dair yapılan iç soruşturmanın ardından görevini suistimal etmekle suçlanan 3 Oxfam çalışanının istifa ettiği, 4 çalışanın ise kovulduğu ortaya çıkmıştı.

Kuruluşun olaya dair hazırladığı gizli raporda, söz konusu kişilerin muhtaç durumdaki insanlara yardım karşılığı cinsel istismarda bulunmakla suçlandığına, cinsel istismara uğrayanların bir bölümünün "reşit olmayabileceğine" dikkat çekilmişti.

Haberin yayımlanmasının ardından Oxfam yetkilileri, olayın üzerini örtmekle suçlanmış, gönüllü olarak kuruluşun elçiliğini ve sözcülüğünü yapan çok sayıda ünlü durumu protesto ederek desteklerini çektiğini açıklamıştı.