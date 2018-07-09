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Haiti'de yakıta zam planı halkı sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

Protestocular, dükkanları yakıp yağmaladı

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de hükümetin yakıta zam planı, şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerle sonuçlandı.

Ada ülkesinin başkenti Port-au-Prince'de zam girişimine karşı 2 gün boyunca düzenlenen gösterilerin ardından protestocular, dün dükkanları yakıp yağmaladı.

Polis, cuma günkü gösterilerde en az 3 kişinin öldüğünü, pazar günü de 4 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Gösterilerin ardından başkent sokaklarında moloz yığınlarının arasında cesetlerin görüldüğü de ifade edildi.

ABD'nin Port-au-Prince Büyükelçiliği, vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları uyarısında bulundu, çok sayıda uçuşun iptal edildiğini ve gösteriler nedeniyle Haiti genelinde telekomünikasyon hizmetlerinin etkilendiğini duyurdu.

Haiti hükümeti, gösteriler üzerine cumartesi günü benzin ve dizel dahil yakıt fiyatlarına yüzde 38 ila 51 zam yapma planını rafa kaldırdı.

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