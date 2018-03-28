Hak arama kültürü yaygınlaşıyor

İZMİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hak arama usullerini doğru kullananların oranının arttığını belirterek, "Hak arama kültürünün yaygınlaşması Türkiye'nin gücünü artırmak demektir." ifadesini kullandı.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Malkoç daha sonra İzmir Barosuna geçti.
Malkoç, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin her türlü eylem ve işlemini denetlediğini, bunu sadece Ankara'da oturarak yapmadıklarını, illeri dolaştıklarını ifade etti.
Bu kapsamda İzmir'de de temaslarda bulunduklarını aktaran Malkoç, ziyaretlerde idareyle ilgili talepleri, şikayetleri dinlediklerini söyledi.
Kamu Denetçiliğinin yurt dışındaki vatandaşlara yönelik çalışmaları da bulunduğuna dikkati çeken Malkoç, "Avrupa'da 6 milyon insanımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle 2017 yılında Avrupa'daki seçimler münasebetiyle yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, İslam karşıtlığının arttığını gördük. Oradaki insamıza, Belçika'ya, Avusturya'ya, Almanya'ya giderek hak arama yollarını anlatmaya çalıştık. Sadece Türkiye'den oraya gidenler değil. Örneğin Bulgaristan'da, Yunanistan'da insanımız var. Onlara da hak arama konusunda çalışmalar yapalım dedik. Bunu memnuniyetle yapacağız." diye konuştu.
- "Artış var"
Malkoç, Türkiye'deki huzurlu ortamı pekiştirmek, eğitimin, sağlığın, güvenliğin daha kaliteli olmasını temin etmeyi önemsediklerini vurgulayarak, idarecilerin, siyasetçilerin bunu yapmak için ellerinden geleni yaptığını, bu hizmetlerin kalitesinin artması, iyi yönetim ilkesinin yerleşmesi, bu anlamda idarenin şeffaflığı konusunda da kurum olarak alandaki çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.
Kamu Denetçiliğine yapılan başvurulardaki artışın altını çizen Malkoç, şöyle devam etti:
"Biz hak arama veya itiraz kültürü çok yaygınlaşmış bir toplum değiliz. Son yıllarda özellikle elektronik haberleşmecilik aracılığıyla bunun biraz daha arttığını görüyoruz. Bunu yanlış kullananlar da var. Ama hak arama usullerini doğru kullananların oranı epey artıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu yeni bir kurum olmasına rağmen çalışma temposunu artırdı. Sivil toplum örgütleriyle, basınla irtibatını arttırdı. Bununla da ilgisi var. Hem milletimizin refahı arttıkça, kültürü gelişip yaygınlaştıkça hem de kurumlar kendini tanıttıkça bu artıyor. Hak arama kültürünün yaygınlaşması Türkiye'nin gücünü artırmak demektir."
- Avukatlara yeşil pasaport talebi
İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, meslekle ilgili konuları görüştüklerini, bilgi paylaşımında bulunduklarını aktardı.
Avukatlık mesleğinin daha saygın hale gelmesi için bazı taleplerinin olduğunu ifade eden Özcan, "İzmir Barosu olarak bizim bir talebimiz oldu. Mesleğin saygınlığı, yurt dışında Türk vatandaşlarının, şirketlerinin haklarını savunmak, sonunda da uluslararası hukukçular yetiştirmek anlamında meslektaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi konusunda görüşlerimiz oldu. Tabi ki Sayın Başkanımız yetkili kişilerle konuşacaktır." diye konuştu.
Malkoç, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
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