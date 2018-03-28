Hak arama kültürü yaygınlaşıyor

İZMİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hak arama usullerini doğru kullananların oranının arttığını belirterek, "Hak arama kültürünün yaygınlaşması Türkiye'nin gücünü artırmak demektir." ifadesini kullandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Malkoç daha sonra İzmir Barosuna geçti.

Malkoç, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin her türlü eylem ve işlemini denetlediğini, bunu sadece Ankara'da oturarak yapmadıklarını, illeri dolaştıklarını ifade etti.

Bu kapsamda İzmir'de de temaslarda bulunduklarını aktaran Malkoç, ziyaretlerde idareyle ilgili talepleri, şikayetleri dinlediklerini söyledi.

Kamu Denetçiliğinin yurt dışındaki vatandaşlara yönelik çalışmaları da bulunduğuna dikkati çeken Malkoç, "Avrupa'da 6 milyon insanımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle 2017 yılında Avrupa'daki seçimler münasebetiyle yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, İslam karşıtlığının arttığını gördük. Oradaki insamıza, Belçika'ya, Avusturya'ya, Almanya'ya giderek hak arama yollarını anlatmaya çalıştık. Sadece Türkiye'den oraya gidenler değil. Örneğin Bulgaristan'da, Yunanistan'da insanımız var. Onlara da hak arama konusunda çalışmalar yapalım dedik. Bunu memnuniyetle yapacağız." diye konuştu.