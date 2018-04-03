HAK-İŞ Başkanı Arslan: Kapsam dışı kalan taşeronlar için çalışma başlatacağız

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamuda sayıları 170 bin olan kadrolu işçi sayısının taşeron düzenlemesi ile 5 katına çıktığını söyledi. Arslan, taşeron düzenlemesi kapsamı dışında kalan işçiler olduğunu hatırlattı, "Bu işçilerin sorunlarının çözüleceği yeni bir çalışma ile mücadele başlatacağız" dedi.

Trabzon’un Ortahisar İlçe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki 603 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imza töreni düzenlendi. Belediye çok amaçlı toplantı salonundaki törene, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile belediye çalışanları katıldı.

Törende konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamudaki taşeron düzenlemesine değindi, Türkiye'de belediyeler dahil bütün kamu kurumları, bakanlıklar ve KİT'lerde 170 bin olan kadrolu işçi sayısının düzenleme ile 5 katına çıktığını açıkladı. Arslan, "Bu Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ile ekibini bir kez daha kutluyoruz ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bunu gerçekleştirmek çok basit bir iş değil. Büyük bir reforma imza atıldı. Biz uluslararası sendikal örgütlerin de mensubuyuz. Dünyanın en büyük işçi örgütü olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nda icra kurulu üyesiyiz. Bu düzenleme yapıldıktan sonra bize her ikisinden tebrik mesajları geldi. Dünyada gelişmekte olan hiçbir ülkede yaşanmayan bir değişimi yaşadık. Biz, kadrolu işçimizin 5 katı kamu bünyesinde kadrolu işçi statüsünü elde ettik. Bize bunu nasıl başardığımızı soruyorlar" dedi.