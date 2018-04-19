Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Kosova'daki sendikacıları FETÖ'ye karşı uyardı

PRİŞTİNE (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hem Kosova'da hem de Arnavutluk'ta FETÖ örgütünün gerçekten ciddi yapılanmaları olduğunu biliyoruz. Buna yönelik buradaki sendikacıları FETÖ örgütüne karşı uyardık." dedi. Kosova’nın başkenti Priştine'de "Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği" (BSPK) tarafından "Özel sektörde sendikalaşma stratejileri ve zorluklar" konulu seminer düzenlendi. Seminere Kosova Çalışma ve Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Vesel Makolli'nin de katıldı. Arslan, seminerde yaptığı konuşmada, Hak-İş'in, ocak ayı istatistiklerine göre 650 bin üyesiyle Türkiye'nin ikinci en büyük işçi sendikası konfederasyonu olduğunu, konfederasyonun özel sektörde işveren ve işçiler arasındaki sorunların kavga temelli değil uzlaşma ve dayanışma yoluyla çözüleceğine inanan ve bu yönde yoğun çalışmalar yürüten bir konfederasyon olduğunu söyledi. FETÖ'nun 6 mensubunun bir süre önce Kosova'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi olayının iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermemesi gerektiğinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Size tavsiyem şudur; eğer bu örgüte karşı tedbir almazsanız, bizim başımıza gelen bir gün Kosova'nın da başına gelir, hiç tereddüt etmezler. Dolayısıyla bu ihanet örgütünü lütfen tanıyın. Bunlar bizim çocuklarımızı elimizden aldılar. Evlatlarımızı elimizden alıp bize karşı kullandılar. Babasına isyan eden, silah çeken bir evlat yetiştirdiler. Bu ihanet örgütünü gerçekten çok iyi tanımanızı istiyorum. Tedbirlerinizi alın, çocuklarınızı bu ihanet şebekesinin okullarından alın. Bu çocukları yarın bu devletin aleyhine, bu ülkenin aleyhine kullanırlar. Bizim ülkemizde kullandılar." Arslan, seminerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada ise seminerde, Arnavutluk ve Kosovalı yetkilileri FETÖ terör örgütünden kaynaklanabilecek riskler konusunda uyardığını, bu gizli örgütün Kosova ve Arnavutluk'ta faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Bu örgütün darbe girişimi sırasında tüm silahları kendi vatandaşlarına doğrulttuğunu anımsatan Arslan, Kosova ve Arnavutluk'un Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini anlamaları gerektiğini kaydetti. 15 Temmuz gecesi, Hak-İş Konfederasyonun beş üyesinin, vatanını FETÖ teröristlerinden korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini hatırlatan Arslan, şunları kaydetti: