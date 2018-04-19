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Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Kosova'daki sendikacıları FETÖ'ye karşı uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: - "Hem Kosova'da hem de Arnavutluk'ta FETÖ örgütünün gerçekten ciddi yapılanmaları olduğunu biliyoruz. Buna yönelik buradaki sendikacıları FETÖ örgütüne karşı uyardık" - "Size tavsiyem şudur; eğer bu örgüte karşı tedbir almazsanız, bizim başımıza gelen bir gün Kosova'nın da başına gelir, hiç tereddüt etmezler. Dolayısıyla bu ihanet örgütünü lütfen tanıyın"

PRİŞTİNE (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hem Kosova'da hem de Arnavutluk'ta FETÖ örgütünün gerçekten ciddi yapılanmaları olduğunu biliyoruz. Buna yönelik buradaki sendikacıları FETÖ örgütüne karşı uyardık." dedi.

Kosova’nın başkenti Priştine'de "Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği" (BSPK) tarafından "Özel sektörde sendikalaşma stratejileri ve zorluklar" konulu seminer düzenlendi. Seminere Kosova Çalışma ve Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Vesel Makolli'nin de katıldı.

Arslan, seminerde yaptığı konuşmada, Hak-İş'in, ocak ayı istatistiklerine göre 650 bin üyesiyle Türkiye'nin ikinci en büyük işçi sendikası konfederasyonu olduğunu, konfederasyonun özel sektörde işveren ve işçiler arasındaki sorunların kavga temelli değil uzlaşma ve dayanışma yoluyla çözüleceğine inanan ve bu yönde yoğun çalışmalar yürüten bir konfederasyon olduğunu söyledi.

FETÖ'nun 6 mensubunun bir süre önce Kosova'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi olayının iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermemesi gerektiğinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Size tavsiyem şudur; eğer bu örgüte karşı tedbir almazsanız, bizim başımıza gelen bir gün Kosova'nın da başına gelir, hiç tereddüt etmezler. Dolayısıyla bu ihanet örgütünü lütfen tanıyın. Bunlar bizim çocuklarımızı elimizden aldılar. Evlatlarımızı elimizden alıp bize karşı kullandılar. Babasına isyan eden, silah çeken bir evlat yetiştirdiler. Bu ihanet örgütünü gerçekten çok iyi tanımanızı istiyorum. Tedbirlerinizi alın, çocuklarınızı bu ihanet şebekesinin okullarından alın. Bu çocukları yarın bu devletin aleyhine, bu ülkenin aleyhine kullanırlar. Bizim ülkemizde kullandılar." Arslan, seminerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada ise seminerde, Arnavutluk ve Kosovalı yetkilileri FETÖ terör örgütünden kaynaklanabilecek riskler konusunda uyardığını, bu gizli örgütün Kosova ve Arnavutluk'ta faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bu örgütün darbe girişimi sırasında tüm silahları kendi vatandaşlarına doğrulttuğunu anımsatan Arslan, Kosova ve Arnavutluk'un Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini anlamaları gerektiğini kaydetti. 15 Temmuz gecesi, Hak-İş Konfederasyonun beş üyesinin, vatanını FETÖ teröristlerinden korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye-Kosova ilişkilerinde son günlerde yaşanan bir kısım tartışmalar var. Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini, Konfederasyonumuzun görüşlerini, baktığımız yeri Kosovalı sendikacılarla doğrudan paylaşma imkanımız oldu. Özellikle Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi konusunda maalesef Kosova'da da dünyada da bir algı yönetimi gerçekleştiriliyor. FETÖ'ye karşı yapılan mücadelemizi boşa çıkartmak, FETÖ'nün Balkanlar'daki yapılanmalarına yönelik Türkiye'nin yaptığı çalışmaları engellemek için yoğun bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Hem Kosova'da hem de Arnavutluk'ta FETÖ örgütünün gerçekten ciddi yapılanmaları olduğunu biliyoruz. Buna yönelik buradaki sendikacıları FETÖ örgütüne karşı uyardık."

- "Önlem almak Türkiye'nin hakkı"

Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Birliği (BSPSH) Başkanı Gezim Kalaja, FETÖ terör örgütünün risklerine değinerek, 15 Temmuz darbe girişiminin anayasa ihlali olduğunu, yüksek risk teşkil eden terör eylemlerine karşı önlem almanın Türkiye'nin hakkı bulunduğunu vurguladı.

Arnavut halkının Türkiye'de neler yaşandığının bilincinde olduğunu ifade eden Kalaja, "Arnavutluk'ta en büyük sendika olan BSPSH darbe girişiminin ilk gününden itibaren Türk halkına ve hükümetine karşı yapılan bu eşi görülmemiş eylemi güçlü bir şekilde kınadı." şeklinde konuştu.

BSPK Başkanı Avni Ajdini ise BSSHP, BSPK ve Hak-İş'in 2015'te bir iş birliği anlaşmasına vardığını anımsattı.

Kosova'da özel sektördeki çalışanların durumunun son birkaç yılda zorlu hale geldiğini dile getiren Ajdini, şu anda ülkede 220 bin kişinin zor şartlarda çalıştığını söyledi.

Seminere, yerel sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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FETÖ Hak Iş HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Kosova Priştine

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